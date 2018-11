Škola v Nové Pace chce vychovávat sládky, pivovarům scházejí

Střední školu kvůli slučování muselo opustit několik desítek studentů oboru podnikání, kteří se přemístili do Hradce Králové. Nad školou od té doby visí pomyslný otazník o budoucnosti, protože hrozí nedostatek žáků.

Právě proto přišel ředitel školy Petr Jaroš s nápadem, který by situaci vyřešil. Teď musí nový a velmi specifický obor, který by byl v kraji jediný, posvětit rada Královéhradeckého kraje a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V tom by podle ředitele neměl vyvstat žádný zádrhel.

„Předpokládáme, že obor otevřeme od 1. září 2019. Škola se opírá o podporu kraje a o spolupráci se smluvními pivovary,“ sděluje ředitel odborné školy, kde se připravují také cukráři, truhláři nebo krejčové.

„Vzhledem ke snižování kapacity žáků na škole jsme hledali obor, který trh práce výrazně postrádá,“ pokračuje Jaroš a dodává, že v poslední době velmi často slýchal o nedostatku kvalifikovaných pracovníků v pivovarnictví. Nejhůře jsou na tom populární minipivovary, kterých jen v Královéhradeckém kraji je na čtyřicet.

Průzkum ukázal, že by o vyučené sladovníky byl zájem, což potvrzuje i sládek náchodského pivovaru Primátor Petr Kaluža.

„Absolventů tohoto oboru není nikdy dost. Pivovarnictví je pod tlakem kvůli velkému rozmachu minipivovarů. Regionálně se nás dotýká i silně zastoupený automobilový průmysl. Nejen o kvalifikovaného pracovníka musí firma bojovat. V případě praxe v našem pivovaru by praktikant prošel mnoha provozy pod dohledem zkušených kmenových pracovníků,“ říká sládek Kaluža.

Otázkou prý však je, jak skutečně budou studenti připraveni na práci v pivovaru. „Také záleží, kolik jich škola ročně vypustí do pracovního trhu,“ podotýká náchodský sládek.

Praxe v pivovarech bude prospěšná pro školu i firmy

Novopacká škola chce naplnit jednu třídu patnácti žáky. „Žádali jsem o celkovou kapacitu pětačtyřiceti žáků, kteří po dokončení tříletého studia získají výuční list,“ říká ředitel, který se počet učňů snaží sladit s množstvím žáků z devátých tříd i s charakterem oboru.

Pro většinu studentů bude prý lákává praxe přímo v pivovarech. „Kdybychom měli vybudovat vlastní odborné pracoviště, stálo by to obrovské peníze. Díky spolupráci s pivovary ušetříme,“ vysvětluje ředitel Jaroš.

Další výhodou je, že žáci budou pod dohledem zkušených pracovníků. Ti jim mohou předat cenné zkušenosti, které by jinak ve škole nezískali.

„Pivovar s nimi může hned od začátku pracovat a vychovávat si je ke své firemní identitě jako budoucí spolupracovníky podle zásady Ve firmě pro firmu,“ říká Petr Jaroš.

Čtyři podniky už slíbily spolupráci na odborné přípravě

Ač obor ještě není posvěcen, škola má podepsány smlouvy o budoucí spolupráci s pivovary Krakonoš Trutnov, Novopackým, broumovským Opatem i s novým minipivovarem Safari Gastro Dvůr Králové nad Labem.

„A přidávají se další. Kromě odborné přípravy žáků nám pomohou i s propagací nového oboru. Půjde o návštěvy přímo v pivovaru,“ podotýká Jaroš.

Teorie se bude učit ve škole, která se musela připravit materiálně i personálně.

„Podařilo se nám získat odborníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti,“ říká ředitel školy. Budoucí pivovarníky a sladovníky čekají specifické předměty: technologie výroby piva, výroby sladu, stroje a zařízení, mikrobiologie nebo kvalitativní hodnocení sladu.

Obor má podle Jaroše budoucnost. „Konzumací piva se Češi v celosvětovém měřítku trvale drží na špici. České pivo a pivovarnictví mají ve světě nesmírné renomé a snad nikdo neuvažuje ani v náznacích, že by se to v příštím období nějak zásadně měnilo. Aby k tomu nedošlo, směřuje i záměr školy vychovávat novou, plně kvalifikovanou generaci pivovarníků, kteří budou v dobré tradici pokračovat,“ říká.

Jedinou hrozbou podle něj je, že by vyučení zběhli do jiného oboru. „Tomuto nezdravému fenoménu nezabráníme. Cest k předejití toho je však dost, třeba praxe v konkrétním pivovaru,“ je přesvědčen ředitel.