Vodopád v Adršpachu teče jen čůrkem, přívod vody kvůli suchu zasypali

V pátek odpoledne tam po čtyřech měsících drobně pršelo, ale chtělo by to déšť aspoň týdenní. Ve skalním městě „vypínají“ vodopád přes léto už po několik let, letos je to však ještě citelnější.

„Ta období se zkracují. Loni vodopád přestal téct v květnu, ale letos už koncem dubna. Jezírko nad vodopádem se vypouští každou zimu, takže není kde brát. Jedině že by napršelo tolik, aby se doplnil pramen Metuje,“ říká Beáta Radoňová z adršpašského infocentra.

Jezírko vzniklo jako umělé teprve roku 1857 za majitelů adršpašského panství Nádherných. Když převozníci ve svém domku na jezírku zvedli stavidlo, pod nimi se spustil Velký vodopád. Tradičně tu po zavolání ke Krakonošovi vytryskly proudy asi o 60 litrech za vteřinu, jenže teď crčí jen malý čůrek. Cedule ve skalní sluji upozorňuje, že vodopád je „mimo provoz“.

Někteří návštěvníci si na to dokonce chodí stěžovat, i když na turistickém okruhu v národní přírodní rezervaci je k vidění spousta jiných zajímavostí.

„Kvůli suchu řešíme, jestli buď bude vodopád a nebudou lodičky, nebo naopak. Spousta lidí to nedokáže pochopit. Zlobí se, že se prý na vodopád těšili a že je to nejhezčí věc v Adršpachu. Přijde mi nesmyslné, že to někdo nedokáže pochopit, když v celé republice není voda,“ dodává Beáta Radoňová.

V soutěsce pod vodopádem se teď návštěvníci příliš nezdrží. Mladá Polka ohrnuje nos, že je to tam cítit močí, a říkají si to mezi sebou i další lidé. Žádná stojatá voda tam ale není, spíš si tam někdo chodil ulevit.

Jeden spuštění vodopádu by sebralo vodu na 12 dní

„Nám nevadí, že vodopád neteče. Zažili jsme to stejné v Tatrách, kde jsme šplhali za jedním vodopádem, ale byl úplně suchý,“ říká tříčlenná rodina na výletě.

Na výše položeném jezírku, kam se turisté šplhají po žebřících, teď vodoznak ukazuje hladinu pod 538 metry nad mořem. Poblíž je ryska s údajem z roku 1954, kdy tu měli maximum, tedy o 60 centimetrů víc vody než nyní. U nástupiště na jezírku bývá hloubka kolem dvou metrů, dál kolísá podle členitého terénu. Kdyby bylo vody méně, začalo by to působit problémy s nastupováním na mola. Musely by přijít na řadu žebříky.

„Momentálně je tu asi o 15 centimetrů vody méně než obvykle. Na Velký vodopád jsme pouštěli vodu jen během dubna, pak jsme to zavřeli, odtok zasypali, aby tam voda neunikala. Teď nepouštíme nic, i když někdo dole volá. Přítok z Metuje stačí jen na to, co se odpaří nebo proteče. Když chcete pustit vodopád, aby to mělo efekt, odteče asi pět kubíků vody. V letošním létě by se takové množství doplňovalo deset dvanáct dnů,“ poznamenává převozník Roman Müller. Jezírko je dlouhé přes 300 a široké asi 25 metrů.