Taneční vizionáři, kteří sbírají mistrovské tituly. T-Bass slaví 20 let

Mistři ve streetdance slibují show, světla i překvapení. Streetmania začíná v 15 hodin. T-Bass, sběratelé nepřeberného množství mistrovských titulů, platí za vizionáře českého streetdance světového střihu i za spolehlivé pořadatele, jejich hradecký DanceFloor Attack má kredit nejprestižnějšího klání v zemi.

Tanečníci okolo šéfa Zdeňka Zolmana a šéfchoreografa Filipa Rančáka, jemuž říkají Fidlajs, dobře vědí, jak neztratit vášeň pro tanec, jemuž v T-Bass dávají příběh, emoce i humor. Už dvacet let učí moderní streetdancové styly, do nichž patří hip hop, break dance, funk, jazz či house, v Hradci Králové a deset roků v Pardubicích.

„Před dvaceti lety se tady tancovalo disco, latina a výrazové tance, ale streetdance nedělal nikdo. Myslím, že jsme byli první v republice, kde se vůbec pustil do hip hopu,“ říká Filip Rančák.

A Zdeněk Zolman s úsměvem dodává: „Bylo nás dvanáct!“ Název skupiny pochází z nápisu Super T-Bass na hifi věži. „Nebyl internet, tak jsem šel do knihovny a zjistil, že jde o basový klíč, který se coby výjimka v angličtině nečte bas, ale bejs. Strašně se mi to líbilo, navíc tancujeme na hlasitou muziku, na basy a beaty,“ říká Zolman. Nikdo neprotestoval, všem se název líbil i jako logo a už není moderátora, který by to neuměl vyslovit správně.

„Zpočátku nás uváděli jako týbas, ale dnes už si to nikdo nedovolí,“ usmívá se šéf.

Logo bylo na světě, ale potřebovali oslovit co nejvíce lidí. Nakonec jich na nábory přišlo tolik, že si nevěděli rady. Už druhý rok otevřeli školu a vystupovali, kde se dalo.

„V té době děsně frčela stanice MTV a byl hip-hopový boom. Měli jsme štěstí, že jsme se svezli po této vlně,“ přiznává Filip Rančák. Před deseti lety, když otvírali filiálku v Pardubicích, hlásilo se 600 zájemců.

Dodnes nedávají dopustit na Michaela Jacksona či MC Hammera, zpočátku byly videoklipy jedinou inspirací. „Občas se nám stalo, že jsme měli muziku jen na kazetě, vymysleli na ni choreografii a jeli na přehlídku, kde nás osočili, že jsme klip zkopírovali. My ho přitom vůbec neviděli a vymysleli to tak, jak jsme to sami cítili. Sice nám to lichotilo, ale vysvětlujte to,“ usmívá se Zolman.

Tanec by měl muziku ještě umocnit

Za pochodu se naučili muziku stříhat, dobrý střih je pro ně půlka úspěchu. „To je velké umění, které potřebuje cit. Choreografie má čtyři minuty, někdy jich je tam deset, někdy stačí střih jen jeden,“ shodují se tanečníci.

„Je to jako s focením, můžete mít nejdražší techniku, ale stejně nejvíc záleží na vašem citu,“ dodává Zolman. Kazety vozili z Německa, pro cédéčka chodili do půjčoven, nebyl server youtube.com.

20 let T-Bass Taneční skupina vznikla v Hradci Králové v roce 1997, od roku 2007 působí i v Pardubicích



Prošlo jí přes 5 tisíc tanečníků, v současnosti má 400 členů

Úspěchy: Třikrát absolutní vítěz seriálu Taneční skupina roku

Mnohonásobný mistr České republiky extraligových disciplín organizace CDO (Czech Dance Organization) ve věkových kategoriích Mini, Děti, Junioři, Dospělí a Senioři

Několikanásobný mistr České republiky profi kategorií organizace TSR (Taneční skupina roku) ve věkových kategoriích Baby, Děti, Junioři a Dospělý mistr Evropy organizace IDO (International Dance Organization) v kategorii Adults street show formations

Druhé místo na mistrovství Evropy organizace IDO (International Dance Organization) v kategorii Children hip hop formations

Třetí místo na mistrovství Evropy organizace IDO (International Dance Organization) v kategorii Juniors hip hop formations

Dvakrát 4. místo na mistrovství světa organizace IDO (International Dance Organization) v kategoriích Adults hip hop a Adult street show formations

Druhé místo na mistrovství Evropy organizace IDF (International Dance Federation) v kategorii Juniors hip hop formations

Mezi největší komerční úspěchy patří účinkování na turné skupin Chinaski nebo Lunetic a vystoupení pro Helenu Vondráčkovou či Leoše Mareše. Skupina rovněž natočila několik videoklipů pro skupiny Narvan, Satelit Kanibal, Lunetic, Generace O a další a účinkovala v pořadech Zlatá mříž (TV Nova), Výzva (ČT1), Dobré ráno s ČT, 5. element (TV Óčko)



„Jeho dobrá vlastnost je, že tam najdete všechno a hned. Horší však je, že se skupiny sledují, hlídá se konkurence a ve výsledku všichni tancují úplně stejně. Tomu se vyhýbáme, snažíme se k choreografiím přistupovat jako tenkrát, když nebylo nic,“ říká Rančák.

Živé tancování s hecířskou atmosférou tisíce lidí nenahradí ani sebelepší záznam na internetu.

„Hip hop nemá pro tanec žádné mantinely, tanec by měl muziku ještě vyzdvihnout a umocnit. Nový pohyb už těžko vymyslíte, všechno už tu bylo, ale jak to všechno spojit, v tom je ohromná svoboda a šance pro originalitu. Máte dvě ruce a dvě nohy, ale pořád se dá něco vymýšlet,“ míní choreograf.

„Máme za sebou stovky choreografií, a já mám pořád pocit, že jsme na začátku. Pořád to může být tisíckrát lepší a zajímavější. Nikdo nemá patent na choreografii, která zvedne lidi ze sedadel. Kdyby měl, nic jiného nedělá, ale když si to sedne, máte husí kůži, stojí to za to. To je naše cesta,“ říká Zolman.

„Jakmile si nějaký choreograf myslí, že udělal tu nejlepší show na světě, vždycky se objeví někdo lepší,“ podotýká s úsměvem Filip Rančák.

Po dvou dekádách existence by T-Bass chtěl kromě soutěží více zkusit svobodné projekty s tancem a divadelními prvky.

T-Bass má rád nejen humor, jak to dokázali před časem v televizi slavní Křečkovi muži, ale i divadelní projekty, nyní je ve hře muzikál psaný přímo pro skupinu. Jeviště pro něj mají v bývalé Severce na Slezském Předměstí, kterou jim město přestavělo na moderní studio, jemuž říkají STROP, jen T je vzhůru nohama. Jde o zkratku Street Of People.

Poháry a medaile tam však nemají. „Máme jich plný sklep. Když to dostaneme, vyfotíme se, užijeme si to, dáme fotku na Facebook a jde se znovu dřít. Pohár je na chvíli dobrý, ale kvůli tomu to opravdu neděláme. Smyslem T-Bass je, aby tanečník u nás byl lepší než my, lepší než všichni lektoři, aby nebyl cvičenou opičkou, ale byl sám kreativní a měl chuť tvořit. Jsou lidé, kteří nemají rádi, když je jejich žák lepší, ale my to vítáme. To je náš cíl,“ říká šéf.

Dvacetiny oslavili klipem Strop, který s nimi a pro ně zpracoval jejich bývalý tanečník Ravo D.

Sobotní Streetmania má být na střeše Futura, kdyby pršelo, bude v garážích, uvádět ji budou Jakub Kotek a David Gránský, chybět nebudou ani slavní Křečkovi muži. Celé září ve všední dny kromě pátku od 17 do 19 hodin trvá nábor. Více na www.t-bass.cz.