Nechceme koupit rozvody tepla, ujistila elektrárna hradecké politiky

Když společnost Elektrárny Opatovice nedávno pozvala nové vedení Hradce Králové na exkurzi, někteří si logicky museli vzpomenout na léto před třemi lety, kdy chtěl energetický gigant koupit městskou firmu Tepelné hospodářství.

Hradec tehdy půlmiliardovou nabídku zdvořile odmítl, avšak i dále se proslýchalo, že nákupní snaha elektráren a následkem toho i hrozba zvýšení cen za teplo nekončí.

Nebezpečí zdražování je zdá se nyní zažehnáno. Podle interpretací obou stran není prodej hradeckých rozvodů tepla na pořadu dne.

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) i jeho náměstci kromě Martina Hanouska (Změna a Zelení), který návštěvu odmítl, viděli velín, byli i na komínu a k otázce eventuální ztráty strategické společnosti Tepelné hospodářství se prý také dostali.

Zde už se však slova hradecké radnice a opatovické elektrárny trochu rozcházejí.

„Samozřejmě slovo o Tepelném hospodářství padlo, ale ne z naší strany, nýbrž od ředitele elektráren. Řekl, že v žádném případě nemají zájem, protože je to pro ně příliš malá ryba a nestojí o to,“ říká primátor Hrabálek.

„Zájem o nákup společnosti Tepelné hospodářství je nesmysl a ta otázka nebyla otevřená. Zkrátka nemáme zájem. Kdybychom jej měli, rozhodně bychom netlačili tak rychle po zvolení nového vedení,“ uvádí mluvčí elektrárny Martin Sýkora.

Hanousek neskrývá obavy z tlaku elektrárny

Jenže náměstek Hanousek je přesvědčen, že nebezpečí prodeje, jak říká, „posledního cenného městského velmi lukrativního klenotu“ je stále aktuální. A právě proto odmítl společenské setkání se zástupci Opatovic v moderní galerii.

„Ostatním náměstkům nic nevyčítám, ale já sám to mám nastavené trochu jinak. Obavy z tlaku elektrárny jsou jednoznačně na místě, vždyť její zástupci byli i na ustavujícím jednání zastupitelstva a situaci bedlivě sledují. Myslím, že mají vymyšlené i jiné varianty a mechanismus, který se nemusí týkat přímo koupě Tepelného hospodářství,“ míní náměstek primátora Hanousek.

Snahy o nákup Tepelného hospodářství Před třemi lety mohlo město za Tepelné hospodářství utržit půl miliardy korun. Hradec odmítl, protože by ztratil kontrolu nad cenami tepla, a skutečnou hodnotu společnosti vyčíslil na trojnásobek. Opatovice chtěly hradecké rozvody tepla koupit již v minulosti. V roce 2004 město dostalo nabídku na 296 milionů korun, v roce 2002 to údajně bylo 100 milionů a v roce 1996 jen 30 milionů korun.

Hradecký primátor uznává, že vše má svoji cenu, a zároveň, že v politice víc než kde jinde platí „nikdy neříkej nikdy“, avšak prodej městské společnosti vylučuje.

„O tématu jsme se bavili na radě i na kolegiu primátora a jednoznačně vyplynulo, že prodej nikdo z nás nemá v úmyslu, protože si kromě jiného uvědomujeme, že bychom tím mohli zvednout ceny tepla pro celé město. A to opravdu neuděláme,“ slibuje Hrabálek.

Pozvání na exkurzi primátor přijal, neboť Elektrárny Opatovice považuje za nejdůležitějšího strategického partnera pro město.

„Návštěvy politických reprezentací jsou naprosto běžné. Novému vedení města jsme chtěli ukázat pro Hradec Králové strategickou infrastrukturu a mimo jiné i představit pozitivní dopady naší třímiliardové ekologizace a ujistit, že i kdyby došlo k blackoutu, jsme schopní až jednu třetinu spotřeby dodávat v takzvaném ostrovním provozu,“ pokračuje Sýkora.

Právě tuto možnost považuje Hrabálek za velmi důležitou a připomněl situaci z listopadu roku 2002, kdy po destrukci střechy v opatovické elektrárně přišly o dodávky tepla statisíce lidí.

„Byla to mimořádně obtížná situace a také z toho důvodu nemám důvod dělat, že elektrárna neexistuje. Opatovice vybudovaly náhradní zdroje přímo ve městě a ty by byly schopné po řadu dnů zásobovat Hradec teplem tak, že byty by šlo vytopit zhruba na 18 stupňů,“ dodává Hrabálek.

Město nyní nejspíš vyčkává, jak se vyvine situace při obsazování orgánů Elektráren Opatovice. Exprimátor Zdeněk Fink byl členem dozorčí rady a ročně dostával přes 300 tisíc korun. Jeho pozici někteří kritici označovali jako střet zájmů a třeba podle Hanouska nemá zástupce města v orgánech společnosti co dělat.

Na druhou stranu existují i hlasy, podle kterých by Hradec svého člověka v elektrárnách mít měl. A není bez zajímavosti, že se skloňuje i jméno náměstka Martina Hanouska.