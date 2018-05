Náchod může koupit ruiny Tepny, majitel dá cenné pozemky za 46 milionů

Ruiny na ploše pod náchodským zámkem zůstávají už od konce roku 2013, kdy tam nastoupila demoliční firma a několik budov zbořila. Předtím se v nich objevovali bezdomovci a zloději kovů. Haldy sutin přitahují nepřizpůsobivé lidi i teď.

Před čtyřmi lety už zastupitelé jednali o koupi pozemků od teplické společnosti JTH Holding, ale za částku 73 milionů korun ji odmítli. Nynější jednání trvala několik týdnů. Podnikatel slevil ze svých představ. Cena, kterou se starostovi podařilo srazit, by zastupitele nyní mohla přesvědčit.

„Jde o velmi zásadní obrat. Už roky je slyšet, že náchodská veřejnost si žádný další supermarket ve městě nepřeje. Dlouho také jednáme o úklidu pozemku, což jsme až doteď jako město mohli jen stěží ovlivnit. Případný nákup bude v první řadě zásadní změnou v možnosti ovlivňovat budoucí rozvoj prostoru v bezprostřední blízkosti centra a pozemek budeme moci také v podstatě okamžitě uklidit,“ řekl starosta a poslanec Jan Birke (ČSSD).

Z devítičlenné rady, v níž jsou sociální demokraté, lidovci a Patrioti, se k hlasování ve čtvrtek sešlo šest radních a ti souhlasili. Podle mluvčí radnice Niny Adlof se ale i nepřítomní radní hlásí k tomu, že nákup pozemků podporují. Koalice drží 19 křesel v zastupitelstvu, opozice osm.

Ve městě by vyrostla celá čtvrť, bude o tom debata

„Jsem opatrný optimista, zažil jsem v této záležitosti už několik zvratů. V zásadě je to ale na dobré cestě. Koupě pozemku do vlastnictví města je první nezbytný krok k tomu, aby město mohlo nechat zpracovat regulační plán pro toto území. Umím si představit, že by se i část nebo většina pozemků poté klidně zpátky prodala, ale už s jasně danými podmínkami, co by tam mělo nebo nemělo vzniknout,“ řekl opoziční zastupitel Michal Kudrnáč (Zelení).

Ten se už roky vymezuje proti stavbě parkovišť a marketů v místě továrny. „Nově by tam mohla vzniknout celá městská čtvrť s obchody, kulturou, městskou zelení. Tohle vše se tam vejde. Náchod v tuto chvíli potřebuje něco, co by pomohlo zvrátit negativní trend neustálého úbytku obyvatel,“ popsal Michal Kudrnáč.

Někteří zastupitelé ještě nevědí, zda budou pro nákup parcel. „Nemohu kvalifikovaně odpovědět, když k tomu nemám zatím podklady,“ uvedla opoziční zastupitelka Věra Svatošová (bezp. za TOP 09)

Radní schválili nákup pozemků za cenu 1 800 korun za čtverečný metr, za takovou cenu byl developer v minulosti ochoten prodat jen půl hektaru. Radní také rozhodli o tom, že aktualizují znalecký posudek starý čtyři roky. S bankou budou jednat o padesátimilionovém úvěru. Jeho součástí by totiž měly být i 2 miliony na odkup dalších pozemků pro vybudování komunikačního propojení na Karlovo náměstí, což bude důležitá spojnice s centrem.

Pokud město pozemky obdrží, bude muset napřed vypsat zakázku na úklid sutin.

„Já osobně si zde umím představit zcela novou čtvrť, kde v první fázi po nezbytném úklidu vznikne odstavná plocha pro parkování a následovat bude debata a o dalším využití. Těch možností je celá řada a bylo by pro město velkou chybou nekoupit pozemek, když je za cenu o 27 milionů korun nižší než před čtyřmi lety,“ řekl starosta.

Plni očekávání jsou i místní obyvatelé, kteří si na zbořeniště stěžují už roky. „Pokud se tam něco postaví, ať nějaký krám, parkoviště nebo hřiště, tak to určitě bude užitečnější než ta strašidelná ruina,“ poznamenala Martina Hájková na facebookovém profilu Náchodské dění.

Demolice Tepny zatím formálně neskončila

Ruiny ponechal na místě majitel pozemků. Podnikatel Jaroslav Třešňák argumentoval, že chce využít suť z továrny do podsypů novostavby. Protože demolici formálně nedokončil, stavební úřad se nemohl domáhat odstranění suti. Úředníci tak mohli žádat po majiteli pouze zabezpečení areálu, aby tam nemohl nikdo vlézt, což firma vždy zajistila.

Současný majitel získal pozemky při dražbě Tepny v roce 2007. Plánoval tam hypermarket, obchodní galerii a parkoviště. I přes překážky, které mu kladli odpůrci stavby, se vloni v červenci dostal až k pravomocnému územnímu rozhodnutí.

Kvůli Tepně se v roce 2014 uskutečnilo v Náchodě první místní referendum, ale zastupitelé ho odsunuli až na termín po komunálních volbách. Přišlo jen 2 255 oprávněných voličů, což bylo 13,7 procent. I když většina nesouhlasila s markety a žádala od města jiný postup, výsledek nebyl závazný.

O nákupu pozemků v areálu bývalé Tepny budou zastupitelé rozhodovat 18. června.