Stavbu továrny ve Dvoře Králové blokuje námitka na podjatost radnice

Výstavba továrny v průmyslové zóně Zboží odstartovala na jaře archeologickým průzkumem a přivedením inženýrských sítí. Stavaři už také budují příjezdovou komunikaci, jejíž stavební povolení na jaře napadl dvorský továrník Jiří Hlavatý, jeho námitky stavební úřad v květnu zamítl (více v článku Bývalý senátor Hlavatý blokuje stavbu konkurenční továrny ve Dvoře Králové).

Karsitu však stále chybí ten nejdůležitější dokument - povolení na stavbu samotné haly.

Jeho projednávání nyní úředníci přerušili a spis poslali na krajský úřad. Námitka podjatosti míří na všechny zaměstnance Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, tedy i na vedoucí všech odborů, tajemníka a také na vedení města včetně starosty.

Dvorský stavební úřad nemůže podle vyjádření její vedoucí Andrey Březské o námitce rozhodnout. „Stavební úřad dal podnět k rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje,“ řekla.

Podle ředitele Karsit Automotive Jana Kříže přerušení řízení znamená, že firma nestihne zahájit stavbu výrobního závodu v letošním roce, jak původně plánovala.

„Sami nevíme, jak velké zdržení to bude představovat. V zákoně je uvedeno, že nadřízený orgán rozhodne bezodkladně. Naším přáním je, aby to bylo v řádu dnů, ale nejspíš to bohužel budou týdny. Do konce letošního roku určitě stavět nezačneme,“ sdělil.

Ztráty zaviněné zdržením stavby továrny na autodíly Karsit vyčíslil na zatím zhruba čtvrt miliardy korun. Projektu nenahrává situace na trhu, ceny stavebních prací a vstupů neustále rostou.

„Je těžké to podrobně vyčíslit. Samozřejmě to, že nevyrábíme, je pro nás ztráta. Ceny stavebních prací jdou nahoru, což stavbu továrny prodražuje,“ podotkl Jan Kříž.

Podle údajů v katastru nemovitostí námitku na podjatost úředníků vznesla Alena Fofová, jejíž dům se nachází přímo naproti vznikajícímu závodu. Podle ověřených informací MF DNES Fofová pracuje na dvorském městském úřadě jako úřednice na odboru dopravy a silničního hospodářství. Námitku kvůli podjatosti tak paradoxně podala i sama na sebe. Její vyjádření se redakci nepodařilo získat.

Těžko se to chápe, říká starosta

Královédvorský starosta Jan Jarolím (ANO) považuje námitku z podjatosti, která míří také na něj, za obstrukci, jejímž jediným cílem je projekt pouze zdržet.

„Není tam nic konkrétního, žádný důvod. Je smutné, že kdokoli může bez jakéhokoli důvodu námitku podat a celý proces zdržovat, aniž by mu hrozila nějaká sankce. Pokládám to za zdržovačku a obstrukci. Nejsmutnější je, že tyto komplikace přicházejí na poslední chvíli od samotných Dvoráků. Těžko se to chápe,“ řekl.

Starosta přesto věří, že se továrnu podaří ve Zboží dokončit. „Doufám, že krajský úřad najde odvahu a smete to ze stolu,“ prohlásil.

V probíhajícím řízení dorazilo přibližně 20 námitek, podle Jarolíma vesměs jsou technického charakteru a týkají se konkrétních věcí. Prodej dvanáctihektarových pozemků u výpadovky na Hradec Králové, o které roky nikdo neměl zájem, schválila královédvorská radnice už na konci roku 2016. Od té doby se firma jaroměřského průmyslníka Františka Řípy snaží získat všechna potřebná povolení.

Už v procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí se musela vypořádat s odvoláním Spolku za Kocléřov. Později se s námitkami přidali i majitelé parcel v blízkosti průmyslové zóny.

Původně chtěl Karsit začít stavět vloni na podzim a závod s linkou hydraulického lisování a svařovnou s robotickými pracovišti otevřít na přelomu letošního a příštího roku. Pozemek pro stavbu továrny je téměř připraven.

„Z 90 procent jsou hotové všechny inženýrské sítě, je přivedena voda, kanalizace, plyn a elektřina. Jsou hotové přeložky kabelů, archeologický a geologický průzkum. V současné době budujeme příjezdovou komunikaci,“ vyjmenoval Jan Kříž.

V továrně, která bude patřit k nejmodernějším ve střední Evropě, má najít práci až 350 lidí. Z nich polovinu budou tvořit kvalifikovaní pracovníci. Karsit zde bude vyrábět náhradní panelové díly pro automobilový průmysl. Původní zakázku s koncernem Volkswagen na výrobu sedaček, které se měly dělat ve Zboží, musel Karsit kvůli zpoždění přepustit polské firmě.

