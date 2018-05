Betonárka změnila náklaďák na „traktor“, do Polska tak smí jet i zákazem

„Má to obrovské výhody. Technická kontrola jednou za čtyři roky, povinné ručení nižší, silniční daň se neplatí. Zákon to umožňuje,“ řekl České televizi jednatel společnosti Bezedos Radoš Holub. Vyjádření pro MF DNES nejprve slíbil, později už ale odmítl.

Firma provozuje jeden „traktor“ dodaný přímo výrobcem, druhé její auto bylo původně nákladní, ale firma ho nechala na traktor přestavět a úředně přeregistrovat.

Výrobci s těmito vozy původně cílili na zemědělce. Vyrábí je Man, Mercedes-Benz či Iveco. Před pěti lety s nimi přišel i tuzemský výrobce Tatra Trucks, jenž cítil zájem farmářů o úspornější vůz, který víc uveze a pojede rychleji než traktor.

Tahač zemědělských návěsů nazývaný pracovně „tatraktor“ je speciální verzí modelu Phoenix. Vedle ochranného rámu a omezovače rychlosti je v něm upravena převodovka a pohonný systém pro pohyb na poli a v terénu, třeba pro souběžnou jízdu se zemědělskou technikou. Firma s nimi má úspěch.

„Zatím bylo od roku 2013, kdy se tatraktor začal vyrábět, prodáno kolem 150 kusů vozidel, velká většina na českém a slovenském trhu. Jednotky kusů byly dodány i do Německa, Rakouska či Nizozemí. Tatra Trucks svá vozidla vyrábí a prodává v souladu s platnou legislativou. Nákladní vozidla jsou homologovaná podle technických předpisů kategorie T,“ řekl mluvčí Tatra Trucks Andrej Čírtek.

Mělo to zůstat jen po zemědělce, říká farmář

Jeden z farmářů na Náchodsku si koupil tento „traktor“ přímo v Tatře. Má z farmy na kopci horší přístup k silnici a vozit hnůj nebo senáže potřebuje i přes zimu.

„V cizině jsou tyhle tatraktory už delší dobu, ale dneska si můžete udělat traktor i z nákladního auta. Spíš to mělo zůstat pro zemědělce, a ne pro stavební firmy. Obávám se, že to pak stát může zrušit,“ řekl zemědělec, jenž si nepřál zveřejnit jméno.

Libuje si, že s tímto „traktorem“ se dá ušetřit na pneumatikách, které stojí o několik tisíc korun méně než na traktor a že se s nimi dá jezdit dvakrát tak dlouho.

„Stačí na to řidičský průkaz jako na traktor. Nesmí se tam, kde je mýtné a zákaz traktorů, na silnici to jede 69 kilometrů za hodinu. Můžu s tím jet po silnicích až po Hradec Králové mimo nový obchvat České Skalice, ale takhle daleko jsme s tím ještě nebyli. Traktor také nemusí mít tachograf. Je tam tachoměr a traktor má omezovač rychlosti, jinak je to skoro stejné jako náklaďák,“ popsal zemědělec, který s čtyřnápravovým tatraktorem může převážet náklad kolem 20 tun.

Do kamenolomu navzdory dopravní značce

Výhoda těchto vozidel ale tkví i v tom, že zcela legálně projedou i tam, kudy náklaďáky nesmí.

Právě na silnici v pohraničních Otovicích na Broumovsku jsou osazeny značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou 6 tun. Tatraktory přitom přes Otovice vozí na návěsu a vleku z polského kamenolomu asi třicetitunový náklad. Tamní starosta připouští, že firma tím zákaz neporušuje. Pouze náklaďáky obec omezila záměrně.

„Tehdy jsme uvažovali tak, že když si místní budou chtít dovézt něco náhodně z Polska, například uhlí nebo kupu písku, aby to bylo možné traktorem. Lidem by nevadilo, že tam zajedou zetorem, který jede 25 kilometrů v hodině a nevyplatí se s ním žádná autodoprava. Jenže pak podnikatelé přišli na to, že se dají koupit rychlé traktory, které jezdí třeba šedesátkou. Jsou to však zemědělské stroje, které se rychle opotřebují. K dokonalosti to dovedla až firma, která si nechala náklaďák přepsat na traktor,“ vypráví starosta Otovic Petr Novák.

I když jsou přestavby nákladních aut na traktory možné, úředníci se s nimi zatím často nesetkávají.

„Zatím neevidujeme zaregistrovanou žádost o schválení technické způsobilosti vozidla z nákladního vozidla kategorie N na kategorii T. Spíše to považujeme za výjimku, s kterou se můžeme setkat při schvalování technické způsobilosti vozidla,“ řekl Martin Petr z odboru dopravy a silničního hospodářství na Městském úřadu v Náchodě.

Traktory mají i nevýhody, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo dopravy připomíná, že rychlé traktory jsou v Evropě už celkem běžné. Vizuální podoba ale není klíčová. Hlavní je, že tato vozidla musí splňovat nařízení Evropské unie o schvalování zemědělských a lesnických vozidel, například musí mít ochranný rám nad kapotou nebo za ní proti převrácení či kutálení vozidla. Ministerstvo dopravy schvaluje typ vozu, schvalování přestaveb mají na starosti obce s rozšířenou působností.

Podle ministerských úředníků ale tatraktory mají i řadu nevýhod. Není například možné s nimi vyjet na dálnici. Za traktory s rychlostí nad 40 kilometrů v hodině, třeba JCB Fastrac, je možné připojit přípojné vozidlo jen ve výši 1,5násobku hmotnosti, zatímco u pomalejších traktorů až 2,5násobku. Neplatí také, že by veškeré přestavěné traktory nemusely mít tachograf.

„Při jízdě nad sto kilometrů od místa firmy musí mít i takové vozidlo vždy tachograf a řidiči standardně musí dodržovat bezpečnostní přestávky,“ upozornil mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Letos se u těchto „traktorů“ změní i rytmus technických kontrol.

„Od podzimu bude účinná novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, podle které se technická kontrola po čtyřech letech u těchto případů bude vztahovat pouze na nová vozidla. Každá další kontrola bude jako u osobních aut povinná už po dvou letech. Do budoucna nevylučujeme změnu u řidičského oprávnění na rychlé traktory nad 40 kilometrů v hodině ze 17 na 21 let, aktuálně legislativní úpravu v této věci nechystáme,“ doplnil mluvčí ministerstva dopravy.

Podle něj se obce mohou bránit průjezdu traktorů, když osadí zákazovou značku dodatkovou tabulkou vztahující se na traktory s rychlostí převyšující 40 kilometrů v hodině.