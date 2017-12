Trutnov přebuduje nejživější ulici, pěší zónu doplní zeleň i vodní prvky

Práce by mohly začít už příští rok na podzim. Návrhy na novou podobu pěší zóny vzejdou z architektonické soutěže, kterou trutnovská radnice vyhlásila na konci listopadu a která potrvá až do poloviny dubna. Nový bude povrch pěší zóny i její členění.

„Návrh by se měl stát koncepčním podkladem pro budoucí změny. Měl by prostorově, kompozičně, architektonicky i výtvarně zdůraznit propojení historického Krakonošova náměstí a nového náměstí Republiky,“ naznačuje starosta Ivan Adamec (ODS). Dominantou náměstí Republiky je od roku 2010 společenské centrum Uffo, které je jedním z nejmodernějších kulturních stánků u nás.

Jedním z hlavních problémů pěší zóny je, že na ní nejsou vyznačeny úseky pro chodce a pro zásobovací vozidla. To by rekonstrukce měla vyřešit. „Pěší zóna je vstupem do historického centra a je potřeba ji zkulturnit. Máme představu, že dojde k oddělení zásobovací části od pěší. Zónu doplní ozdobné prvky, zeleň a vodní prvky,“ vysvětluje Adamec.

„Zásobovací doprava pro jednotlivé objekty v této části Horské ulice by měla být koncipována tak, aby došlo k eliminaci kolizních míst pěších se zásobováním i ostatní dopravou,“ doplňuje mluvčí radnice Michaela Dědková. Do ulice by se měly vrátit také stromy, které zde kdysi rostly.

Změny snad, ale opatrně

Podle názoru trutnovského architekta Jana Veissera by z Horské ulice spojující dvě náměstí měly zmizet betonové květináče, uvítal by také zredukování reklamních poutačů a otevření ulice pro cyklisty.

„Pěší zóna je nejdůležitější a nejživější trutnovskou třídou. Určitě je škoda, že není delší, ideální by bylo, kdyby sahala až k autobusovému nádraží. Dehonestující jsou betonové květináče, které jsou na jejím začátku. Určitě by byla důstojnější, pokud by existovala pravidla pro reklamu a kdyby došlo k odinstalování velké reklamní obrazovky. Zbytečný je podle mě zákaz pro cyklisty,“ jmenuje problematické věci Veisser.

Na zásadní změny ve veřejném prostoru jsou obyvatelé Trutnova v poslední době poměrně hákliví. Kritiku radnice schytala už za „betonovou“ přestavbu Jiráskova náměstí u gymnázia, velký poprask letos v létě způsobil záměr města instalovat na náměstí Republiky památník k výročí vzniku Československa. Avantgardní projekt, který počítal s umístěním velkého plastového srdce před kulturní centrum Uffo, rozdělil veřejnost natolik, že zastupitelé nevybrali ani jeden z devíti návrhů. Mimochodem také pro realizaci památníku radnice vyhlásila architektonickou soutěž.

Na podzim by se mohlo začít s rekonstrukcí

Část Horské ulice, kterou město plánuje opravit, se v roce 2016 stala předmětem tragikomického sporu o přejmenování na ulici Václava Havla. Usilovala o to skupina aktivistů v čele s organizátorem zdejšího festivalu Martinem Věchetem. Zastupitelé nakonec schválili, že jméno bývalého prezidenta ponese nábřeží u řeky Úpy.

Revitalizace pěší zóny by měla stát okolo 30 milionů korun. Jakmile bude vítěz architektonické soutěže znám, nechá město zpracovat projektovou dokumentaci a potom může vybrat dodavatele stavby. „Příští rok budeme mít především na přípravu a když to půjde dobře, už na podzim by se mohlo začít s rekonstrukcí,“ dodává Ivan Adamec.

Trutnov se mezitím už pustil do jiného velkého projektu. Na konci roku začala přestavba sportovního areálu Na Nivách, kde za téměř 200 milionů korun vznikne supermoderní středisko volného času s ateliéry, lezeckou stěnou a lanovým parkem. Další velkou plánovanou investicí je modernizace krytého bazénu. Peníze nebudou problém: zastupitelé letos v létě na tyto akce schválili bankovní úvěr 350 milionů.