Přechod k Adršpachu ve špičce zavřeli, do skal opět chtěly tisíce lidí

Omezení na hranici trvalo od 11 hodin zhruba do 14:30. Na twitterovém účtu policie zdůvodnila zavření přechodu směrem do České republiky tím, že turisté z Polska začali masivně najíždět do oblasti se skalními městy. Odpoledne se už situace uklidnila.

„Hraniční přechod Zdoňov - Łączna a komunikaci směrem do České republiky jsme mohli otevřít. Naše hlídky ještě zůstávají v terénu a usměrňují dopravu,“ uvedla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Hlídky pouštěly přes přechod jen turisty, kteří mají sjednané ubytování v místě.

Auta za dopoledne zaplnila obecní parkoviště v Dolním Adršpachu, proto policisté se strážníky a zaměstnanci obcí odstavovali řidiče s auty na několika vytipovaných místech v okolí.

Hlídky zastavovaly řidiče už před Teplicemi nad Metují a odkláněly je.

Když už se návštěvníci dostanou až k pokladnám před skalními městy, mohou narazit na fronty. Třeba před kasou v Teplických skalách postávalo odpoledne až kolem 150 lidí. V Adršpachu čekalo na vstupenky asi šedesát turistů.

„Je tady hodně lidí. Když přijede vlak nebo autobus, fronta před vstupem do skal sahá až za koleje,“ přiblížila dopoledne jedna z pracovnic adršpašského infocentra.

V Polsku připadá svátek na 1. a 3. května a tamní lidé si s oblibou berou víc dnů volna. Když se na 1. máje potkal český i polský svátek a do skal vyrazily tisíce návštěvníků, doprava v místě zkolabovala a hraniční přechod byl na pět hodin uzavřen.

Letošní novinkou je, že obec Adršpach zrušila poplatek za parkování, aby auta mohla projet plynuleji a netvořily se kolony. Na sociálních sítích za to však sklidila od části diskutérů silnou kritiku, že podporuje hlavně automobilismus. V Teplických skalách už poskytují slevu deset procent těm, kdo přijedou hromadnou dopravou.

Ke skalním městům se dá dostat dobře vlakem. Nově od konce dubna do 2. září přibyla možnost i pro Poláky, protože Královéhradecký kraj obnovil přeshraniční železniční dopravu z České republiky do Polska. Vlaky jedou o víkendech a ve vybrané dny na trase Adršpach – Wałbrzych.



Adršpach ucpaly davy turistů i loni v létě:



