Ubytovna lékařů je na prodej, lidé ze sídliště se bojí nepřizpůsobivých

Osmipatrový panelový dům s vrátnicí na Moravském Předměstí dlouhá léta sloužil jako ubytovna mimohradeckým zdravotním sestrám a lékařům hradecké fakultní nemocnice. Špitál pro objekt, který stojí na klidném sídlišti, už roky nemá využití, budova proto v nejbližší době změní vlastníka.

Když se obyvatelé předměstí minulý týden od primátora dozvěděli, že dům s desítkami obytných jednotek nejspíš půjde do dražby, znejistěli.

Po republice už bylo mnoho případů, kdy podobné ubytovny koupili podnikatelé a nastěhovali do nich lidi pobírající dávky, kteří žijí zcela jinak než obyvatelé sídliště.

„Objekt se bude dražit, my na něj nemáme,“ odpověděl primátor Zdeněk Fink (HDK) na dotaz, jestli radnice nechce budovu odkoupit a vybudovat v ní startovací byty nebo malometrážní byty pro seniory.

Lidé nesouhlasili už s bytovými domy, teď se hrozí ubytovny

Lidé bydlící v ulici Jana Masaryka, na jejímž konci se ubytovna nachází, jsou na své okolí už nyní velmi citliví, protože i přes jejich nesouhlas na louce za jejich domy vyrostl nový bytový dům (psali jsme zde), další právě roste a třetí už developer projektuje.

Tamní obyvatelé výstavbu už od počátku berou jako zradu ze strany města a vznik ubytovny pro sociálně slabé by pro ně byl poslední ranou.

„Když jsem se dozvěděl, že se nemocnice bude ubytovny zbavovat a město ji koupit nehodlá, docela jsem se lekl. Ve zprávách pořád ukazují stejné případy, kdy nějaký soukromník koupí v obci starou ubytovnu a nastěhuje do ní lidi na dávkách, kteří tam akorát dělají nepořádek,“ uvedl zhruba šedesátiletý muž z ulice Jana Masaryka, který však nechtěl prozradit jméno.

Hradecké fakultní nemocnici však nic jiného, než se paneláku zbavit, nezbývá. „Pro ubytovnu nemáme využití a tím, že jsme provozovaní státem, nesmíme s nepotřebnými objekty nakládat, jak chceme, ale musíme je převést na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),“ vysvětlil ředitel fakultní nemocnice Vladimír Palička.

Pro město byla cena za ubytovnu příliš velká

Náměstkyně hradeckého primátora Anna Maclová (Koalice pro Hradec), která má na starost sociální záležitosti, ubytovnu už před několika lety navštívila, protože město má stále v plánu budovat byty pro seniory či mladé rodiny. Radnice od koupě objektu však ustoupila kvůli ceně.

„Tenkrát říkali částku kolem 26 milionů korun. Do budovy by byla potřeba zároveň velká investice, protože byla postavená jako ubytovna se společným sociálním zařízením a kuchyňkou pro více pokojů. Bylo by tedy nutné přebudovat příčky a každému bytu udělat vlastní sociální zařízení,“ upozornila Maclová.

Podle ní radnice nyní pro bydlení seniorů připravuje projekt Harmonie 3, který by měl vyrůst v místě dnes již zbourané koželužny v Kuklenách.

Roky nepoužívaná ubytovna zatím stále patří hradeckému špitálu, avšak už je ve fázi předání do majetku ÚZSVM. To se zaseklo na nutnosti oddělit stanici tepla, která je součástí ubytovny a měla by zůstat majetkem nemocnice. „K převzetí majetku z naší strany dojde až po vyřešení této skutečnosti,“ řekl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

Možnost, že by úřad ubytovnu na hradeckou radnici převedl bezplatně, nejspíš neexistuje. Když magistrát před dvěma lety projevil zájem o státní pozemek před zimním stadionem, který je využívaný jako parkoviště, musel ho od státu za skoro 10 milionů korun odkoupit.