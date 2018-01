Chovanci plánovali útok na zaměstnance diagnostického ústavu v Hradci

„Několik dětí ze školského zařízení v Hradeckém kraji plánovalo útok na zaměstnance zařízení s následným útěkem. Díky včasnému zásahu ze strany pedagogů k tomu však nedošlo. Další bližší informace nemohu k případu poskytnout,“ řekla mluvčí hradecké policie Lenka Burýšková.

Trestně odpovědný je pravděpodobně pouze jeden z údajných pachatelů, kterému je 15 let. Ostatní jsou mladší. Vedení ústavu odmítlo případ jakkoli komentovat.



„Máme od zřizovatele přímo zákaz komunikovat s médii, odkazuji na tiskového mluvčího ministerstva školství,“ řekl ředitel ústavu Pavel Janský.

„Vzhledem k tomu, že případ vyšetřuje policie, nelze poskytovat bližší informace,“ uvedla na mluvčí ministerstva Jarmila Balážová.

Pokud se prokáže vina nezletilých pachatelů, pak by se v České republice nejednalo o první případ. Třeba v roce 2014 v dnes již zrušeném výchovném ústavu v Králíkách na Orlickoústecku dva mladíci brutálně napadli vychovatele a vychovatelku. Chtěli utéct. Jeden z nich vrazil vychovateli šroubovák do krku a když přiběhla vychovatelka, napadl i ji. Povalil ženu na zem a kopal do ní.