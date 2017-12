V Hradci se poprvé rozezněly nové varhany, mají přes tři tisíce píšťal

Varhaník a organolog Václav Uhlíř měl při prvním předvedení varhan k dispozici zatím jen čtrnáct ze čtyřiapadesáti rejstříků. Nástroj je sice již téměř sestavený, zbývá však ještě konečné ladění píšťal. Těch bude ve dvou portálech 3 481. Největší měří přes pět metrů, nejmenší pouhé dva centimetry.



„Pan architekt měl nelehký úkol, protože zadání bylo, aby byly píšťaly v sále, ale aby nebyly příliš vidět a nerušily tak různá představení, která se tu konají. Myslím, že se mu to velice podařilo,“ zhodnotil Uhlíř nový nástroj, který je v portálech schovaný za dřevěnou konstrukcí.

Píšťaly tak téměř nejsou vidět. Naopak při varhanních koncertech bude píšťaliště osvětlené, takže nástroj v sále více vynikne. „Myslím, že je to taková specialita, která nemá v Čechách obdoby,“ dodal Uhlíř.

Hrací stůl lze po pódiu přesouvat nebo ho zcela uklidit do zázemí. Se samotným tělem varhan ho spojuje datový kabel, který přenáší signály z manuálů, pedálů a ovládání rejstříků digitálně.



Hradec Králové čekal na první tóny varhan více než dvanáct let. Nástroj začal nejprve v roce 2006 stavět Vladimír Grygar. Toho však soudy po vleklém sporu poslaly na čtyři roky do vězení za dotační podvod a daňové delikty.

V roce 2008 vznikl Nadační fond Varhany pro Filharmonii Hradec Králové, jehož patronkou a významnou donátorkou byla operní pěvkyně Soňa Červená. Právě jí patřily při slavnostním uvedení nástroje slova díků od většiny řečníků.

„Vy jste byla takový motor těch všech lidí. Nadchla jste nás a živila jste naději, že ten nástroj tady jednou bude znít. Děkuji vám za ten sen,“ pronesla k Soně Červené náměstkyně hradeckého primátora Anna Maclová (KDU-ČSL).



Příští rok v březnu se uskuteční dva koncerty pro veřejnost

„Ona tímto dokázala svůj vřelý vztah k Hradci Králové. Po zásluze je také čestná občanka města. Když vyzývala přispěvatele, a to i při příležitosti jejího životního jubilea, nechtěla žádné květiny, chtěla pouze to, aby místo květin lidé přispěli na tyto varhany a to se podařilo,“ vyzdvihl předseda správní rady nadačního fondu Luboš Janhuba umělkyni, která o peníze pro varhany před dvěma lety požádala i při oslavě svých devadesátin na prknech národního divadla (více v článku Peníze na varhany přibývají, slíbilo je ministerstvo, pomohla jubilantka).

Právě toto vystoupení bylo posledním zásadním zlomem ve sbírce na varhany. V následujících měsících se nadaci podařilo získat nové dárce i finance od města, kraje a ministerstva kultury. Varhany přišly celkem na 14,5 milionu korun, fond vybral přes 5 milionů.

„Říkala jsem si, bude to několik let a možná se toho ani nedožiji. A já jsem se toho dožila,“ řekla Soňa Červená, která na pódium přišla za potlesku stojících hostů, mezi nimiž byla asi dvacítka donátorů. Veřejnost varhany poprvé uslyší při dvojici slavnostních koncertů 15. a 16. března 2018.