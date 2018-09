Věznice potrestala dozorce, že chyboval v případu Dahlgrenovy sebevraždy

Inspekce v červnu konstatovala, že se žádný z dozorců nedopustil trestného činu, ale shledala možné porušení interních předpisů. Česká televize nyní informovala, že vedení věznice už trest vyměřilo.

„Ředitel Věznice Valdice uzavřel kázeňské řízení s příslušníkem ve věci eventuálního porušení služební povinnosti. Příslušníkovi byl uložen trest podle zákona o služebním poměru. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. To je vše, co mohu v této záležitosti sdělit,“ sdělila iDNES.cz mluvčí valdické věznice Eva Francová.

Příčinnou souvislost s Dahlgrenovou sebevraždou podle Francové dozorcovo pochybení nemělo. Trest dostal podle prvního odstavce paragrafu 51 zákona o služebním poměru, který uvádí například písemné napomenutí, snížení mzdy na dobu až tří měsíců, odnětí služební medaile či odnětí služební hodnosti.

Dahlgren se oběsil na cele 11. ledna v 18:20, jak věznice potvrdila jeho obhájci Richardu Špíškovi, který poté informoval jeho rodinu v Americe. Už dříve upozorňoval, že má Dahlgren sebevražedné sklony.

Právo v březnu uvedlo, že Dahlgren byl na cele sám a dozorci ho měli kontrolovat každých třicet minut. Jeden však pochůzku vynechal, údajně se udělalo špatně kvůli astmatu. Když se v 18:00 přišel na vězně podívat, našel ho mrtvého.

Kevin Dahlgren zavraždil v květnu 2013 v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA.

Na letišti ve Washingtonu Dahlgrena zadrželi na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do Česka (podrobněji o kauze zde).

Ještě po smrti Dahlgrena Nejvyšší soud řešil jeho dovolání, které v lednu odmítl jako nedůvodné. Soud obdržel dovolání loni v září. Obhajoba v něm navrhovala, aby cizinec z výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání tedy nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Žralok nebo zabijáci ze skříně. Dahlgren mluví o svém strachu (19. 7. 2016)