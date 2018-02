Náchodskou nemocnici přestaví sdružení Geosan-BAK, výběr trval šest let

22. března 2012 - Zastupitelé Královéhradeckého kraje souhlasili se zahájením první etapy rekonstrukce nemocnice v Náchodě s tím, že práce za více než miliardu korun by měly začít na podzim 2012. Projekt počítal se stavbou čtyř nových budov, ve kterých bude několik operačních sálů, dvě desítky specializovaných vyšetřoven a pracovišť a přes 180 lůžek. 12. července 2012 - Do tendru se přihlásilo sedm firem. 29. srpna 2012 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pozastavil tendr. Zakázkou se úřad zabýval na návrh společnosti CGM Czech, která si stěžovala na přísné kvalifikační podmínky. V listopadu ÚOHS pozastavení zrušil. 7. ledna 2013 - Hradecký kraj vyřadil z tendru pět ze sedmi uchazečů, podle kraje nesplnili všechny kvalifikační požadavky. O několik týdnů později kraj vyřazení pěti firem zrušil a následně těch samých pět firem z tendru znovu vyloučil. Nové vyřazení kraj doprovodil výrazně obsáhlejším zdůvodněním. V tendru pokračovaly firma BAK Trutnov a Sdružení Nemocnice Náchod, jehož členy byly společnosti Metrostav a Hochtief. 4. března 2013 - Kraj zamítl námitky vyřazených firem. 19. dubna 2013 - Kraj počtvrté posunul termín pro podání cenových nabídek do tendru. 23. května 2013 - Kraj zrušil tendr. Zdůvodnil to nejistým financováním projektu z fondů EU a napjatými termíny zahájení a dokončení stavby. Kraj se vzdal evropské dotace 400 milionů Kč. 17. června 2013 - Kraj oznámil, že začne s přestavbou nemocnice v Náchodě. Zastupitelé schválili zahájení soutěže na první část stavby, rekonstrukci dožitých sítí v areálu zhruba za 70 milionů korun. Ve druhé etapě by měla následovat samotná přestavba nemocnice za odhadovaných 800 milionů korun bez DPH. Projekt kraj hodlal financovat z úvěru a vlastních zdrojů. 18. října 2013 - Kraj oznámil, že přestavba začne na jaře 2014. 28. března 2014 - Společnost BAK Trutnov zahájila takzvanou nultou etapu rekonstrukce nemocnice. Podle kraje se se zahájením hlavní etapy počítalo na podzim roku 2015. 21. července 2015 - Kraj vypsal soutěž na modernizaci a dostavbu nemocnice za odhadovanou cenu 1,19 miliardy Kč bez DPH. 4. prosince 2015 - Kraj podvanácté posunul termín pro odevzdání nabídek do tendru, tentokrát na 5. února 2016. 18. února 2016 - Kraj zrušil tendr s tím, že nechá udělat revizi nedostatečně zpracované projektové dokumentace. Zrušení soutěže poté zkoumal ÚOHS. 30. května 2016 - Krajští radní schválili vypsání již třetího tendru a zadávací dokumentaci na přestavbu nemocnice za maximální cenu 1,3 miliardy korun bez DPH. 22. září 2016 - Policie zasahovala na krajském úřadě v Hradci Králové, zásah se týkal zakázek na přestavbu nemocnice. Na 23. září plánované otevírání obálek s nabídkami kraj odsunul. 15. prosince 2016 - Kraj zrušil tendr na přestavbu nemocnice. Vedení kraje označilo zásah policistů a s tím související trestní řízení za zásadní narušení transparentnosti zadávacího řízení. 31. března 2017 - Policisté obvinili bývalého vedoucího odboru investic Královéhradeckého kraje a jednoho externího poradce pro investice v souvislosti s ovlivňováním miliardové zakázky na přestavbu nemocnice. 31. července 2017 - Krajští radní rozhodli o vypsání čtvrté soutěže na rekonstrukci nemocnice, a to maximálně za 1,4 miliardy korun. 13.listopadu 2017 - Do soutěže přišly tři nabídky. Nejnižší podaly dohromady firmy Geosan Group a BAK stavební společnost, činila 1,344 miliardy korun bez DPH. Firma Zlínstav nabídla cenu 1,382 miliardy, společnost OHL ŽS nabídla cenu 1,390 miliardy. 5. února 2018 - Rada Královéhradeckého kraje schválila vítěze soutěže, kterým se stalo sdružení firem Geosan Group a BAK stavební společnost. V soutěži nabídlo nejnižší cenu 1,344 miliardy korun bez DPH. Stavba by mohla začít v březnu. Zdroj: ČTK