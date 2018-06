Budou nová nástupiště, ale vlaky mezi Broumovem a Týništěm nezrychlí

V únoru už firmy převzaly staveniště a do dvou let má být hotovo. Úplná výluka mezi Opočnem pod Orlickými horami a Náchodem nastane od září do prosince, na jaře příštího roku bude výluka mezi Náchodem a Hronovem.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) si od oprav slibuje, že vybrané části trati dostanou lepší zabezpečení a budou připraveny na to, aby dopravce mohl lépe nastavit jízdní doby. Obnoví se již zastaralá technologická zařízení a klesnou náklady za provoz železnice.

„V případě trati Týniště nad Orlicí – Broumov se úpravy soustředí na nejzatíženější část tratě v okolí Náchoda od Opočna pod Orlickými horami po Hronov. V tomto úseku dojde k modernizaci zabezpečovacích, sdělovacích a energetických zařízení a k jejich dálkovému ovládání,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

V některých úsecích se bude rekonstruovat železniční svršek i spodek, odstraní se propady traťových rychlostí, opravou projdou přejezdy a mosty. Kompletně se budou rekonstruovat kolejiště ve stanicích Nové Město nad Metují, Václavice a Hronov, v nichž vzniknou i nová nástupiště. Kolejiště se budou upravovat i v Bohuslavicích nad Metují a Náchodě. Pět zastávek dostane nástupiště s bezbariérovým přístupem a všechna nová nástupiště budou vybavena přístřeškem i orientačním a informačním systémem pro cestující. Ve stanicích bude instalován kamerový dohled z dopravní kanceláře v Náchodě.

„Trať je rychlá, stačí udělat jen lepší jízdní řád“

Fandové železnice však soudí, že státní firma jen zbytečně utratí peníze a že úpravy místní trať zabetonují v současném stavu.

Správce trati SŽDC ve zjišťovacím řízení o vlivu stavby na životní prostředí uvedl, že neplánuje výrazné zvýšení traťové rychlosti. V médiích se však SŽDC dala slyšet, že při nasazení novějších souprav by se doba jízdy mohla zkrátit o 16 minut. To by se přitom dalo zařídit už nyní. Na revitalizované trati mezi Hradcem Králové a Trutnovem se však doba cestování nezkrátila.

„Když vezmu pro příklad osobní vlak z Týniště do Náchoda, ve třech stanicích prostojí celkem 14 minut. Trať je rychlá, stačí udělat jen lepší jízdní řád, ale o to nebyla na tomto úseku víc než deset let snaha. Žádná revitalizace tomu nepomůže a 16 minut je jen psaných, aby to líp vypadalo pro veřejnost. Ano, opraví se stanice a dají se nová nástupiště, ale také se sebere většina kolejí ve stanicích. Bude pak problém, když zůstane něco porouchaného nebo pojede něco navíc,“ uvedl jeden z železničářů obeznámený se záměrem.

Podle něj by dopravě z Broumovska spíš pomohlo, kdyby stát dal peníze do napřímení trati případným vysokovským tunelem.

SŽDC trvá na tom, že nynější stavby v regionu umožní navrhnout jízdní řády s plynulejší návazností vlaků. „Rekonstrukce železničního svršku a úprava geometrie trati umožní v některých úsecích zvýšit základní traťovou rychlost a také zavést vyšší rychlost pro určité typy moderních výkonných vozidel. Jejich provozu v současnosti brání i zastaralé zabezpečovací zařízení, respektive použité typy kolejových obvodů, které budou revitalizací odstraněny,“ sdělila mluvčí SŽDC.

Víc nákladních vlaků? Naopak

Kritici však soudí, že správce trati přehazuje problém na dopravce, aby se vyhnul nákladným opravám železničního spodku.

Z projektu vypadlo zrychlení vlaků na 100 kilometrů v hodině. Na trati se bude jezdit rychleji jen mezi Náchodem a Hronovem, nejvýš o minutu. Úpravy nepomohou ani přesunu nákladů ze silnic na železnici, protože se v Hronově a Novém Městě ruší některé manipulační koleje.

„Na trať se nevejde víc nákladních vlaků, protože se zruší i dopravní koleje ve Václavicích. Navíc nedojde k prodloužení staničních kolejí, aby bylo možné křižovat nákladní vlaky, jejichž délka je požadována aspoň 500 až 700 metrů,“ popsal železničář Jiří Prokop z Náchoda.

V Náchodě se uvažovalo o podchodu z nádraží na Běloveskou ulici, ale stát ho odmítl. Město aspoň se SŽDC sdružilo peníze na letošní proražení tunelu z Parkánů do Janáčkovy ulice. Postaví i lávku přes trať na Klínek. Zastávka v Bělovsi se možná posune k městu, projektanti to však teprve prověřují.