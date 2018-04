Rychlodráha by mohla vést přes Hradec, vlak z Prahy by jel 20 minut

9:15 , aktualizováno 9:15

Cesta vlakem z Prahy do Hradce Králové by prý v nepříliš vzdálené budoucnosti měla trvat jen kolem 20 minut. Trasa z Prahy do Polska by podle přání severních sousedů měla vést přes Hradec a Trutnov, nikoli přes Liberec, který o vysokorychlostní železnici rovněž stojí.