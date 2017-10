VOLBY 2017: Přehled kandidátů pro Královéhradecký kraj

Sněmovní volby v hradeckém kraji v roce 2013 vyhrálo hnutí ANO 2011 s 20,28 procenta hlasů a ziskem tří mandátů, druhá skončila ČSSD s 18,57 procenta a dvěma mandáty, třetí KSČM získala 14,08 procenta hlasů a dva mandáty. ODS získala pouze 7,27 procenta voličských hlasů a jeden mandát. TOP 09 v Královéhradeckém kraji volilo 12,91 procenta voličů, Úsvit přímé demokracie 8,08 procenta a KDU-ČSL získala 6,79 procenta, tyto tři subjekty získaly po jednom zástupci.

1 ODS

1. Ivan Adamec, poslanec

2. Miroslav Procházka, vedoucí odboru informatiky FN

3. Jana Drejslová, místostarostka Rychnova nad Kněžnou

4. Jiří Škop, místostarosta Police nad Metují

5. Josef Dlabola, starosta Staré Paky

6. Miroslav Vlasák, starosta Žacléře

7. Petr Hroneš, lékař

8. František Tomášek, soukromý zemědělec

9. Michal Moravec, podnikatel

10. Josef Král, starosta Velkého Poříčí

11. Ivo Muthsam, podnikatel

12. Ondřej Voráček, podnikatel

13. Iva Doudová, ředitelka MŠ Hronov

14. Radovan Hovorka, obchodník

15. Petra Škopová, pojišťovací makléřka

16. Karel Dyntar, jednatel a majitel společnosti

17. Jozef Kochan, lékař - radiolog

18. Jaroslav Matička, lesník

19. Emil Jaroš, lékař - chirurg

20. Jan Bém, živnostník

21. Jan Janeček, správce počítačových sítí

22. Milan Marek, jednatel

23. Petr Zima, technik

24. Petr Poláček, výzkumný a vývojový pracovník

25. Jaroslav Filip, jednatel

26. Josef Šejvl, jednatel

27. Libuše Vonková, OSVČ

28. Markéta Baraňáková, středoškolská učitelka

29. Věra Černá

30. Pavel Škop, živnostník

31. Jaroslav Bureš, automechanik

32. Marcela Franková, OSVČ

33. Dana Bohutínská, OSVČ

34. Petr Smolík, technický pracovník Škoda Auto

35. Jiří Tůma, podnikatel

1. Karel Hodík, 54 let, lékař

2. Miroslav Hejl, 61 let, strojník

3. Kamil Guzek, 47 let, komentátor

4. Miroslav Urminský, 67 let, důchodce

5. Jaroslav Hruška, 62 let, soustružník

6. Šárka Švarcová, 43 let, podnikatelka

7. Michal Plachý

8. Vladimír Suchánek

9. Josef Macháček

10. Bohuslav Merkl

11. Lubomír Matěj

12. Petr Verner

13. Ivana Jáchymová

14. Michal Kyzivát

15. Martin Donát

16. Tereza Hrnčířová

17. Jaroslav Plachý

18. Milan Švarc

19. Edita Pešková

20. Petr Bureš

3 Cesta odpovědné společnosti

1. Jaroslav Záhora, 53 let, podnikatel

2. Oldřich Zima, 56 let, obchodní zástupce

3. Ivana Novotná, 57 let, OSVČ

4. Věra Štreklová, 40 let, administrativa v logistice

5. Veronika Zimová, 30 let, OSVČ

6. Kateřina Novotná, 21 let, studentka

7. Irena Burešová, 47 let, knihovnice

8. Martina Koutníková, 52 let, farmaceutka

9. Jitka Zejdová, 55 let, zdravotní sestra

4 ČSSD

1. Jan Birke, 48 let, poslanec

2. Robin Böhnisch, 40 let, poslanec

3. Hana Masáková, 41 let, starostka Kopidlna

4. Pavel Folk, 39 let, živnostník

5. Lubomír Hejzlar, 57 let, lékař

6. Ladislav Bílek, 45 let, vychovatel DD

7. Hana Hatašová, 72 let, důchodkyně

8. Soňa Skočovská, 53 let, speciální pedagog

9. Karel Šklíba, 66 let, místostarosta Úpice

10. Pavel Hečko, 50 let, radní Královéhradeckého kraje

11. Lucie Rechtoriková, 30 let, projektant

12. Alena Illnerová, 50 let, úřednice

13. Jaroslava Komárková, 54 let, učitelka ZUŠ

14. Ivana Tomková, 65 let, tlumočnice, překladatelka

15. Michaela Zimová, 50 let, manažer odpadového hospodářství

16. Milan Jaroš, 50 let, náměstek primátora Hradce Králové

17. Liana Cholevová, 48 let, vedoucí THP pracovník

18. Jiří John, 56 let, učitel ZŠ

19. Monika Hofmanová Pohlová, 40 let, učitelka ZŠ

20. Kateřina Števková, 42 let, logistik-doprava

6 Radostné Česko

1. Roman Król, 48 let, hlavní účetní

1. Josef Cogan, 43 let, starosta NOvé Paky

2. Libor Šnajdr, 65 let, ředitel sportovního klubu

3. Dana Kracíková, 56 let, starostka

4. Jan Sobotka, 56 let, předseda svazku měst a obcí Krkonoše, člen rady KRNAPu

5. Jiří Pechar, 50 let, starosta

6. Denis Doksanský, 43 let, ředitel společnosti provozující nestátní MŠ, ZŠ, SŠ a DMM

7. Milan Žďárek, 58 let, starosta

8. Ivana Niangová, 54 let, lékařka

9. Milan Maček, 69 let, místostarosta, předseda hnutí Východočeši

10. Josef Thér, 47 let, místostarosta

11. Miroslav Nosek, 48 let, starosta Miletín

12. Milan Brandejs, 49 let, starosta, místopředseda svazku obcí Broumovsko

13. Lucie Potůčková, 41 let, starostka

14. Richard Nádvorník, 56 let, OSVČ, stavební inženýrství

15. Josef Horáček, 43 let, ředitel městského kulturního střediska

16. Petr Kesner, 52 let, místostarosta, učitel

17. Helena Červová, 48 let, starostka

18. Zdeněk Krafka, 59 let, starosta

19. Miroslav Sazeček, 61 let, živnostník

20. Hana Štěrbová, 52 let, starostka, předsedkyně Lázeňského mikroregionu



8 KSČM

1. Zdeněk Ondráček, 48 let, poslanec

2. Soňa Marková, 54 let, poslankyně

3. Táňa Šormová, 61 let, učitelka

4. Václav Ort, 65 let, hoteliér

5. Josef Lukášek, 65 let, středoškolský učitel

6. Iva Řezníčková, 43 let, předsedkyně odborové organizace

7. Daniel Čapek, 40 let, manažer telekomunikací

8. Petra Zakouřilová, 42 let, ředitelka mateřské školy

9. František Vrabec, 64 let, odborník na dopravu kraje

10.Josef Zima, 45 let, komisař kriminální policie

11. Jana Pišínová, 48 let, manažerka ve farmacii

12. Ladislav Winzberger, 58 let, technik

13. František Klacek, 42 let, technik

14. Josef Tylš, 32 let, elektromechanik

15. Gabriel Olah, 51 let, OSVČ

16. Lenka Fialová, 50 let, asistentka poslankyně

17. Josef Dušek, 46 let, předseda odborů KOVO Ammann

18. Petr Forche, 39 let, dělník

19. Jiří Maršík, 43 let, vedoucí střediska údržby

20. Petr Typlt, 50 let, dělník

9 Strana zelených

1. Michal Kudrnáč, zastupitel Náchoda a projektový manažer

2. Sofia Hladíková, ředitelka ZŠ a MŠ Kocbeře

3. Štěpán Málek, výtvarník, pedagog

4. Olga Ulrichová, právnička - specialistka na veřejné zakázky

5. František Křelina, architekt - urbanista, soukromý podnikatel

6. Martin Hanousek, krajský zastupitel a krajinný ekolog

7. Soňa Klímová, majitelka a ředitelka lesnicko-dřevařské firmy

8. Petr Sobotka, politolog a zastupitel města Trutnova

9. Martina Erbsova, ředitelka neziskové organizace

10. Adam Záruba, opoziční zastupitel města Hradec Králové

11. Jiří Kulich, ředitel ekocentra SEVER, zastupitel obce Horní Maršov

12. Karin Richterová, lektorka vzdělávání

13. Číp David, ochránce přírody

14. Ivo Trpkovič, OSVČ, chalupář z Krokonoš

15. Lenka Hronešová, ředitelka a lektorka Střediska ekologické výchovy

16. Jiří Zajíc, lékař

17. Barbora Kulichová, flétnistka a propagátorka městského zemědělství

18. Simona Strejčková, lektorka dětských výuk. programů a výživová poradkyně

19. Filip Pýcha, písničkář, divadelník, výtvarník

20. Daniel Rufer, student práv, obchodník se ciderem

1. Václav Makalouš, 39 let, administrativní pracovník v rodinné firmě

2. Petr Hornig, 59 let, starosta obce

3. Petr Seidel, 53 let, projektant

4. Jiří Ungrád, 54 let, zemědělec, bývalý starosta obce

5. Lenka Schejbalová, 57 let, finanční poradce

6. Jaroslav Kočka, 58 let, podnikatel

7. Jan Krejčí, 52 let, podnikatel

8. Stanislav Pajkrt, 61 let, živnostník

9. Miloš Kuželka, 53 let, živnostník

10. Robert Peovský, 30 let, strojírenský dělník

11. Radomír Vojtíšek, 57 let, jednatel společnosti

12. Eva Vecková, 49 let, odborný pedagog

13. Alena Mašková, 58 let, účetní

14. Miroslav Voda, 72 let, čestný předseda Klubu přátel české písničky

15. Martin Grulich, 27 let, brusič kovů

16. Jiří Daniš, 64 let, řidič autobusu

17. Eva Paseková, 37 let, živnostník

18. Kateřina Rozhonová, 48 let, pečovatelka

19. Andrea Karlubíková, 46 let, recepční

20. Iva Plachetková, 72 let, důchodkyně

12 Strana svobodných občanů

1. Jan Šebelík, 62 let, matematik, vývojář software

2. Zuzana Haberlová, 34 let, podnikatelka, zastupitelka MČ Praha 9

3. Oldřich Horák, 44 let, vysokoškolský učitel

4. Jan Kytýr, 37 let, IT specialista, majitel společnosti

5. Michal Krejčí, 33 let, vodohospodářský technik, zastupitel města

6. Jiří Hejhálek, 60 let, vydavatel

7. Iva Cvetanova, 57 let, zahradní architektka

8. Jan Zatloukal, 34 let, vysokoškolský pedagog

9. Miroslav Petrů, 33 let, podnikatel

10. Petra Prokopová, 38 let, kadeřnice

11. Lukáš Jizba, 35 let, konzultant

12. Martin Kyselý, 25 let, zubní lékař

13. Roman Pátek, 52 let, ekonom

14. Petr Štochl, 53 let, projektový manažer v IT

15. Martin Sedláček, 36 let, manažer obchodního týmu

16. Martin Holas, 59 let, živnostník

17. Pavel Hrnčíř, 41 let, technolog

18. Josef Matějka, 55 let, živnostník - zemní práce

19. Miroslav Havrda, 53 let, lékař

1. Beatriz Motalová, 44 let, ostraha

2. Tomáš Baťa, 46 let, dělník

3. Zdeněk Pohl, 37 let, technik

4. Beatrice Uhlířová, 28 let, soukromá podnikatelka

5. Adéla Pohlová, 35 let, mateřská dovolená

6. Beatriz Pražáková, 66 let, fotografka

7. Jana Hamrová, 24 let, studentka

8. Pavel Paděra, 47 let, kuchař

9. Jindra Hamrová, 50 let, OSVČ

10. Zdeněk Souček, 45 let, ostraha

11. Lenka Charvátová, 49 let, invalidní důchodkyně

12. Daniela Bílá, 21 let, operátorka

13. Petr Janda, 44 let, OSVČ

14 ODA

1. Jiří Staněk, 60 let, ekonom

2. Karel Schmied, 48 let, podnikatel

3. Zdeněk Erban, 30 let, zástupce farmaceutické firmy

4. Alena Koutníková, 50 let, šéfkuchařka

5. Milan Jonáš, 54 let, podnikatel

6. Martin Prouza, 35 let, OSVČ

7. Ladislav Miláček, 53 let, OSVČ

8. Radek Voršilka, 34 let, manažer ve finanční společnosti

9. Michael Kocman, 39 let, bankéř

10. Jana Horáková, 25 let, administrativní pracovnice

11. František Pírko, 46 let, administrativní pracovník

12. Stanislav Kolc, 52 let, podnikatel

13. Marie Voršilková, 31 let, manažerka v bankovnictví

14. Pavel Vondráček, 21 let, číšník

15. Aneta Podzimková, 32 let, obchodní konzultantka

16. Lukáš Daňo, 32 let, zaměstnanec

17. Martin Podzimek, 37 let, OSVČ

18. Lukáš Benda, 29 let, informatik

19. Jan Čížek, 34 let, invalidní důchodce

20. Žaneta Matulová, 22 let, mateřská dovolená

15 Česká pirátská strana

1. Martin Jiránek, 39 let, krajský zastupitel, zastupitel Trutnova, mentor

2. Pavel Bulíček, 29 let, softwarový konzultant, dobrovolný hasič

3. Roman Kučera, 53 let, servisní technik

4. Zdeňka Rudolfová, 64 let, speciální pedagožka, psycholožka

5. Vít Šimral, 31 let, vysokoškolský pedagog, skaut

6. Kateřina Hůlková, 30 let, propagační grafička, webdesignerka

7. Irena Šimralová, 60 let, učitelka, lektorka společného vzdělávání

8. Stanislav Štipl, 28 let, programator webových aplikací

9. Jarmila Jemelíková, 51 let, podnikatelka, majitelka ekofarmy

10. Tomáš Pernica, 35 let, podnikatel

11. Pavel Králíček, 25 let, podnikatel, student

12. Adam Voltr, 28 let, obchodní manažer

13. Alexander Salák, 58 let, nezávislý badatel

14. Adam Valenta, 34 let, podnikatel v IT

15. Adam Tuček, 25 let, učitel na gymnáziu

16. Jana Paprskárová, 55 let, šéfkuchařka

17. Petr Němeček, 30 let, IT specialista

18. Otakar Petr, 34 let, lifehacker, renovátor

19. Erika Hysková, 22 let, studentka VOŠZ

20. Pavel Volk, 44 let, podnikatel

19 Referendum o Evropské unii

1. Pavel Chleborád, 45 let, člen předsednictva hnutí, podnikatel

2. Nikola Krstev, 39 let, podnikatel

3. Petr Halmel, 49 let, elektrotechnik

4. Jaroslav Král, 68 let, důchodce

5. Filip Žďárský, 39 let, podnikatel

6. Jan Schuma, 33 let, projektový manažer

7. Michal Malý, 23 let, student

8. Petr Pavel, 22 let, CNC operátor

9. Roman Hrdina, 25 let, student

10. Petra Pavlová, 43 let, účetní

11. Josef Novák, 77 let, důchodce

12. Jiří Nechvíle, 50 let, automechanik

13. Josef Vodička, 72 let, důchodce

14. Ivan Drdaj, 52 let, finanční poradce

15. Lenka Sokolová, 63 let, živnostnice

16. Josef Pechanec, 23 let, skladník

17. Petra Kvapilová, 43 let, zaměstnanec

18. Ilona Lišková, 51 let, učitelka

19. Dagmar Brydlová, 46 let, prodavačka

20. Leonard Pešina, 22 let, svářeč



20 TOP 09

1. Leoš Heger, 69 let, lékař a poslanec, Hradec Králové

2. Kateřina Jelínková, 46 let, majitelka lékárny, Hradec Králové

3. Aleš Cabicar, 51 let, náměstek hejtmana, ředitel CIAF, Náchod

4. Jiří Oliva, 65 let, vysokoškolský učitel, Oucmanice

5. Petr Hrubý, 44 let, starosta obce Vítězná, Vítězná

6. Zdeněk Švorc, 51 let, starosta obce Staré Hrady, Staré Hrady

7. Radek Zapletal, 45 let, jednatel společnosti v oblasti BOZP a PO, Velký Vřešťov

8. Jan Grulich, 42 let, ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus v Dobřanech, Sedloňov

9. Libor Seneta, 45 let, lékař záchranné služby, Dvůr Králové nad Labem

10. Jan Balcar, 42 let, ředitel MAS Království - Jestřebí hory, o. p. s., Libňatov

11. Rostislav Petrák, 40 let, starosta města Červený Kostelec, Červený Kostelec

12. Eva Víšková, 65 let, Hradec Králové

14. Lubor Jenček, 41 let, starosta města Sobotka, Sobotka

15. Silvie Šidáková, 49 let, rehabilitační lékařka, radní města Trutnov

16. Milan Sommer, 60 let, ekonom, radní města Hradec Králové, krajský zastupitel, Hradec Králové

17. Jiří Hradecký, 60 let, starosta města Janské Lázně, Janské Lázně

18. Ervín Perthen, 44 let, advokát, Hradec Králové

19. Petr Náhlovský, 33 let, právník, Hradec Králové

20. Petr Vošoust, 46 let, vedoucí autoservisu, instruktor odborného výcviku, Hradec Králové

21 Hnutí ANO

1. Klára Dostálová, 46 let, náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj

2. Pavel Plzák, 57 let, poslanec

3. Petr Sadovský, 48 let, místostarosta Dobrušky

4. Eva Matyášová, 58 let, lékařka

5. Petr Koleta, 49 let, živnostník

6. Jiří Mašek, 59 let, ředitel Královéhradecké záchranné služby

7. Darina Kricnarová, 43 let, starostka Lhoty pod Hořičkami

8. Miroslav Kodydek, 52 let, živnostník

9. Monika Štayrová, 54 let, kontrolorka

10. Tereza Štěpánová, 33 let, knihovnice

11. Stanislav Friedrich, 57 let, invalidní důchodce

12. Věra Pourová, 59 let, právník

13. Jana Berkovcová, 47 let, vedoucí metodik pro vzdělávání

14. František Bárta, 54 let, živnostník

15. Pavel Marek, 47 let, podnikatel

16. Jan Jarolím, 43 let, starosta Dvora Králové nad Labem

17. Jan Borůvka, 49 let, tajemník Senátorského klubu hnutí ANO 2011

18. Jiří Hlavatý, 69 let, senátor

19. Jan Malý, 65 let, starosta Jičína

20. Jaroslav Čapek, 68 let, advokát

22 Dobrá volba 2016

1. David Štěpán, 36 let, podnikatel

2. Milan Pomezný, 37 let, podnikatel

3. Mario Škaloud, 35 let, podnikatel

4. Jiří Vejběra, 60 let, manažer v chemickém průmyslu

5. Jiří Kostlán, 38 let, architekt

6. Pavel Holotík, 58 let, státní zaměstnanec

7. Zdeněk Majer, 36 let, návrhář zahradní architektury

8. Petr Kučera, 29 let, podnikatel v gastronomii

9. Karin Kateřina Šuchová, 42 let, dětský školský psycholog

10. Tomáš Tylš, 27 let, obchodník

11. Lucie Mia Hartmanová, 42 let, podnikatelka

12. Kristýna Štěpánová, 29 let, zdravotní sestra

13. Jana Mračková, 48 let, administrativa

14. Nina Šmákalová, 39 let, mateřská dovolená

15. Šárka Persyová, 50 let, prodavačka

16. Lukáš Šťastný, 30 let, HR manažer

17. Miroslav Rohlíček, 25 let, WEB designer

18. Denisa Konečná, 44 let, výstupní kontrolorka

19. Michaela Pavlíková, 43 let, zdravotní sestra

1. Radek Falta, 43 let, elektromechanik

2. Jana Nováková, 39 let, operátorka reklamní výroby

3. Monika Dufková, 46 let, operátorka výroby Continental

4. Milan Zajíček, 44 let, podnikatel

5. Ladislav Hackl, 32 let, podnikatel

6. Radek Kříž, 39 let, OSVČ

7. Zdeněk Hejzlar, 61 let, podnikatel

8. Rostislav Drozda, 35 let, elektrotechnik

9. Milan Prouza, 39 let, automechanik

10. Martin Prát, 31 let, mechanik seřizovač

11. Jiří Švanda, 43 let, řidič MKD

12. Zdeněk Pail, 68 let, podnikatel



1. Pavel Bělobrádek, 40 let, vicepremiér, předseda strany

2. Anna Maclová, 57 let, náměstkyně primátora Hradce Králové

3. Anežka Mišoňová, 35 let, lektorka němčiny

4. Veronika Čepelková, 36 let, vedoucí Diecézního centra pro seniory

5. Petr Hamáček, 39 let, 1. místostarosta Jičína

6. Martin Machů, 38 let, krajský tajemník KDU-ČSL

7. Luboš Řehák, 49 let, projektový manažer MAS POHODA venkova

8. Jiří Veselý, 48 let, lékař

9. Jan Janoušek, 38 let, projektant dopravních staveb

10. Jan Falta, 51 let, autorizovaný architekt a památkář

11. Miroslav Uchytil, 59 let, starosta

12. Antonín Petráček, 49 let, lékař

13. Jan Čáp, 64 let, lékař, vysokoškolský učitel

14. Pavla Maršíková, 69 let, místostarostka

15. Jiří Jína, 27 let, pedagog na gymnáziu, muzikant

16. Antonín Novotný, 73 let, starosta

17. Tomáš Krejčí, 60 let, veterinární lékař

18. Petr Hable, 54 let, starosta

19. Jan Simeon Kaiser, 41 let, předseda Klubu českých turistů Jičín

20. Jan Horníček, 55 let, konstruktér ŠKODA AUTO



26 Realisté

1. Daniela Lusková, 43 let, ředitelka domova pro seniory

2. Petr Přibyl, 52 let, podnikatel

3. Lukáš Tošovský, 35 let, stavební inženýr

4. Matěj Novotný, 25 let, projektový manažer

5. Ondřej Vašut, 37 let, IT specialista

6. Lenka Šilhánková, 35 let, speciální pedagožka

7. Pavel Kropáček, 33 let, lékař

8. Ivan Picek, 51 let, IT specialista

9. Marian Báchor, 41 let, projektový manažer

10. Michal Musílek, 53 let, proděkan přírodovědecké fakulty

11. Petr Dulíček, 53 let, lékař

12. Petr Voženílek, 43 let, poradce

13. Martin Dočekal, 33 let, ředitel textilní firmy

14. Iva Růžičková, 62 let, lékařka

15. Petra Termer, 34 let, projektová manažerka

16. Michal Sirůček, 28 let, hudebník

17. Eva Lokvencová, 31 let, na mateřské dovolené

18. Žaneta Musilová, 35 let, sociální pracovnice

19. Tomáš Zaňka, 35 let, podnikatel a starosta obce

20. Jiří Konár, 74 let, námořní důstojník ve výslužbě

27 SPORTOVCI

1. Robert Kreuzig, 59 let, OSVČ

2. Daniel Zinke, 33 let, asistent trenéra

3. Tomáš Sedláček, 37 let, profesionální fotbalista

4. Petr Sekera, 32 let, OSVČ

5. Pavel Košťál, 37 let, profesionální fotbalista

6. Jiří Buksa, 35 let, trenér mládeže

7. Kateřina Říhová, 38 let, cvičitelka fitness

8. Patrik Těžký, 41 let, OSVČ

9. Josef Látal, 55 let, OSVČ

10. Josef Ribár, 62 let, sportovní funkcionář

11. Lubomír Stodůlka, 57 let, ledař

12. Michal Hradil, 42 let, trenér mládeže

13. Martin Neděla, 45 let, trenér

14. Rostislav Nešpor, 52 let, burzovní makléř

15. Lucie Studená, 27 let, administrativní pracovnice

16. Michal Odehnal, 39 let, OSVČ

17. Edita Kroutilová, 44 let, OSVČ

18. Jaroslav Vrba, 67 let, fotbalový delegát

19. Oldřich Panský, 59 let, restauratér

20. Jindřich Sehnal, 60 let, OSVČ

28 Dělnická strana sociální spravedlnosti

1. Štěpán Knézel, 67 let, advokát

2. Marcel Marx, 49 let, místopředseda KO DSSS Královéhradeckého kraje

3. Milan Havliš, 66 let, technik

4. Vlastimil Ptáček, 52 let, předseda KO DSSS Královéhradeckého kraje

5. Ondřej Pelan, 28 let, kuchař

6. Jakub Charvát, 31 let, strojírenský dělník

7. Zdeněk Vašíček, 65 let, automechanik

8. Zdeněk Jan Dostálek, 57 let, dělník

9. Iva Šoltysová, 46 let, podnikatelka

10. Magdaléna Kalenská, 33 let, dělnice

11. Zdeněk Macnar, 44 let, kuchař

12. Jaroslav Pospíšil, 34 let, zaměstnanec komunálních služeb

13. Oto Novák, 57 let, číšník

14. Matěj Kulhánek, 26 let, kuchař

15. Hana Vejnarová, 46 let, kuchařka

16. Blanka Klepšová, 33 let, kalkulantka

17. Adam Miksa, 23 let, číšník

18. Iveta Suchánková, 47 let, kuchařka

19. Lukáš Kostomlatský, 30 let, šéfkuchař

20. Petr Maršálek, 56 let, kuchař

1. Zdeněk Podal, 64 let, elektrotechnik

2. Luďka Tomešová, 48 let, ředitelka tiskárny

3. Petr Vrzáň, 50 let, ředitel obchodní společnosti

4. Nicola Gajdošová, 24 let, pracovnice v gastronomii

5. René Salay, 49 let, servisní technik

6. Milan Velička, 33 let, obchodní manažer

7. Valdemar Střelka, 45 let, obchodní manažer

8. Pavla Vašatová, 42 let, specialistka v hypermarketu

9. Lenka Chrobáková, 57 let, optička

10. Pavla Oborníková, 67 let, řidička z povolání

11. Hana Jarošová, 60 let, zaměstnankyně v textilní výrobě

12. Michal Slavka, 44 let, nástrojař

13. Jindřich Pisch, 58 let, živnostník

14. Vít Petira, 43 let, specialista na pracovní právo a lidské zdroje

15. Lukáš Bouček, 36 let, systémový manažer

16. Ivana Schubert Dickfeld, 45 let, vedoucí výroby

17. Zdeňka Bláhová, 53 let, účetní

18. Pavla Janků, 67 let, tkadlena-pletařka

19. Radek Slavíček, 53 let, sociálně pedagogický pracovník

20. Petr Pistorius, 53 let, živnostník

1. Jana Galbičková, 47 let, podnikatelka, zastupitelka města

2. Miroslav Matějka, 47 let, krajský zastupitel

3. Margareta Münsterová, 47 let, profesorka na VŠ

4. Břetislav Jaroš, 41 let, obchodní zástupce

5. Petra Horváthová, 28 let, obchodní manažerka

6. Roman Florian, 39 let, marketingový specialista

7. Marie Paulíková, 74 let, důchodce

8. Veronika Kováčiková, 25 let, cestovatelka

9. Gabriela Pfeiferová, 37 let, specialistka prodeje, Studenec

10. Marie Malá, 25 let, mateřská dovolená

11. Mgr. Jan Čeliš, 68 let, editor, muzikolog

12. Jiřina Skořepová, 59 let, asistentka na VŠ

13. Markéta Pakandlová, 55 let, advokátka

14. David Klůz, 22 let, student

15. Gabriela Najmanová, 42 let, jednatelka, mediátorka

16. Lucie Marková, 32 let, pracovnice ve výrobě

17. Vítězslava Klůzová, 71 let, důchodce, exposlankyně

18. Slavomír Kollert, 21 let, student

19. Marie Fejglová, 55 let, ekonomka

20. Václav Janásek 76 let, podnikatel