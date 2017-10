Občan platí a stát za něj rozhoduje, vadí jedničce ODS Ivanu Adamcovi

Byl kometou předčasných parlamentních voleb před čtyřmi lety. Ivan Adamec se do parlamentu dostal až z devátého místa kandidátky, odkud ze Sněmovny vyšachoval dlouholeté stranické šíbry.

„Když kritizujete, samozřejmě musíte počítat s tím, že za to dostanete. A já jsem ran dostal několik, ale pak přišly volby a bylo to jinak,“ popisuje období, kdy se z něj stal málem jen řadový člen strany. Nyní do voleb vede ODS, která je prý úplně jiná než byla ODS, jež před čtyřmi lety skončila ve stavu klinické smrti.

Pomohla ODS výchovná facka od voličů před čtyřmi lety?

Určitě ano. Když se dnes podíváme na to, jak vypadá struktura ODS, kdo je ve vedení, uvidíme, že tam nezůstal kámen na kameni. My se vracíme k tradičním kořenům a vracíme naší politice smysl. Tahle cesta s vysokou pravděpodobností čeká každou velikou úspěšnou stranu. Některé strany dokonce zanikly, vznikly po roce 1989, byly tahounem změn a dnes už neexistují. My jsme se před čtyřmi lety po pádu Nečasovy vlády dostali do stavu klinické smrti. V předčasných volbách se ukázalo, že lídři v řadě případů vůbec nebyli lidmi jako lídři vnímaní a některé kraje dopadly tak, že teď vůbec neměly zastoupení v parlamentu.

Bylo po téhle agónii jednoduché shánět výrazné tváře?

Vůbec ne. Když vidíte stranu, která je pár minut před smrtí, tak získat Petra Fialu byla výhra. Je to od počátku založením pravičák, jako profesor politologie vyznával náš světový názor. Když se rozhodl, že vezme štafetu strany, která na tom byla fakt špatně, bylo to pro nás štěstí. Dobrá sestava se sešla i v poslaneckém klubu. Když se podíváte na statistiku našich vystoupení, zjistíte, že jsme klub, který k různým věcem nejvíc vystupoval. Získali jsme si respekt, i když nás bylo jen šestnáct.

Počítal jste před čtyřmi lety, že se stanete poslancem? Kandidoval jste až na devátém místě...

Před čtyřmi lety jsem se nabídl, že bych mohl dělat lídra. Nicméně tehdy tady v krajské „ódéesce“ rezonoval názor lidí, kteří doposud byli ve Sněmovně, chtěli se tam vrátit a nechtěli mě pustit před sebe. Tak jsem se nechal napsat až do druhé pětky. Vzhledem k situaci, jaká byla, jsem si ale dovedl spočítat, kolik stačí preferenčních hlasů při výsledku, který jsem odhadoval do 10 procent. Samozřejmě, po bitvě je každý generál, ale to víte, že v duchu jsem si myslel, že bych to mohl dokázat.

A nebyly tlaky, abyste postoupil své místo někomu jinému?

Takhle to u nás nikdy nefungovalo. Ale tlaky byly předtím. Tehdy jsem v ODS málem skončil jako řadový člen, protože jsem před pádem vlády byl předseda regionu, člen výkonné rady a kritik některých kroků, které dělala Nečasova vláda i kroků některých krajských šéfů. A když kritizujete, samozřejmě musíte počítat s tím, že za to dostanete. A já jsem ran dostal několik, ale pak přišly volby a bylo to jinak.

Proč na současné kandidátce není náměstek hejtmana Martin Červíček, kterého řada lidí očekávala na vysokém místě kandidátky...

Víte, my nejsme strana jedné tváře, i když to tak někdy může vypadat. Pan Červíček sliboval před volbami do krajského zastupitelstva, že si to ve vedení kraje chce odpracovat, připadalo nám i jemu osobně nefér, kdyby měl utéct do Sněmovny a své místo na kraji postoupit někomu jinému. Tohle je poctivý přístup.

Neobáváte se, že vám voliči dají sežrat loňské hodně rychlé sestavení krajské koalice „všichni proti ANO“?

Já mám svědomí naprosto čisté. My jsme jeli na jednání, na které nás sezvali ostatní partneři a přímo tam jsme žádnou koalici nepodepsali. Byli jsme druzí na pásce, tak jsem se zeptal, kde je Klára Dostálová, protože jako vítěz by měla dostat první slovo. Bylo mi řečeno, že s ní mluvili, řekla, že se ozve a už se neozvala. No a pak samozřejmě jsme viděli ty tanečky. Zřejmě si neuvědomili jednu věc, že vítězem komunálních voleb není ten, kdo má nejvíc hlasů, ale ten, kdo je schopen sestavit vítěznou koalici. Navíc jsme zjistili, že někteří s ANO nechtějí. Trochu si to zavinili sami před volbami: všichni kradou a jsou špatní. Když paní Dostálová tehdy řekla, že vyhrála o parník, já bych jí vzkázal, že Titanic byl taky pěkný parník a jak skončil.

Byli byste s Babišem ochotní vládnout na celostátní úrovni?

S hnutím ANO určitě na celostátní úrovni vládnout nebudeme. To nejde, máme nějaký program. Zveřejnili jsme takzvanou Vyšehradskou deklaraci, kde říkáme, jaké jsou naše minimální požadavky pro to, abychom vstoupili do vlády. A to s Adrejem Babišem rozhodně nepůjde.

A je vůbec nějaká možnost pro potenciální koalici, ve které byste tuto deklaraci splnili?

Já bych nepředjímal, počkejme, jak dopadnou volby. My se teď musíme vrátit k programu. To je to, co nás potkalo před čtyřmi lety.

Vy jste tehdy neměli program?

Měli, ale zásady jsme opustili v ekonomické krizi. Dělali jsme některé kroky, které možná z makroekonomického hlediska byly dobré pro stát a stávající vláda z toho vytěžila maximum. Na druhou stranu to nebyly politicky chytré kroky. Jde o rozhodnutí, jestli vrátíme lidem svobodu rozhodování, nebo jestli je budeme dál ekonomicky dusit a budeme přerozdělovat a zvyšovat byrokracii. Jestli občana spoutáme byrokratickou mašinérií a on bude jen platit a stát za něj bude rozhodovat. Já jsem pro to, aby do toho stát kecal co nejmíň.

Je vůbec reálné to, čím jsou teď podle vás lidé svázaní, v následujících čtyřech letech odstranit?

Musí být hlavně vůle. Když vezmu poslední čtyři roky, co jsme si z hlediska svobod zavařili - vznikly samé registry, rejstříky, neuvěřitelné věci. Úředník vám může vlézt do baráku, protože se mu nelíbí barva kouře z komína, když to přeženu. Lámeme věci, které jsme si v roce 1989 vybojovali. Možná jsme si naivně mysleli, že nám zůstanou, ale ono to tak není. V druhé části cesty je třeba i zrušit EET, které nemá ekonomický význam žádný a akorát rozděluje společnost.

Nebojíte se, že by vás pak roznesli na kopytech živnostníci, kteří už do EET investovali nemalé peníze?

Na kopytech by měli roznést někoho jiného. Doufám, že to při volbách udělají. Teď jsem byl v bufetu a paní mi říká: nikdo si ty účtenky nebere, nikdo je nechce, mám jich plný koš. Říkám jí, že až vylosují první auto, tak jí možná nebude stačit papír. My na jednu stranu bojujeme proti hazardu, chceme, aby lidi nesázeli. A tady je k tomu nutíme a zároveň je nutíme udávat živnostníky. Konkurence snadno může udat svého kolegu.

Myslíte, že za 40 let pod vládou komunistů v lidech nic nezakořenilo?

Doufám, že v mladých už ne, i když se to přenáší z generace na generaci. Ale přenos slábne. Ten největší zločin nebylo, že jsme klesli z ekonomicky vyspělého státu na dno, ale že se pokazila morálka lidí. To se velmi těžko napravuje. V hospodách se dřív říkalo, že kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. A to si samozřejmě hodně lidí vzalo s sebou. To nezmizí mávnutím proutku. Ale je potřeba ukazovat, že lepší je nekrást, pracovat, snažit se, že když budete šikovní, tak vám ty peníze nikdo nevezme. Když ale budeme šikovné pořád terorizovat tím, že je zdaníme a budeme na ně posílat kontroly... Na průměrného živnostníka přijde až 27 kontrol ročně. Kdy tedy mají ti lidé podnikat?

Budete příští rok kandidovat na starostu?

To je předčasné, záleží, jak dopadnou tyto volby.

Říkal jste, že určitě nepůjdete do koalice s ANO. Jsou ještě nějaké další strany, s nimiž určitě nepočítáte?

Za prvé je to předčasné a za druhé půjdeme do koalice s těmi, kdo nám umožní prosadit alespoň část našeho programu. Takže hned si můžete vyloučit komunisty a sociální demokraté to asi taky nebudou.

To budete mít hodně těžké se dostat do vlády, když přihlédneme k volebním preferencím těchto tří stran.

Budeme. Ale volební preference... Vadí mi, že si řada lidí myslí, že volby jsou rozhodnuté. Může se stát cokoli. Strana, která ztratí svůj program a začne vládnout jen proto, aby byla ve vládě, končí. My s tím máme bohaté zkušenosti, tuhle chybu nemůžeme opakovat. Můžeme jít do koalice, která bude alespoň to naše minimum respektovat. Levice na něj asi nepřistoupí nikdy.

Pokud byste měl za sebe vybrat téma, které je pro vás v těchto volbách nejdůležitější a chcete ho prosadit. Jaké by to bylo?

Já budu pracovat, pokud se do Sněmovny dostanu, v hospodářském výboru. Mě zajímá hospodářství, energetika, doprava. Potřebujeme dodělat dálnice a některé železniční tratě, které jsou nedostatečné. To je můj obor. A byl bych rád, aby se parlament nezměnil pro hlasovací mašinérii pro Andreje Babiše, aby zůstaly zachovány demokratické principy. Mně opravdu vadí, že když stavíte rodinný domek, pět měsíců běháte s papíry. Za tu dobu vám firma domek dvakrát postaví. S tímhle bych chtěl trochu zápasit.