Otázky pro volební lídry v Náchodě: Tepna, obchvat města a Malé lázně

Sociální demokraté v čele s populárním starostou a poslancem, pak dlouhou dobu nic, s velkým odstupem Patrioti s KDU-ČSL a komunisté, kteří skončili v opozici. Tak v Náchodě před čtyřmi lety dopadly poslední komunální volby.

1 Jan Birke (ČSSD)

Nelitujete poměrně nákladné a zdlouhavé cesty k získání parcel bývalé Tepny, při srovnání, za jakou částku se prodala v dražbě a za kolik ji město vykoupilo? Jak by mělo město s tímto volným prostorem dál naložit?



To, že se Tepna konečně dostala do rukou města a my tento prostor v centru můžeme konečně začít zvelebovat, považuji za jeden z velkých úspěchů současného vedení města. Jsem naopak rád, že jsme nic neuspěchali, protože se nám podařilo vyjednat cenu o celých 30 milionů korun nižší, než byla původní nabídka z roku 2014. Již jsem několikrát avizoval, že chci, aby se do rozhodování, co s areálem dále, zapojili i náchodští obyvatelé. Proto bude veřejná diskuse s občany a následně architektonická soutěž o nové podobě areálu. Očekávám, že zde vznikne celá nová čtvrť.

Jak by město mělo pomoci státu při stavbě obchvatu a jak se chcete postarat o lepší dopravu uvnitř města?

Již delší dobu se snažíme tisíce projíždějících řidičů a kamionů přesměrovat z města ven, ale bez obchvatu jsou naše možnosti limitované. Dokončení obchvatu blokovaly táhnoucí se dohady o pozemky, což by měla nyní urychlit nedávno schválená novela zákona. Řešíme i další dopravní problémy, například parkovací místa. Nové dočasné parkoviště by mělo v blízké době vzniknout v areálu bývalé Tepny, s parkovacími místy tam ale počítáme i do budoucna.

Bude stačit stavba Malých lázní s kolonádou k tomu, aby Náchod udržel lázeňskou tradici a nepřišlo o status lázeňského města?

Tradice lázeňství Náchod provází již několik staletí a stavba Malých lázní je po mnoha letech prvním reálným krokem k její obnově. Máme dva nové vlastní zdroje minerálky a na jaře by již mělo být možné dopřát si vodu i z pítek. Nyní chystáme veřejnou anketu, ve které lidé rozhodnou o názvu nových pramenů. Se soukromým investorem nadále intenzivně jednáme a věřím, že najdeme možnosti konkrétní vzájemné spolupráce.

2 Pavla Maršíková (KDU-ČSL)

Nelitujete poměrně nákladné a zdlouhavé cesty k získání parcel bývalé Tepny při srovnání, za jakou částku se prodala v dražbě a za kolik ji město vykoupilo? Jak by mělo město s tímto volným prostorem dál naložit?

Výsledkem dlouhých a složitých jednání bylo získání pozemků bývalé Tepny, což byla jediná možná cesta k ovlivnění budoucí zástavby tohoto území. Umožní to umístění chybějících a požadovaných budov, například víceúčelového kulturně-sportovního zařízení, případně dostupných bytů pro mladé rodiny, seniory a bezbariérové byty. V případné dražbě město nemělo mnoho možností, protože má cenu stanovenou dopředu zastupitelstvem města.

Jak by město mělo pomoci státu při stavbě obchvatu a jak se chcete postarat o lepší dopravu uvnitř města?

Město může pomoci při stavbě obchvatu až po žádosti spolupráce od investora (tím je Ředitelství silnic a dálnic, pozn. red.). Problém parkování narůstá ve všech větších městech. V době přípravy projektu na území bývalé Tepny bude v tomto prostoru upraveno dočasné parkoviště, které výrazně pomůže zlepšit možnosti parkování ve středu města. Abychom měli konkrétní náměty na rozšíření cyklostezek, byla zřízena v lednu 2018 pracovní skupina „cyklotrasy Náchod + infrastruktura“, která prozatím nepředložila žádný konkrétní výstup.

Bude stačit stavba Malých lázní s kolonádou k tomu, aby Náchod udržel lázeňskou tradici a nepřišlo o status lázeňského města?

Město vlastní dva vrty – Bělu a Jana. Získalo povolení k využívání přírodních léčivých zdrojů minerální vody a plynu z těchto vrtů, a proto nic nebrání využívání této vody k pití a koupelím ani k udržení statusu lázeňského města. Staré lázně vlastní soukromý investor, město s ním má podepsáno memorandum o spolupráci na projektu, zatím bez konkrétní spolupráce.

3 Tomáš Šubert (Patrioti města Náchoda)

Nelitujete poměrně nákladné a zdlouhavé cesty k získání parcel bývalé Tepny při srovnání, za jakou částku se prodala v dražbě a za kolik ji město vykoupilo? Jak by mělo město s tímto volným prostorem dál naložit?

Výstavba musí být důkladně a zodpovědně promyšlena a připravena. Jedná se o poměrně velký prostor a výstavba bude spíš v řádu mnoha let. Podporujeme veřejnou diskusi, vypsání architektonické soutěže a vypracování podrobného regulačního plánu. Tento prostor by měl vyřešit parkovací problém v celém centru Náchoda. Jako jedna z alternativ připadá v úvahu multifunkční hala s přilehlým parkem a prostorem pro pořádání různých akcí. Součástí parku může být vodní plocha s využitím Radechovky, jejíž tok je uvězněn v podzemí napříč Plhovem.

Jak by město mělo pomoci státu při stavbě obchvatu a jak se chcete postarat o lepší dopravu uvnitř města?

Město by mělo aktivně vstoupit do přípravy této investice, pomoct při jednáních s občany, jednáních o výkupech nemovitostí i jiných přetrvávajících problémech. Vždyť nejlépe známe místní situaci. Již před osmi lety vznikl tým pro rozvoj a snažili jsme se zlepšit situaci v dopravě. Nyní se podle našeho návrhu připravuje podjezd z ulice Poštovní do Janáčkovy. To by mělo přispět k zlepšení průjezdnosti centra. V těchto dílčích úpravách bychom chtěli pokračovat i v budoucnu. Samozřejmě konečným řešením je odvedení tranzitní dopravy z centra města, tedy obchvat. Parkování je dalším problémem. Důležitá možnost se nabízí v areálu bývalé Tepny, ale i v některých dalších místech, například Za Sodovkárnou. Připravujeme také řešení odstavného parkoviště v návaznosti na vlakové a autobusové nádraží.

Bude stačit stavba Malých lázní s kolonádou k tomu, aby Náchod udržel lázeňskou tradici a nepřišlo o status lázeňského města?

Stavba Malých lázní navazuje na nové vrty minerálky v Bělovsi. To samo o sobě pomohlo odblokovat třicetiletou patovou situaci lázní. V současné době nový majitel připravuje studii na novou výstavbu lázní v historickém areálu. Studie je již připravena a měla by být odsouhlasena majiteli lázní i městem. Lázeňský status město Náchod má. Musí však v příštích letech vypracovat nový lázeňský status podle dnešní legislativy, jinak bude městu odebrán. K tomu je třeba mít fungující lázně, tedy plnohodnotný lázeňský provoz. Příprava projektové dokumentace je již dnes v plném proudu. Jedná se o poměrně složitou stavbu, musí být územní a stavební řízení a mnoho dalších povolení, což je časově poměrně náročné. Jestliže se však lázně začnou připravovat a stavět, jsem přesvědčen, že městu bude lázeňský status zachován.

4 Soňa Marková (KSČM)

Nelitujete poměrně nákladné a zdlouhavé cesty k získání parcel bývalé Tepny při srovnání, za jakou částku se prodala v dražbě a za kolik ji město vykoupilo? Jak by mělo město s tímto volným prostorem dál naložit?

Cesta nemusela být tak dlouhá, kdyby se polistopadové vedení města nechovalo - nejen v tomto případě - jako na dobytém území. Další vývoj již byl pouhým následkem jeho nekompetentních činů. KSČM sice prosazovala dřívější odkup, ale respektovala většinové rozhodnutí zastupitelstva. O využití rozsáhlého areálu musí rozhodnout sami Náchoďané v referendu. My budeme prosazovat vznik nové příjemné čtvrti s malometrážními městskými byty pro mladé rodiny a seniory, spolkovým a parkovacím domem, jeslemi, hracími i vodními prvky a nezbytnou zelení.

Jak by město mělo pomoci státu při stavbě obchvatu a jak se chcete postarat o lepší dopravu uvnitř města?

Je ostudné, že v Náchodě čekáme už tak dlouho. Musíme si uvědomit, že vyřešení průjezdu Náchodem není nutné pouze pro tranzitní dopravu směrem na Polsko. Přes Náchod musí projet veškerá doprava obsluhující broumovský výběžek, pro kterou dostavba D11 a navazující R11 směr Trutnov – Královec/Lubawka není řešením. Pokud v této lokalitě chceme rozvoj průmyslu nebo turistiky, musíme tam dostat materiál, odvézt výrobky a dopravit turisty, pouze na železnici se již spoléhat nemůžeme. Náchod nutně potřebuje parkovací dům, který by mohl vyrůst na nově vykoupených pozemcích po bývalé Tepně. Zvážit by se měla i možnost dotovaného taxi pro občany Náchoda, protože to možná bude levnější varianta než prázdný autobus na pravidelné městské lince. Dlouhodobě podporujeme i výstavbu smysluplných cyklostezek. Prioritní je ale obchvat Náchoda a navazující přeložka silnice II/303 Náchod – Velké Poříčí.

Bude stačit stavba Malých lázní s kolonádou k tomu, aby Náchod udržel lázeňskou tradici a nepřišlo o status lázeňského města?

Stavba Malých lázní je - po dlouhých letech nemožnosti se domluvit s bývalými soukromými vlastníky - první chvályhodný krok k návratu lázeňství do Náchoda. Věřím, že právě díky tomuto úspěšně se rozvíjejícímu projektu si udržíme status lázeňského města a navážeme na jeho dřívější slávu. Naopak deklarované vizi nového vlastníka původních zdevastovaných lázní nevěřím. Účelově vzniklá společnost bez jasného financování a s nezajištěnými případnými smlouvami se zdravotními pojišťovnami pro mě není důvěryhodná. Rozhodně nepodpořím žádnou investici města tímto směrem. Pokud by snad město mělo nějak přispět k rozvoji lázeňství, tak jedině podporou projektů doplňkového servisu jako je kultura, sport, dětský zábavný park a turistika pro lázeňské hosty i pro obyvatele Náchoda a jeho okolí.