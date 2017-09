Volby v kraji nedopadnou jako republikový průměr, míní politolog

Kdyby se voliči v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny rozhodovali jen podle počtu titulů, v kraji by musel nejvíc hlasů posbírat vysokoškolský pedagog, skaut a hlavně „pirátská pětka“ Vít Šimral, jenž za svým jménem uvádí následující: PhDr. Mgr. LL. B., Ph. D.et Ph. D.

Jenže je tu dalších víc než čtyři sta lidí, kteří se rozhodli kandidovat v rekordních 24 stranách, uskupeních, blocích či hnutích (přehled kandidátů pro Královéhradecký kraj najdete zde). Scházejí tu například Národ sobě, Volte pravý blok, Unie H. A. V. E. L. 17 nebo Česká národní fronta, ale máme formaci Radostné Česko, která má evidentně slabou členskou základnu. Jak jinak si lze vyložit, že v Královéhradeckém kraji kandiduje jediný člověk - a to ještě z Karviné -účetní Roman Król.

Většina subjektů přihlásila plný počet kandidátek, i když se nelze ubránit dojmu, že v některých případech byl problém sehnat 20 schopných.

„Je dobře, že kandiduje rekordní množství stran a hnutí, protože je tu mnoho lidí, kterým není jedno, co se tady děje, a chtějí se na tom podílet. Nejsou to kecalové u piva, ale naopak jdou s kůží na trh. Na to, že jsme poněkud menším krajem, stran jde do voleb opravdu hodně,“ řekl politolog a publicista Jiří Štefek.

Seznam subjektů a lídrů voleb do Poslanecké sněmovny v kraji ODS: Ivan Adamec,

Řád národa - Vlastenecká unie: Karel Hodík,

Cesta Odpovědné Společnosti: Jaroslav Záhora,

ČSSD: Jan Birke,

Radostné Česko: Roman Król,

Starostové a Nezávislí: Josef Cogan,

KSČM: Zdeněk Ondráček,

Strana zelených: Michal Kudrnáč,

Rozumní: Václav Makalouš,

Strana svobodných občanů: Jan Šebelík,

Blok proti islamizaci - Obrana domova: Beatriz Motalová,

ODA: Jiří Staněk,

Česká pirátská strana: Martin Jiránek,

Referendum o Evropské unii: Pavel Chleborád,

TOP 09: Leoš Heger,

ANO: Klára Dostálová,

Dobrá volba 2016: David Štěpán,

SPR-RSČ Miroslava Sládka: Radek Falta,

KDU-ČSL: Pavel Bělobrádek,

Realisté: Daniela Lusková,

Sportovci: Robert Kreuzig,

Dělnická strana sociální spravedlnosti: Štěpán Knézel,

Svoboda a přímá demokracie: Zdeněk Podal,

Strana Práv Občanů: Jana Galbičková

„Je také zajímavé sledovat, jak jsou v některých městech lidé aktivní a kandidují a pak jsou města, kde ta aktivita téměř neexistuje, což je případ třeba Vrchlabí, kde kromě starosty kandiduje už jen pár jedinců. To je pro třetí největší město Trutnovska tristní vizitka,“ podotkl Štefek.

Snad jen s výjimkou hnutí ANO 2011, jež do voleb povede náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, nasadily ostatní velké strany coby lídry současné poslance.

I bez nich je ale z čeho vybírat. Loňské volby málem katapultovaly do krajského zastupitelstva i celoživotního pankáče, zpěváka, textaře či výtvarníka Štěpána Málka, který se stal prvním náhradníkem Pirátů a Strany zelených. Letos po rozmýšlení nepřijal pozici jedničky na kandidátce Strany zelených, ale i trojka je důkazem, že s politikou to myslí vážně.

Ostatně podobným příkladem je i druhý náhradník stejné koalice a nynější třináctka Pirátů - nezávislý badatel a filozofující bezdomovec Alexander Salák.

Do voleb jdou fotbalisté i číšníci

Politika není ukradená rovněž profesionálním fotbalistům v řadách strany Sportovci. Na pátém místě kandidátky je totiž hradecký stoper Pavel Košťál, který za Liberec hrál i v Lize mistrů, anebo útočník Tomáš Sedláček, jenž dával ligové góly za Mladou Boleslav, České Budějovice a Jihlavu.

Bez zajímavosti není ani dělnický seznam. Na listině DSSS je hned devět kuchařů nebo číšníků. Do kategorie kuriozit patří i zajímavá shoda křestních jmen Bloku proti islamizaci: mezi prvními šesti totiž jsou tři Beatrice. Nejmladším kandidátům bude v době voleb teprve 21 let, nejstarším je 77letý důchodce Josef Novák za Referendum o Evropské unii.

Výsledky budou jiné než ty celorepublikové, soudí odborník

Podle Jiřího Štefka se parlamentní volby budou v kraji vymykat celorepublikovému průměru.

Podle něj není vyloučeno, že náskok hnutí ANO nebude tak drtivý jako jinde. „Podle mě je kandidátka ANO personálně nezvládnutá,“ řekl nepřímo. Jedničkou je Klára Dostálová, dvojkou současný poslanec Pavel Plzák a trojkou místostarosta Dobrušky Petr Sadovský. Šestkou je ředitel hradecké záchranky Jiří Mašek, až vzadu jsou starostové Dvora Králové Jan Jarolím a Jičína Jan Malý a hlavně ředitel textilky Juta a senátor Jiří Hlavatý, který by si v případě zvolení musel vybrat, zda dá přednost dolní či horní komoře parlamentu.

„Hnutí ANO je ve velké defenzivě už jen kvůli souhlasu s vydáním Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. Současně se dostává do izolace, protože se vymezuje proti všem. Pokud nastane konstelace, že Babiš nesestaví vládu s některou z tradičních stran, podle mě se může lehce stát, že se obrátí třeba na Okamurovce s tichou podporou KSČM,“ předpověděl Štefek, podle kterého právě takzvané tradiční strany nabízejí pestrou a zajímavou skladbu lidí.

„ODS určitě získá nadrepublikový průměr v Hradci a Trutnově, protože zafunguje starosta Trutnova Ivan Adamec. Dobrý výsledek oproti celostátu tady udělají starostové i přes rozpad koalice s lidovci, to samé platí o topce s Leošem Hegerem na špici. Standardní kandidátku mají sociální demokraté, naopak si pohorší komunisté,“ konstatoval Štefek.

Pokud se do voleb v Evropě nestane další teroristický útok, téma migrace podle politologa nebude rezonovat tolik jako například zvyšování mezd. „Váže se k tomu velké množství předvolebních slibů a důkazem je i zvýšení platů pro učitele a státní zaměstnance o 15 a 10 procent. Tématem číslo dvě budou veřejné služby, tedy například zdravotnictví, doprava, školství, investice a inovace,“ uzavřel Štefek.