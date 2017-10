Že tady všichni krademe? Tím mě Babiš rozzlobil, říká Jan Birke

Birke se do vrcholné politiky vrátil ve velkém stylu: nejenže údajně od základů překopal svůj životní styl, ale také se stal nejprve volebním manažerem strany, a v březnu dokonce jejím místopředsedou. V parlamentních volbách spoléhá na přízeň dosud nerozhodnutých voličů.

Kampaň ČSSD jste coby do té doby volební manažer v červnu předal Milanu Chovancovi a řekl jste, že v mašličkách. Udělal kampaň podle sebe, nebo vycházel spíš z vašich nápadů?

Současná kampaň je kombinací jak některých mých původních konceptů, tak nových věcí. Podle mě z toho vznikl povedený mix a výsledná podoba je dobrá. A to je nejdůležitější.

Heslo Vyhlašujeme válku levné práci, které spolu s vaší tváří okupuje plakáty, je z vaší dílny?

Ne, to není.

Škoda, přesto se zeptám: Není ČSSD jako strana, která je u moci, za současný stav a právě levnou práci spoluzodpovědná?

S tím nesouhlasím a budu vám oponovat. Za dobu vlády Bohuslava Sobotky se minimální mzda zvýšila z 8 500 korun na 12 OOO, přitom předešlé vlády mzdu několik let vůbec nenavyšovaly. V navyšování minimální mzdy, od které se odvíjí platy jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru, samozřejmě hodláme pokračovat. A to je právě ten tlak na růst mezd. Naším cílem je do roku 2022 zvýšit minimální mzdu na 16 tisíc. Takže ČSSD nejenže není za nízké mzdy odpovědná, ale naopak proti nim opravdu něco dělá.

Stále věříte, že sociální demokracie může ve volbách získat 20 procent hlasů?

Ano. Je zřejmé, že je tady pořád velká skupina voličů, kteří nejsou rozhodnuti, a ty chceme a musíme naším programem oslovit.

A co když se to nepovede? Jako hranici nejhoršího výsledku jste určil 12 procent. Nechci předjímat, vyvodil byste z takového volebního výsledku osobní odpovědnost?

V takovém případě si každý člen sociální demokracie bude muset nastavit pomyslné zrcadlo. Každý z nás má totiž svůj díl odpovědnosti.

Podle Andreje Babiše jste přímo strůjce náchodské kliky, která může za to, že na kraji nevládne vítězné hnutí ANO. Můžete s téměř ročním odstupem prozradit, jak to bylo se svoláním schůzky lídrů v hotelu Černigov v den voleb a zda jste byli domluveni, jak odstavit Babišovo hnutí od vlády nad krajem, dlouho dopředu?

To není pravda. Jediným smyslem všech našich povolebních vyjednávání byla nejlepší vláda pro Královéhradecký kraj. A to se podařilo. Impulzem bylo především nekorektní jednání lídra hnutí ANO, který měsíc před volbami prohlásil, že tady všichni krademe. A to mě rozzlobilo, nikdy jsem nic neukradl a nevidím jediný důvod proč takhle nekorektnímu jednání s jediným cílem nás před volbami poškodit nečelit. Evidentně to nenaštvalo jen mě. Takhle se politik, který sám má dost co vysvětlovat, nemůže chovat. Jinak je odsouzen být v opozici.

Je podle vás stejný scénář, tedy sestavení vlády bez hnutí ANO, pravděpodobný i po letošních volbách do Poslanecké sněmovny?

Nemyslím si to. A jakékoliv diskuse o koalicích po volbách jsou nyní nejen předčasné, ale i trochu nevkusné. Počkejme, jak voliči rozdají karty.

Sám se nechám překvapit, kolik karet od voličů dostane dvojka kandidátky Robin Böhnisch, který je navzdory věku jedním ze služebně nejstarších poslanců, Patrně má velké zkušenosti, ale na rozdíl třeba od vás mi přijde prakticky neviditelný, tedy když nepočítám jeho časté služební cesty do zahraničí. Jste s prací a image 40letého poslance spokojen?

Robin Böhnisch je skvělý a pracovitý poslanec. Možná jeho agenda neplní denně titulní stránky novin, ale to nic nemění na faktu, že v parlamentu odvádí kvalitní práci.

Jste bývalý prezident Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce. Jak reagujete na kritiku, že se Česko Číně podbízí a že se zapomíná na usnesení Senátu, podle kterého mají političtí reprezentanti země při mezinárodních jednáních aktivně vystupovat na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetu?

Současná politika České republiky a Číny poměrně úzce koresponduje s politikou všech ostatních států Evropské unie, svými vztahy nijak nevybočujeme. Myslím, že je to tak správné.

Dost lidí tepe i do tradiční čínské medicíny. Připomínám, že například Česká lékařská komora ji považuje za šarlatánství a se stavbou kliniky čínské medicíny v areálu hradecké fakultní nemocnice má velký problém.

Čínská medicína je alternativou ke klasické západní medicíně. Fakt, že se staví v areálu hradecké nemocnice, neznamená, že bude součástí místní běžné péče. Zákroky si budou muset pacienti hradit z vlastní kapsy a budou se konat pouze z jejich rozhodnutí. Rozhodně tím nikdo nenahrazuje současnou lékařskou péči a stát tuto činnost také nefinancuje. Já sám mám s tradiční čínskou medicínou jen ty nejlepší zkušenosti. Hrobníkovi z lopaty mě vytáhl v první řadě špičkový tým zdravotníků v náchodské nemocnici, tým neurochirurgů ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a profesor Jaroslav Malý. A velkou roli v rekonvalescenci pak sehrála právě tradiční čínská medicína.

Nedávno jste prohlásil, že jste chodícím příkladem toho, jak by lidé neměli žít. Kromě nuly pohybu, 60 cigaret denně a strašných stravovacích návyků jste přiznal 12 let permanentního života ve stresu. Neříkejte mi, že jste od základů překopal život a najednou si stres nepřipouštíte. Vždyť pozice lídra a ne zrovna povzbudivé předvolební průzkumy musí stres přímo vyvolávat.

Samozřejmě, že si stres připouštím. Ale už jsem si zvykl, že je součástí mého života, a jiné už to asi nebude. Ale v ostatních zdravotních ohledech jsem se určitě zlepšil: přestal jsem kouřit a začal zdravě jíst. Vidím to i na svém šatníku, zhubl jsem 20 kilo a konečně jsou mi některé kalhoty volné v pase. Takže musím říct, že jsem svůj život opravdu překopal.

A co kouření? Vždyť 60 cigaret denně je těžká závislost. Máte zaručený recept na odvykání?

Přestal jsem úplně a recept byl jednoduchý: když vám někdo přiloží nůž na krk, a to doslova, když ležíte na „jipce“ a zjistíte, že vám jde o život, a nejen o ten váš, že vlastně ohrožujete budoucnost celé své rodiny i kolegů, se kterými pracujete, a to všechno vám dojde v minutě, tak se prostě poděláte strachy. Není to nic jiného než lidský strach. A pak nejsou potřeba žádné náplasti ani nic jiného, ten velký strach vám to cigáro vyrazí z huby.

Cítíte se po loňských poměrně závažných zdravotních potížích již zcela zdravý?

Cítím se skvěle a že jsem zcela zdráv, vám může potvrdit i senátor a můj ošetřující lékař, profesor Jaroslav Malý.