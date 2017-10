Problémy bezpečnostních sborů se dlouhodobě neřeší, upozorňuje Ondráček

„Podařilo se mi i z opozice prosadit opatření za 2,5 miliardy korun,“ říká kontroverzní poslanec, který pravidelně jezdí podporovat i lidi na válkou zničený Donbas.



Je KSČM demokratickou stranou?

V porovnání s tím, jak vnímám od některých kolegů poslanců jednání v rámci politických klubů, tak jednou z nejdemokratičtějších.

Prošla jsem si všechny facebookové profily krajských lídrů a vy jste z nich jednoznačně nejaktivnější a nejsledovanější. Považujete sociální sítě za důležitý komunikační kanál?

Vzhledem k tomu, že nám nedáváte prostor, tak nám nezbývá nic jiného, než být na sociálních sítích. Kdyby média dávala stejný prostor všem politickým subjektům, tak bychom mohli o své práci informovat občany a své voliče prostřednictvím médií. Bohužel se tak neděje a nám nezbývá, než hledat alternativu.

KSČM však má vlastní médium - Haló noviny...

Řada lidí kupuje z nějaké tradice Mladou frontu, Právo a případně jiné deníky, ale tam nemám možnost svoji práci prezentovat. Haló noviny jsou levicový tisk a mají jen omezený okruh sledovatelů. Mně jde o to oslovit širší skupinu obyvatel než jen ty, kteří si pravidelně kupují Haló noviny.

Pochopila jsem správně, že vy si Facebook spravujete sám a nemáte tým, který by vám tvořil vhodné příspěvky?

Pokud mám vystupovat sám za sebe, byl by nesmysl, aby za mě psal příspěvky někdo jiný. Všechny jsou moje.

Někdy v nich jste ale hodně nekorektní. Myslíte si, že je vhodné, aby poslanec třeba označoval německou kancléřku jako „makrelu“?

Nevidím v tom jediný problém, mluvím tak, jak mluví běžný občan. Jestli mi má občan porozumět, musím mluvit jeho jazykem.

Máte na své výstupy hodně kladných hodnocení?

Nevím, co rozumíte kladným hodnocením, pro mě je důležitá sledovanost příspěvků a komunikace s lidmi. Sledovanost jednoho příspěvku jsem měl přes 40 tisíc, běžně se pohybuju na dvou a půl až pěti tisících u každého. Jsem s tím spokojen.

Ve svých vystoupeních a příspěvcích hodně bojujete za policisty a hasiče. To jsou na tom finančně opravdu tak špatně?

Já se nebiji pouze za tyto dvě skupiny, ale za příslušníky bezpečnostních sborů obecně, i za vězeňskou službu a celníky, ale třeba i tajné služby. Vzhledem ke znalosti problematiky uvnitř těchto sborů, kterou mám, a to, že se tyto problémy dlouhodobě neřeší, myslím si, že je potřeba nějaká témata otevírat ve Sněmovně, případně v médiích, protože jen tak je šance, že dojde k nápravě některých nežádoucích stavů.

Jak jste úspěšný? Přece jen jste v opozici a z té se cokoliv prosazuje hůř...

Domnívám se, že úspěšný jsem, protože po roce a půl intenzivního tlaku na ministerstvo vnitra a policejní prezidium se mi podařilo to, že policie zpracovala koncepci balistické ochrany, to znamená, že do čtyř let by měl každý příslušník policie mít svoji tělovou balistickou vestu 3A pro skryté nošení pod košilí, která by ho chránila před krátkými zbraněmi. To je určitě pokrok, když vzpomeneme nedávné případy, třeba policistu v jižních Čechách, jehož otec teď na Pražském hradě přebíral ocenění Policista roku, tak se domnívám, že pokud by takový policista měl balistickou ochranu, nemusel vůbec zemřít. Smrt každého příslušníka je pro nás velkou tragédií, a pokud se podíváme na statistiky, při výkonu služby nám zemře podstatně víc policistů než vojáků, kteří jezdí na mise do válečných oblastí.

Váš předseda sice nedávno uvedl, že by nešel do koalice s ANO. Přesto, kdyby se komunisté dostali do vlády, usiloval byste o křeslo ministra vnitra?

Víte, pokud by měla být vytvořena jakákoliv koalice, musí být rovnost mezi stranami. Pokud by si jedna ze stran mohla diktovat a ty další by měly hrát druhé housle, tak to je nevyvážený vztah a takový nemá cenu udržovat. Je to jako v rodině, kde by nemělo platit, že jeden je dominantní. Vzhledem k tomu, jak znám ANO a vidím formu jejich jednání a vládnutí, nejsem přesvědčen o tom, že by to byl rovný vztah, a nemá ani cenu o něčem takovém uvažovat. Jsou však jiné mechanismy, kde lze spolupracovat a umím si představit práci právě na půdě Poslanecké sněmovny. Nyní jsem také nebyl ministrem ani předsedou výboru, ale dost věcí se mi podařilo prosadit.

Pořád jezdíte na Donbas?

Jezdím. A jezdit budu.

Jeho status je hodně problematický.

Já jsem nabízel mnoha novinářům, aby si koupili letenku, že jim všechno ostatní na místě zařídíme, a oni se budou moct přesvědčit o tom, co se v dané oblasti děje. Pokud chcete pouze poslouchat média, která jsou nabriefována z ukrajinské vlády, tak se nikdy nemůžete dozvědět pravdu. Mě pravda zajímá, proto jsem do oblasti jel. Hovořím s běžnými lidmi a ptám se jich, proč zůstali a jak vidí svoji budoucnost. Měl jsem možnost být pozorovatelem na volbách, takovou oslavu možnosti volit bych přál všem v České republice. Velmi mě překvapil zájem mladých lidí do 25 let. Oni vám řeknou: my si budujeme svoji novou zemi. To je to krásné. Když to pak porovnám s migranty, kteří místo aby bojovali za svoji zemi, jen zvednou zadky a nechají se živit v západní Evropě a odmítají komunikovat se zemí, do které přijeli. Lidé z této oblasti nikam neutíkají a chtějí si vytvořit vlastní zemi. Jen nás, západní pozorovatele prosí: zajistěte, aby do nás už přestali střílet.

Vy jste ale poslanec, tedy oficiální zástupce České republiky, která je demokratickou zemí a členem NATO, a podporujete separatisty, které žádné mezinárodní společenství neuznalo, je tam problematická role Ruska...

Když dnes máme tak skvělou špionážní techniku, proč stále nedokážeme zaznamenat příjezdy kolon takzvané ruské armády do dané oblasti? Když něco zdokumentováno bylo, je prokázáno, že šlo o podvrhy. Takže ta účast ruské armády je stejná asi jako účast jiných zahraničních vojáků na straně Ukrajiny, kde bojují Poláci, Češi, Srbové, Kanaďané a jiní dobrodruzi, kteří si přijeli zastřílet na lidi. A pokud mluvíme o odtržení a neuznání, myslíte, že by mohlo kdykoliv vzniknout Československo? Jak dopadne situace ve Španělsku, kdy referendum hovoří o možnosti odpojit Katalánsko od zbytku Španělska? Jak dopadnou snahy o sjednocení Irska a Severního Irska? Bude to vše potlačeno silou? Španělská armáda už najíždí do Katalánska s těžkou technikou, dojde ke krvavému potlačení Katalánců a jejich práva vyjádřit se v referendu (rozhovor vznikl před katalánským referendem, pozn. red.)? Já si nemyslím, že by se měly státy dělit a vytvářet se městské státy. Kde je ale hranice, kdy si občané mohou rozhodnout, jestli chtějí žít v samostatném bloku? Na začátku bylo, že oni nesouhlasili s ukrajinským postupem a požádali o vyhlášení autonomie, podobně jako měl Krym. Místo jednání tam ale Porošenko poslal tanky. Pak se nemůžete divit, že muži v oblasti vzali do rukou zbraně a rozhodli se chránit své město, ženy, matky, děti.

Hájíte právo lidí žít tak, jak chtějí oni. Hájil byste to i v roce 1968? Češi také neměli možnost žít tak, jak chtěli, protože jim v tom bránila předchůdkyně vaší strany.

Vy se mě ptáte na rok 68 a nezjistíte si, že jsem ročník 69. Takže kdyby nebyl rok 68, možná bych nebyl na světě, protože mého otce by pověsili. Já nechci hodnotit historii České republiky, byla bouřlivá. Jsou lidé, kteří žijí jenom minulostí. Mě jako většinu mých voličů zajímá současnost a budoucnost. Na minulosti už nic nezměníme, můžeme ji jen studovat nebo se z ní poučit.