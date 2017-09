Pavel Bělobrádek: Kauza chcíplého psa je jen důkaz, že na mě nic nemají

Znáte termín náchodská klika?

Podle mě je to Babišova paranoia.

Takže loňská krajská koalice nebyla domluvena už před volbami a na schůzce v hotelu Černigov se neupekly jen podrobnosti?

Já jsem na té schůzce nebyl. Tím je myslím řečeno vše.

Andrej Babiš vás však považuje za jednoho z jejích strůjců, byť vylučuje nějakou pomstu v parlamentních volbách...

Nevěřím na spiklenecké teorie. Je pravda, že tři poslanci - lidovec, sociální demokrat a komunista - jsou z Náchoda, a je zcela běžné, že lidé pocházející z jednoho města a sedící v jednom zastupitelstvu se spolu baví víc. Ale to je vše. Hnutí ANO by si nejdříve mělo udělat pořádek mezi sebou. Když tady nechtěli kandidaturu svého vlastního lídra z před čtyř let (Ivan Pilný, pozn. aut.), když jejich vlastní poslankyně (Martina Berdychová, pozn. aut.) nechtěla jít do krajské koalice s hnutím ANO, když jejich vlastní lidé (Václav Víška, pozn. aut.) kritizují poměry v královéhradeckém hnutí. Zkrátka by se neměli starat o Náchod.

Zaujalo mne, že na svém webu máte vyvěšené svoje telefonní číslo. Už jste se setkal s výhrůžkami nebo nějakým obtěžováním?

Setkal, ale je to velmi raritní. Za těch sedm let, kdy mám číslo na webu, jsem neměl zásadnější problém.

Když jste v roce 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva, v kampani jste sám křižoval krajem ve žluté dodávce. Jak se od té doby Pavel Bělobrádek změnil? Stále je chalupníkem z okresního města, jak jste sám sebe označil?

Po kraji většinou řídím sám, ale když jedu z Prahy, využívám služebního řidiče, protože to už bych nedal.

A jak jste se od té doby změnil jako člověk?

To by měli říct ostatní, protože míra sebereflexe je omezená. Někteří říkají, že jsem se skutečně změnil - a nevylučuju, že mohou mít pravdu, protože jsem o něco starší a zkušenější - další to vnímají přes média, která zkreslují, a čtou něco úplně jiného, než je pravda. Nejlépe to mohou posoudit lidé, kteří mě doopravdy znají.

Lidovci pod vaším vedením zatím vždy ve volbách překonali předchozí výsledek. Věříte, že ten trend bude pokračovat?

Doufám, že ano. Také proto se snažíme s lidmi často setkávat, už mnoho měsíců objíždím celý kraj, mám otevřenou poslaneckou kancelář, kam za mnou lidé chodí, takže setkávání z očí do očí je velmi časté. Myslím, že je to ta nejlepší možnost, aby voliči viděli, že mají zastání. Snad to ocení i ve volbách. Opravdu v to doufám, vždyť v krajských volbách jsem dostal ze všech kandidátů nejvíce preferenčních hlasů.

A co když to neocení?

To je spekulace. V takovém případě by bylo třeba vyvodit sebereflexi z volebního neúspěchu. Ale to by mělo být přirozené.

Už jste překousl odpískanou koalici lidovců s hnutím Starostů?

Bylo to racionální rozhodnutí, mrzí mne, že starostové nechtěli jít na naši kandidátku (více čtěte zde), ale zřejmě to byl výraz jejich rostoucí emancipace a sebevědomí. Je to škoda, protože kromě formy by se nic včetně obsahu a podmínek nezměnilo. Tak to ale v životě někdy bývá. Zřejmě na to nebyl dostatek času.

Chcete založit ministerstvo pro vědu a výzkum, ale zdá se mi, že to téma poněkud usnulo...

Zákon je napsán, nyní jej má legislativní rada vlády. Plánovali jsme to tak, aby nová vláda měla projekt připravený v mašličkách, mohla jej prodebatovat s širokou veřejností a nechat projít meziresortním připomínkovým řízením.

Vaši oponenti však říkají, že takové ministerstvo je úplně zbytečné a přinese jen zvýšení byrokracie. A navíc například poslanec TOP 09 František Vácha soudí, že jste oblast řízení vědy zcela destabilizoval.

Od něj to je pouze výraz politikaření, protože všechny kroky děláme z rozhodnutí rady vlády pro výzkum a inovace, kde jsou i zástupci akademie, vysokých škol, průmyslu. Pan Vácha to používá jako politický nárazník. My jsme jen přiškrtili neefektivní vynakládání finančních prostředků, nic jsme nedestabilizovali.

Stále platí vaše slova, že si po volbách dovedete představit koalici s hnutím ANO, avšak bez Babiše?

Já jsem to nepotvrdil, ani nevyloučil. Koalice se dělají až po volbách. Není to tak, že s Babišem, nebo bez Babiše. Řeknu to jinak, trestně stíhaný člověk podle nás být ve vládě nemá (o kauze Čapí hnízdo čtěte zde).

Údajně nepůjdete do vlády s extremisty. To je ale dost abstraktní, nemyslíte? Považujete za extremisty třeba okamurovce?

Ano i okamurovce a určitě i další radikální strany, jako jsou například komunisté. To opravdu vylučuju.

Jak se zvládáte popasovat s názory, že lidovci půjdou do vlády s kýmkoli, jen aby se udrželi u moci?

To mohou říkat jen lidé, kteří neznají historii, základní fakta a data.

Zvládáte kombinovat posty poslance a vicepremiéra s funkcí zastupitele?

To jsou právě věci, které se velmi prolínají, a jsem přesvědčen, že je to naopak dobrá kombinace. Jsem řadovým zastupitelem města i kraje a jako na poslance se na mě lidé mohou obracet přímo s věcmi, které se týkají vlády. Já je pak mohu řešit úplně jinak, než bych je mohl řešit jako řadový poslanec. Hlas lidí je více slyšet díky tomu, že mám propojení město - kraj - poslanec - vláda.

Přijde mi, že někteří poslanci zvolení za Královéhradecký kraj jsou neviditelní a nečinní. Jak mě přesvědčíte, že vy jste opakem?

Teď jsem zrovna byl s ministrem dopravy na biskupství, kde jsem se snažil urovnat spor mezi církví a státem týkající se pozemků. To se podařilo vyřešit a jsem rád, že jsem u toho mohl být. A právě dopravní infrastruktura je velký problém. Zásadní je rovněž otázka zaměstnanosti, protože někde je pořád nezaměstnanost vysoká, ale naopak na Rychnovsku je opačný problém a potíž sehnat kohokoli. Najednou je tam koncentrováno několik tisíc lidí, region na to není připraven, zaspalo nejen ministerstvo vnitra, ale i ministerstvo pro místní rozvoj a částečně i kraj. Já se snažím, abychom to vyřešili. Nyní se řeší i zdravotnictví, je to sice záležitost krajská, i to má však svůj výrazný celostátní dopad. Jsem zvědav, co udělá původní investiční fond pana Babiše, který bude provozovat opočenskou nemocnici a přitom nemá nasmlouvaný personál. To bude podle mě znamenat jediné: naše krajské nemocnice - možná včetně té fakultní - budou zažívat kanibalismus. Nerozumím politice zdravotních pojišťoven, že se můžou dohodnout se zařízením, které nemá zajištěný personál. Bude to mít za následek přetahování krajských financí jen kvůli tomu, že někdo chce dělat byznys ve zdravotnictví.

Řadu lidí baví váš černý humor. Opravdu po „kauze“ chcíplý pes platí vaše přísaha, že už nebudete dělat humor na internetech?

Ale já jsem u toho měl překřížené prsty... Vzpomínám si, že jeden můj spolužák byl velmi důrazně napomenut, když u zkoušky použil v souvislosti se zvířetem termín umírání. Umírají lidé, maximálně včely, ostatní zvířátka uhynou. Ode mne to samozřejmě byla nadsázka a to, že to někteří lidé vzali jinak a využili toho, svědčí spíš o tom, že zatímco někteří naši politici mají škraloupy a čelí důvodným podezřením z let minulých, za což jim hrozí kriminál. U mě se řeší to, že si veterinář myslí, že se má používat úhyn místo umírání. To svědčí rovněž o tom, že nikdo na mě nic jiného nemá.