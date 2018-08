Senátorem za Náchod chce být šéf lidovců, exšéf policie či poslankyně

Když se v roce 2012 na Náchodsku naposledy vybíral senátor, voliči mohli v prvním kole vybírat z 11 kandidátů, po šesti letech bude výběr podstatně užší. Odepisovat dopředu nelze ani místostarostu Náchoda Miroslava Bráta (ČSSD), hronovského zastupitele Petra Koletu (ANO), ani poslaneckou asistentku a ekonomku Andreu Pajgerovou (SPD).

Franc se sice na svých stránkách chlubí, že coby senátor kromě jiného pomohl zabránit těžbě břidlicových plynů ve východních Čechách, ale svůj post neobhajuje a podle všeho z vrcholné politiky definitivně mizí.

„Řekl bych, že z jeho strany je to logický a jediný možný krok, protože by ve volbě zcela propadl,“ soudí politolog Jiří Štefek.

Podle něj budou nejen komunální, ale i senátní volby jakýmsi plebiscitem o Andreji Babišovi a vládě: „Hnutí ANO totiž ve volbách do Poslanecké sněmovny volila řada lidí, kteří kdysi dávali hlasy pravicovým či středovým stranám. A nyní totéž Babišovo hnutí sestavilo vládu s důvěrou sněmovny jen díky aktivní podpoře poslanců KSČM, tedy krajně levicové strany. Nejsem si zcela jistý, zda to řadoví voliči ANO takto skutečně chtěli.“

Bělobrádek: Senát jim nedáme. Demokracie musí vyhrát

Pavel Bělobrádek v Náchodě bydlí a svou kandidaturu oznámil jako první. Preference lidovců sice nejsou nejvyšší, ale předseda KDU-ČSL sebevědomě tvrdí, že jeho pozice vůbec není zlá.

„Já jsem v Královéhradeckém kraji dostal nejvíce preferenčních hlasů ve volbách před dvěma lety, takže výchozí pozice není úplně špatná,“ míní Bělobrádek, jenž se ke kandidatuře rozhodl krátce po posledních volbách.

„Senát je tím, kdo bude muset bránit naši demokracii. Mám jasný cíl: Senát jim (komunistům) nedáme. Lidovci tu budou už 100 let a vždy jsme československou a českou demokracii bránili! A já ji chci bránit i nyní! Demokracie musí vyhrát!“ prohlašuje zapáleně na svém facebookovém profilu.

Šance Bělobrádka stoupají i díky tomu, že vlastního kandidáta na Náchodsku nepostavili Starostové ani TOP 09, od kterých bude mít podporu.

Červíček: výhodou vzestup ODS

Nejméně na druhé kolo může pomýšlet i Martin Červíček. „Do druhého kola dle mého soudu postoupí, protože ODS zažívá vzestup, jeho strana na centrální úrovni plní důslednou opoziční roli a Červíček není neznámou tváří,“ říká Štefek.

Brigádní generál ve výslužbě je stejně jako Bělobrádek velmi aktivní na Facebooku, kam téměř denně „připíchne“ svou glosu, pozvánku, analýzu v pravidelném seriálu nazvaném Co týden dal a nebo vzal?! a samozřejmě fotky.

„Politiku vnímám jako službu veřejnosti. Rád bych pokračoval v práci na dopravě v kraji, ale věřím, že jako senátor budu moci veškeré regionální problémy v dopravě ovlivnit i v rámci státní správy a fungování ústředních orgánů, popřípadě jednotlivých ministerstev. Dál chci v případě úspěšného mandátu senátora využít svých zkušeností a zaměřit se zejména na naši bezpečnost. Budu dále pracovat na tom, aby stát sloužil svým občanům a ne oni jemu. Za svůj osobní závazek považuji dokázat, že politik nemusí být vždy sprosté slovo,“ uvádí Červíček.

Posbírá Marková protestní hlasy?

I když se Soňa Marková po loňském neúspěchu v parlamentních volbách z vysoké politiky vytratila a těšila se hlavně na odpočinek, zřejmě již nabrala dost sil, a tak i ona chce promluvit do druhého kola. To se jí ostatně podařilo už před šesti lety, kdy o více než 200 hlasů vyhrála nad Francem v prvním kole, ale ve druhém brala jen 38 procent hlasů.

Uchazeči o post senátora za Náchodsko Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) – předseda strany, poslanec, krajský zastupitel

Miroslav Brát (ČSSD) – místostarosta Náchoda

Martin Červíček (ODS) – první náměstek hejtmana, bývalý policejní prezident

Petr Koleta (ANO) – živnostník, krajský zastupitel, zastupitel Hronova

Soňa Marková (KSČM) – bývalá poslankyně, členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Andrea Pajgerová (SPD) – ekonomka, asistentka poslance Zdeňka Podala



Jejím nejsilnějším tématem je zdravotnictví, konkrétně nezvyšování spoluúčasti pacientů nebo zákaz privatizace zdravotnických zařízení. Její volební heslo zní Dostupné zdravotnictví pro všechny.

„Soňa Marková byla dlouhá léta poslankyní a je velice známá nejen na Náchodsku. Bude sbírat protestní hlasy a hlasy levice,“ myslí si Štefek.

Politolog by vsadil na to, že svůj senátní klub na Náchodsku neposílí hnutí ANO: „Voliči si Petra Koletu - stejně jako letos v lednu Jiřího Hlavatého - spojí především s ANO a Andrejem Babišem a podle toho budou hlasovat. Pokud postoupí do druhého kola a proti němu voliči pošlou Bělobrádka nebo Červíčka, spojí se většina voličů proti němu. Má šanci uspět pouze v jedné situaci, a to když proti němu do druhého kola postoupí komunistická kandidátka Marková. V takovém případě se i voliči tradičních demokratických stran - byť s velkým skřípěním zubů - přikloní na jeho stranu,“ domnívá se politolog.