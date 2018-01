Senátorem bude starosta Vrchlabí, Hlavatý ve vrcholné politice končí

Zatímco v prvním kole byla volební účast pouhých 22,9 procent, i díky souběžným prezidentským volbám nyní stoupla na velmi solidních 59 procent.

Senátní volby na Trutnovsku se musely konat předčasně už po třech letech - dosavadního senátora Jiřího Hlavatého na podzim poslaly preferenční hlasy do Sněmovny z 18. místa kandidátky ANO v Královéhradeckém kraji. Mandát senátora mu tak automaticky zanikl (psali jsem zde). Podnikatel se následně zřekl i křesla v dolní komoře Parlamentu a znovu kandiduje do Senátu.

Šéf královédvorské textilky Juta však tentokrát už už oproti 1. kolu minulých senátních voleb na podzim 2014 ztratil bezmála 9 procent hlasů. Tehdy v druhém kole porazil šéfa krkonošské Horské služby Adolfa Klepše.

„Děkuji všem lidem, co mně dali hlas, je to pro mě povzbuzením do další práce. Soutěž má jen jednoho vítěze. Gratuluji panu senátorovi Sobotkovi. Hlavně v našem městě ve Dvoře Králové jsem se snažil co nejvíce pomoct, teď to bude zase na někom jiném. Veškerý čas budu nyní věnovat firmě Juta a svým zaměstnancům, strašně se na to těším. Budu se věnovat přátelům, tenisu a kolu. Musím si to ještě promyslet, ale prozatím platí, že v politice končím. Myslím, že už se mi zpět nebude chtít,“ přiznal miliardář Hlavatý.

Zároveň odmítl, že by ho mrzela ztráta poslaneckého křesla, kterého se vzdal a zkusil to znovu do Senátu. „Ve firmě za sebe nemám náhradu, žádnou jsem nesehnal, takže post poslance bych vykonávat nemohl,“ řekl.

Vrchlabí suverénně podpořilo svého starostu

Ve „svém“ Dvoře Králové Hlavatý vyhrál s 62 procenty. V domovském Vrchlabí naopak bodoval Sobotka, získal tu na svou stranu skoro 90 procent voličů.

„Pro mě to znamená práci navíc, ale dal jsem se na vojnu, takže budu bojovat, chci tu práci poznat a vykonávat zodpovědně. Těším se na to. Je fantastické, že mě podpořilo tolik voličů z našeho Vrchlabí. Je to skvělý průzkum veřejného mínění, pro mě až neuvěřitelné zjištění. Mohu lidem jen poděkovat, moc to pro mě znamená,“ komentoval vítěz voleb.

V Senátu by se rád věnoval regionálnímu rozvoji. „Pro Trutnovsko je důležitá stavba dálnice nebo například otázky ohledně Krkonošského národního parku,“ uvedl Sobotka.

Kampaň před druhým kolem nebyla nijak ostrá, finalisté si navzájem přes média prokazovali respekt. „Sobotka je v regionu oblíbený, má za sebou kus práce, tak to dopadlo, jak to dopadlo,“ řekl například šéf Juty. Starosta Vrchlabí zase poznamenal, že si Hlavatého váží jako úspěšného podnikatele.

O křeslo v horní komoře parlamentu se v Krkonoších ucházelo celkem 9 kandidátů - kromě Hlavatého a Sobotky také místostarosta Úpice Karel Šklíba (ČSSD), trutnovská galeristka Blanka Horáková (ODA), bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská (nez.), trutnovský učitel Jaroslav Dvorský (Piráti), majitelka Luční boudy Klára Sovová (NEI), majitelka tiskárny Luďka Tomešová (SPD) a předsedkyně odborové organizace v Oblastní nemocnici Trutnov Iva Řezníčková (KSČM).

Tři neúspěšní kandidáti na senátora na Trutnovsku - Klára Sovová, Jaroslav Dvorský a Blanka Horáková, vyjádřili před druhým kolem podporu Sobotkovi - více čtěte v článku Sobotku podpořili tři neúspěšní uchazeči.

Podle politologa Jiřího Štefka voliči na Trutnovsku v senátních volbách řekli ano Janu Sobotkovi a ne Andreji Babišovi a hnutí ANO.

„Toto „ne“ Andreji Babišovi bylo dost jasné, silné a zřejmé. Svoji roli zde nepochybně sehrála podpora dalších stran Sobotkovi, a to již před prvním kolem volby. Na porážce Hlavatého se do určité míry podepsaly jeho někdejší výroky o totalitě či „odpovědnosti“ voličů za jeho vykroužkování do Sněmovny, které řadu lidí mohly znechutit. Tito lidé pak mohli senátní volby ignorovat a nebo svůj hlas dali Sobotkovi,“ prohlásil.

Komise hlídaly případné manipulace s hlasy do Senátu

Volby na Trutnovsku, kde voliči hlasovali v jedné obálce do senátních i prezidentských voleb, vzbuzovaly řadu otázek. Volební komise se na volby musely speciálně připravovat, protože tu bylo riziko podvádění s hlasy. Pokud by volič s voličským průkazem, který přišel hlasovat pouze do prezidentských voleb, vhodil do jedné obálky i hlas pro Hlavatého či Sobotku, získali by tito kandidáti neoprávněné hlasy navíc.

Organizátoři voleb se tomu snažili předejít tím, že lístky pro druhé kolo senátních voleb dostal volič tentokrát až přímo ve volební místnosti. Lístky pro první a druhé kolo senátních voleb se navíc barevně lišily, aby se nemohlo stát, že si někdo doma „schová“ lístek z prvního kola a věnuje ho člověku s voličským průkazem, který by ho přidal do jedné obálky s prezidentským hlasem.

Vedoucí Oddělení vnitřní správy na Odboru správního a krajského živnostenského úřadu Královéhradeckého kraje Štěpánka Blažková, která má na starost kontrolu řádného průběhu voleb, krátce před uzavřením volebních místností uvedla, že doposud nezaznamenali žádné komplikace. „Volební komise byly proškolené, aby nedošlo k jakýmkoliv machinacím, aby se nikde za plentou nebo jinde ve volební místnosti nepovalovaly nepoužité hlasovací lístky. Mají to pod kontrolou,“ řekla.

Pozor si museli dát zejména ve volebních komisích v krkonošských horských střediscích, kam chodili houfně volit ubytování turisté. V oblíbené horské obci Peci pod Sněžkou dokonce počet voličů s voličským průkazem více než dvojnásobně převýšil počet místních voličů. „Přespolní“ voliči si navíc v desítkách případů sebou nepřivezli hlasovací lístky, proto museli organizátoři voleb přivést z Trutnova další sady.

Tajemník Městského úřadu Pece pod Sněžkou Michal Berger, který byl zároveň šéfem zdejší volební komise, ujistil, že k manipulacím s hlasy nedošlo. „Měli jsme důsledný systém pro hlídání průběhu hlasování. Obcházíme plentu, hlídáme koše, kam se vyhazují lístky, máme to podchycené,“ upřesnil.