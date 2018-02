VIDEO: Vrak už měsíce hyzdí hradecký okruh, úřady dávají ruce pryč

Řidič stříbrného Fordu Mondeo neměl řidičský průkaz a navíc byl zřejmě pod vlivem drog. Policie ho zadržela a sedan zůstal na odstavné ploše na okraji městského okruhu. Tam se za pouhé čtyři měsíce proměnil ve vrak.



„Šestadvacetiletý řidič se přiznal k užití pervitinu a marihuany a byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici k odběru krve,“ uvedla na začátku loňského listopadu mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.

Tehdy ještě auto bylo v dobré kondici. Jenže postupně ho zloději a vandalové proměnili ve vrak. O to, kdo by jej měl odstranit, se nyní všichni zúčastnění dohadují.

Podle zákona musejí úřady nejdřív vyzvat majitele k odstranění vraku. Pokud se tak po dvou měsících nestane, využije se obvykle technický znalec, který rozhodne, zda se jedná z hlediska zákona o vrak. Pak vůz zdarma odklidí firma, která se zabývá ekologickou likvidací aut. Jenže v případu mondea na hradeckém okruhu se už víc než čtvrt roku nic neděje.

Na vrak upozornila hejtmanství městská policie. Hradecký okruh je totiž silnicí první třídy, takže o odstranění by měli rozhodnout právě úředníci Královéhradeckého kraje.

„Krajský úřad může nařídit odstranění autovraku, ale až na žádost vlastníka pozemní komunikace, v tomto případě tedy Ředitelství silnic a dálnic, které jsme o situaci již informovali. To se vyjádřilo, že prostor, na kterém je automobil umístěn, není součástí silnice,“ vysvětluje nečinnost silničního úřadu mluvčí hejtmanství Sylvie Velčovská.

Podle katastru nemovitostí je ale odstavná plocha součástí silnice a patří státu. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová tvrdí, že hradecký autovrak není věcí státu. O tom, že nestojí na silnici pod správou ŘSD, už ale nemluví.

„V okamžiku, kdy je auto zastaveno a pachatel zadržen, tak podle nás udělala chybu Policie České republiky. Ta měla auto odtáhnout na svoji zabezpečenou plochu. Je to v gesci policie, která se musí o to auto postarat,“ uvedla Ledvinová.

To však odmítá mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová: „Auta odtahujeme na naše parkoviště jen v případě, kdy je potřebujeme zkoumat pro účely trestního řízení. To nebyl tento případ. Auto ani netvořilo překážku silničního provozu. To, že tam zůstalo tak dlouho, je věc majitele. Měl si zajistit odtah.“

Teď je otázka, jak rychle si státní zaměstnanci vyjasní kompetence a ostudný šrot od silnice odstraní.

Podobná situace je také u letiště

Jenže v Hradci jsou i další odstavená chátrající auta. Ještě déle, konkrétně půl roku, stojí po zásahu policie odstavená auta vedle restaurace U Letců poblíž letiště. Policisté tu při srpnovém hudebním festivalu Hip Hop Kemp vzali do zástavy dvě auta řízená cizinci.

„Řidiči byli pod vlivem návykových látek. Protože to byli cizinci, byla jim dána kauce a dokud ji neuhradí, byla auta zajištěná botičkou. Věc jsme předali do správního řízení hradeckému magistrátu,“ popisuje začátek další vrakové anabáze Iva Kormošová.

Odstavené auto stojí od léta také poblíž hradeckého letiště.

Jenže od té doby auta zůstala na místě. „Jedno přestupkové řízení je už uzavřené. To auto je odblokované, ale majitel ho tam nechal stát. Nestojí v zákazu a auto podle zákona ani není vrak. Majitel v prosinci slíbil, že ho odveze, ale zatím se nic neděje. Druhý majitel si ani po půl roce nepřevzal rozhodnutí a správní řízení tak nemůžeme ukončit,“ říká za magistrát mluvčí Petr Vinklář.

Chátrající auta u své restaurace pozoruje každý den Václav Vrzáň. „Jedno je dokonce na našem soukromém parkovišti, má vytřískaná okna. Podobně tady už jednou auto stálo, stejná situace, auto s botičkou, nakonec ho někdo zapálil. Může chytit moje restaurace nebo okolní auta. Volal jsem i na policii, ale tam mi řekli, že kvůli zákonům s tím nemohou nic dělat,“ posteskl si Vrzáň.

Celkem má magistrát nahlášených několik desítek potenciálních vraků. Většinu majitelé odstraní po vyzvání sami.