Vražda v kukuřičném poli byla plánovaná, oběť našli manželé přes inzerát

Přestože policie nechce v případu zabíhat příliš do podrobností, zmínila, že vyšetřovatelé mají poměrně jasný obrázek o tom, proč si manželé pro vraždu vybrali právě kukuřičné pole u Lázní Bělohradu. Dvojice se k činu přiznala a kriminalistům přímo na místě celý skutek podrobně popsala a předvedla (o dopadení pachatelů jsme psali zde).

Motivem vraždy byl majetkový prospěch. Od oběti chtěli manželé získat několik desítek tisíc korun. Právě kvůli tomu jim hrozí patnáct až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.

„Je to s podivem, ale bohužel to řešili tímto způsobem,“ řekl policejní mluvčí Jan Čížkovský.

Padesátiletého sběratele z Prahy si manželé vytipovali přes inzerát.

„Měl zájem o koupi sběratelských předmětů a oni mu je nabídli. Pod záminkou této transakce se sešli a muž s nimi poté cestoval na místo, kde chtěli uskutečnit předání zboží a platbu,“ doplnil mluvčí.

Sběratel nastoupil v pondělí 31. července dopoledne do autobusu na pražském Černém Mostě. S sebou měl několik desítek tisíc korun v hotovosti. Jel do Jičína, kde ho dvojice zřejmě vyzvedla.

Už tam mu mohlo být podezřelé, že k předání mincí dojde na odlehlejším místě. Podle policie však nastoupil do auta dobrovolně. Dvojice ho zastřelila za jízdy nelegálně drženou zbraní.

„Zbraň měla v době výstřelu v ruce žena. Takto to měli v harmonogramu. Bylo to naplánované, že se to takto provede,“ potvrdil Čížkovský.

Do jaké části těla výstřel směřoval, policie nezveřejnila. Uvedla pouze, že manželé po činu auto vyčistili, aby zahladili stopy. Kriminalisté je v autě přesto odhalili.

Manželé tělo ukryli v kukuřičném poli. Předpokládali, že než jej někdo v kukuřici najde, nebude již rozeznatelné, že šlo o vraždu.

Oba čekají na soud ve vazbě. Devětadvacetiletý muž byl v minulosti již jednou odsouzený. V roce 2008 se dopustil loupeže, za kterou mu soud o rok později uložil podmínku.