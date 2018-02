Oslovili mě první a jsem tu doma, vysvětlila Samková oslavy ve Vrchlabí

Už dvojnásobná olympijská medailistka byla na vrchlabském náměstí bezprostřední, vstřícná, milá a rozesmátá. S rozverným úsměvem na tváři odpovídala na otázky, rozdávala autogramy a fotila s fanoušky selfíčka. Vrchlabskou rodačku prostě hřála bronzová medaile ze snowboardcrossu, a když říkala, že je spokojená a v životě má vše, co potřebuje, nedalo se jí to nevěřit.

Zatímco část českých olympioniků slavila s fanoušky na Staroměstském náměstí, pro Evu Samkovou bylo vrchlabské náměstí T. G. Masaryka jasnou volbou.

„Bylo to jednoduché, Vrchlabí mě oslovilo první. Sice žiju v Praze, ale před čtyřmi lety jsem to tady zažila a bylo to krásné. Myslím si, že to tak má být, že to slavíme s lidmi tady. Super je, že máme medaile tři, jak já, tak Kája a Michal. Je to o to silnější. Vlastně slabší polovinu ze všech českých medailí máme tady ve Vrchlabí, to je hezké. Škoda, že si to tady nemůžu užít víc, sezona pokračuje, ještě dva týdny musím být sportovec,“ směje se uprostřed fanoušků vrchlabská rodačka a hned se zamýšlí, čím to je, že se hned tři medailisté z Pchjongčchangu narodili právě ve třináctitisícovém podkrkonošském městečku:

Občas se dostane i na vyjížďku na koni

„Asi to dělá to prostředí, Krkonoše, to zázemí a máme to na všechny zimní sporty kousíček. Třeba na snowboardu jsem se učila tady kousek na kopci, co mu se mu říká Liháč, dnes se tam už ale pasou ovce.“

Přestože kvůli sportu žije v Praze, srdcem je Eva Samková doma ve Vrchlabí: „V zimě se sem dostanu jen jednou za měsíc tak na dva dny. Ale po sezoně je to už lepší. V létě jsou tady skvělé kopce na nabírání kondice, na kolo, nebo na běhání.“

Občas se dostane i na vyjížďku na koni, kterého dostala od města za zlatou ze Soči před čtyřmi lety: „Bohužel se k Pepinovi nedostanu tak často, jak bych ráda. Stará se o něj ségra, každý den za ním chodí. Je ustájený v Dolním Lánově, pokaždé, když jsem tady, tak se vydáme na vyjížďku.“

Eva Samková se na pódiu před zaplněným vrchlabským náměstím pozdravila i se svým někdejším učitelem a trenérem Alešem Sukem.

„Když je člověk ještě malej, tak si neuvědomuje, jak skvělou a obětavou práci trenéři mládeže dělají. Trenéři ho stále za něco tepají, ale teď si uvědomuju, jaká je to řehole. Jezdili jsme v létě na kola na týdenní soustředění a byla to hrozná sranda. Těžím z těch tréninků dodnes. Líbilo by se mi, kdybych měla třeba nějaký klub, nebo trénovala děti, ale to je ještě tak daleko,“ zamýšlí se studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze.

Samková dostala od základní školy tričko plné podpisů, Michal Krčmář od bývalého učitele historickou lyžařskou hůl. Ve Vrchlabí se v pondělí ukázaly i další dvě zdejší rodačky - rychlobruslařka Karolína Erbanová, která v Jižní Koreji vybojovala životní bronz na pětistovce, a běžkyně na lyžích Karolína Grohová.