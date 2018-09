Žíznivý cizinec cestou k ambasádě ze zlosti zapaloval haly, soud neobměkčil

Anton Andriievskyi dostal koncem června u Krajského soudu v Hradci Králové trest osmi let vězení ve věznici s ostrahou a vyhoštění na neurčitou dobu za obecné ohrožení. Motiv jeho jednání ale tehdy soud nezjistil.

Muž byl obžalovaný mimo jiné za požáry zemědělských hal se slámou a senem a pole v Podhradí-Čejkovicích. Odvolal se k vrchnímu soudu, ale ten mu trest nezmírnil nevyhověl. Prvoinstanční rozsudek tak již nabyl právní moci.

Podle obžaloby měl muž zlost. On i manželka totiž přišli o zaměstnání v ČR, ale zatímco jeho životní partnerka odcestovala zpět na Ukrajinu, on zůstal v Česku. Když mu došly peníze, vydal se pěšky do Prahy na ukrajinské velvyslanectví.

Muž sám uvedl, že chtěl z Čejkovic do Prahy dojít. Brzy mu ale došlo jídlo i pití, podle verdiktu pak proto oslovoval lidi s prosbami o vodu. Většina ho ale údajně odbyla.

Působil totiž zmateně, někteří lidé si mysleli, že je muž opilý. Navíc se podle svědků choval agresivně. Svědci ho pak viděli odejít do míst, kde vznikl požár.

Kromě výpovědí muže usvědčila řada nepřímých důkazů - našel se u něj plynový zapalovač, na jeho těle byly například stopy po hoření organických látek. Policisté ho navíc zadrželi na místě činu.

Předsedkyně odvolacího senátu Pavla Augustinová konstatovala, že uložený trest je sice přísný, ale zároveň se rovná spodní hranici zákonné trestní sazby za obecné ohrožení, která činí 8 až 15 let.

„Trest vyhoštění vnímáme také jako přiléhavý, protože není v zájmu České republiky, aby se na jejím území zdržovali lidé, kteří ohrožují majetek a zdraví obyvatel České republiky jen proto, že mají zlost a rozhodnou se ji takto řešit,“ řekla soudkyně.

Nemstil jsem se lidem, kteří mi nedali pít, bránil se muž

Andriievskyi vinu odmítl. Potvrdil, že chtěl dojít na zastupitelský úřad do Prahy a že cestou žádal lidi o vodu. Nesouhlasí ale s tím, že by se chtěl mstít těm, kteří ho odmítli.

„Nejsou ani svědci, ani důkazy, jsou to pouze domněnky a předpoklady a nezakládá se to na pravdě,“ řekl mladík prostřednictvím tlumočnice.

Požár vypukl loni 30. července, plameny zcela zničily dvě skladovací haly. Hasičům muselo na místě pomáhat i letadlo. Při požáru nebyl nikdo zraněn.

Policie cizince původně vinila z poškození cizí věci. Dva dny po požáru však obvinění překvalifikovala na obecné ohrožení. Muž byl od zadržení ve vazbě. Hrozilo totiž, že by se mohl pokusit o útěk.

Policisté zadrželi podezřelého muže, když ještě hořelo (30. 7. 2017):