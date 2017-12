D11 kolem Jaroměře začne na jaře stavět firma Porr, práce u Hradce stojí

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavřelo s firmou smlouvu na stavbu 7,4 kilometru dálnice minulý týden. Jde o jeden z nejlevnějších dálničních úseků za poslední roky. Firmy se totiž předhánějí o zakázky a ŘSD tak stavbu vysoutěžilo o třetinu levněji než původně počítalo.

Podle Věstníku veřejných zakázek byl tendr na úsek Smiřice - Jaroměř vypsaný na 2,4 miliardy korun. Porr podal nejnižší nabídku. Další skončila v soutěži sdružení firem Metrostav, Eurovia a Swietelsky s nabídkou 1,53 miliardy a sdružení firem M-Silnice, Hochtief a Colas s nabídkou 1,57 miliardy korun. V soutěži bylo osm nabídek, tři však komise vyřadila kvůli chybám.

Trasa úseku D11 ze Smiřic do Jaroměře.

Úsek povede od Černožic, kde má vyrůst dálniční sjezd Jaroměř - jih, západně obejde město a bude končit poblíž obce Heřmanice za sjezdem Jaroměř - sever. Vznikne na něm pět dálničních mostů, tři přemostění dálnice a železniční most na přivaděči u Heřmanic. Čtyři protihlukové stěny budou měřit 6,5 kilometru.

V těchto dnech by měl úsek s označením 1107 získat stavební povolení. ŘSD počítá s tím, že stavba začne hned na jaře se začátkem stavební sezony. Archeologické práce jsou plánované do dubna. Po novém úseku by se mělo jezdit v srpnu 2021 a z Jaroměře by měl vyvést část tranzitní dopravy na Trutnov. V budoucnu by dálnici měl doplnit ještě severní obchvat města.

Úseky na přeskáčku

Dálniční úsek kolem Jaroměře by se mohl začít stavět ještě dříve než předcházející část z Hradec Králové do Smiřic. První část do Předměřic nad Labem se měla podle ministra dopravy Dana Ťoka začít stavět už v září (více v článku Dálnice D11 získala stavební povolení na další úsek, růst může na podzim). Jenže stavební povolení v červenci napadlo sdružení Děti Země a ministerstvo dopravy dosud o podaném rozkladu nerozhodlo, přestože podle sdružení tak mělo učinit do čtyř měsíců.

„Jak je zřejmé, tak s dodržováním lhůt si ministerstvo dopravy v čele s ministrem Ťokem nijak neláme hlavu, ačkoliv bych očekával, že se u této prioritní dálnice důrazně zasadí, aby vyřízení našich připomínek k závazným stanoviskům trvalo měsíc a za další měsíc by pak rozkladová komise vydala své rozhodnutí,“ kritizoval ministra předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Úsek z Hradce Králové do Smiřic ŘSD rozdělilo na dvě části, aby urychlilo získání stavebního povolení. Rozklad Dětí Země se týkal jen první poloviny do Předměřic nad Labem. Jenže i kdyby se řízení nezaseklo, stavba by na podzim stejně nezačala. Dosud totiž není vybraný dodavatel.

Stavebně se úsek soutěžil v celku s předpokládanou hodnotou 4 miliardy korun. I zde by však měl stát výrazně ušetřit. Nejnižší nabídku podalo sdružení Eurovia, Metrostav a Swietelsky s cenou 2,59 miliardy korun.

„Zatím byly pouze otevřeny obálky. Nyní probíhá vyhodnocení nabídky a teprve poté bude oznámen vítěz a podepsána smlouva,“ upozornil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.