Je to divadlo, zpochybnili uchazeči výběr šéfa Muzea východních Čech

O vítězi měli radní rozhodnout na pondělním zasedání, jméno historika a univerzitního pedagoga Petra Grulicha však redaktor České televize oznámil na svém twitterovém účtu už minulý týden v pondělí 9. října.



Hradecký historik Ladislav Zikmund Lender a pedagog Oldřich Čížek, kteří se o místo ředitele krajské instituce rovněž ucházeli, navíc upozornili na fakt, že Grulich byl v minulosti blízkým kolegou a v pozici prorektora nadřízeným současného hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD).

„Jako účastník výběrového řízení si v situaci, kdy jsem přípravě požadovaných koncepcí řízení a rozvoje Muzea východních Čech věnoval několik týdnů intenzivní práce, připadám jako stafáž politicky sehraného divadla, namísto transparentního výběru podle odborných kritérií,“ napsal v otevřeném dopise Lender.

Hejtman Jiří Štěpán zcela odmítl, že by Grulicha ve výběrovém řízení nějak zvýhodňoval.

„Hradec Králové má zhruba 93 tisíc obyvatel. Univerzita má dnes 550 zaměstnanců, fyzický stav je ještě plus 200 lidí, další desítky znám z lékařské fakulty nebo fakultní nemocnice. Jednoho z těch, kteří poslali otevřený dopis osobně znám, a druhému jsem byl dokonce přímým nadřízeným. Nezastírám proto, že pana Grulicha osobně znám, avšak výsledek jsem nijak neovlivňoval,“ uvedl Štěpán, který ani nebyl členem hodnotící komise.



Nového šéfa muzea hledá kraj po odvolání ředitelky Nadi Machkové Prajzové, která měla podle psychologických vyšetření šikanovat některé své podřízené. Rada ji odvolala letos v červenci (více čtěte zde).



Dopisy se budeme zabývat, řekl kraj

Na základě otevřených dopisů radní své rozhodnutí posunuli na mimořádné zasedání, které se má uskutečnit v pondělí 23. října.

„Otevřenými dopisy uchazečů o výběrové řízení se budou radní zabývat. K mimořádnému jednání rady budou přizváni první a druhý kandidát z výběrového řízení, které komise v daném pořadí doporučila. Pozváni budou pan Petr Grulich a pan Oldřich Čížek. Jelikož se jedná o aktuální rozhodnutí, pozvánky jim teprve odešleme,“ uvedla mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

V komisi za kraj zasedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (VČ+STAN), která má na starost kulturu, radní pro investice Václav Řehoř (ODS) a dvě krajské úřednice z kulturního odboru. Dalších pět členů komise bylo buď z hradeckého magistrátu nebo z odborných organizací. V komisi zasedl například ředitel brněnského muzea a člen Asociace muzeí a galerií České republiky Pavel Ciprian či ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.



V komisi nebyl zastoupen nikdo ze zaměstnanců či odborářů hradeckého muzea.

„Při vší úctě k zaměstnancům je to čistě odpovědnost rady. K tomu, že si dva nejlepší uchazeče ještě pozveme na mimořádnou radu a jejich koncepci s nimi probereme, nevidím nic závadného. Je to standardní věc v momentě, kdy se rozhoduje o něčem zásadním nebo o věci, která má nějakou pachuť, a tahle věc ji už má. Není to žádný zvláštní výmysl. Abychom tomu dali se vším všudy vážnost a rozhodnutí mělo nějakou úroveň, tak jsme po tom všem řekli, že ty uchazeče pozveme,“ uvedl vicehejtman Martin Červíček (ODS).

Celá kauza kolem hradeckého muzea se táhne už téměř rok. Loni v listopadu rada kraje obdržela dopis zaměstnankyně, která se cítila ředitelkou Naďou Machkovou-Prajzovou šikanována. Na jeho základě kraj nechal provést v muzeu psychologické šetření mezi zaměstnanci, které odhalilo, že většina zaměstnanců vykazovala příznaky šikany, mobbingu (šikana na pracovišti ze strany určité skupiny) či bossingu (šikana nadřízeným).

Naďa Machková Prajzová vinu odmítla (rozhovor s odvolanou ředitelkou čtěte zde).

Podle závěrečné zprávy psychologa Petra Hammerlindla formy bossingu připustilo 88 procent z jím vyšetřených zaměstnanců. Odborník hovořil s 41 zaměstnanci z 59. Rada kraje proto letos v červenci ředitelku odvolala a vypsala nové výběrového řízení, do nějž se přihlásilo šest uchazečů.