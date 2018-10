Nová Paka pomůže zachránit klášter, firmy se však do opravy nehrnou

Ještě před prázdninami blokoval rekonstrukci podstatné části kláštera nedostatek peněz. Neziskovka Život bez bariér, která v areálu kláštera poskytuje sociální služby, sice od ministerstva pro místní rozvoj získala příslib dvou dotací 43 milionů, ale stejně vysoká částka jí ještě chyběla.

Požádala o ni Královéhradecký kraj, ale jeho zastupitelstvo v květnu odmítlo investovat do památky, kterou hejtmanství před 12 lety právě Životu bez bariér prodalo. Řada zastupitelů se bála, že neziskovka opravu památky nezvládne, a také jim vadilo, že organizace kraji dosud nesplatila 6 milionů korun za koupi kláštera.

Problém dluhu se však podařilo vyřešit díky městu Nová Paka. Na konci září městští zastupitelé schválili, aby se radnice do rekonstrukce místní dominanty naplno vložila.

„Požádali jsme kraj, aby poskytl dotaci ve stejné výši, jakou původně žádal Život bez bariér, tedy 43 milionů korun, a o této dotaci se momentálně jedná. Jestli kraj svůj příspěvek sníží, je předmětem budoucích jednání. Město se před tím neschovává a je ochotné na rekonstrukci zhruba do částky 20 milionů přispět,“ sděluje novopacký starosta Josef Cogan (Sportovci pro Novou Paku).

Spoluúčast města na záchraně památky jednoznačně napříč stranami a hnutími schválilo i packé zastupitelstvo. Klášter zůstane dál v majetku neziskovky, ale město má smluvně zajištěno, že klášter může získat přednostně.

„Abychom vyhověli kraji, je možné, že město po ukončení udržitelnosti projektů, tedy po pěti letech, zažádá o převod kláštera do svého vlastnictví na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Objekt by využívaly nadále sociální služby, klášter by sloužil nadále veřejnému blahu,“ zdůrazňuje Cogan.

Město by také odkoupilo pohledávku kraje za prodej kláštera, a to ve výši dosud nesplacených 6 090 000 korun.

Rekonstrukce kláštera tedy záleží na postoji kraje i na tom, jak dopadne čerstvě vypsaný tendr na stavitele. Do toho posledního se přihlásila jediná firma, jejíž nabídka bezmála sto milionů korun překročila projektovanou cenu o téměř devět milionů a nesplnila tak jednu z podmínek tendru.

„Projekt určil cenu prací v roce 2016, kdy byla na stavebním trhu úplně jiná situace. Podmínka s maximální cenou už v novém výběrovém řízení nebude. Chceme to v cenách obvyklých. Ale pokud to někdo přepálí o 20 milionů, stejně na to nebudeme mít. Obálky s nabídkami otevřeme na začátku listopadu. Jestli firmu nenajdeme, už nestihnerme termíny realizace jednoho z projektů,“ konstatuje ředitelka Života bez bariér Jitka Fučíková.

Až projekt skončí, měla by budova patřit městu

Neziskovka totiž na rekonstrukci interiéru části kláštera získala dotace dvě. „Jedna část má ukončení v prosinci 2019. Pokud by se teď nepodařilo najít firmu, je na zvážení, zda se nezaměřit alespoň na druhý projekt, který má realizaci dokončit v roce 2021,“ uvažuje Fučíková.

Další otázkou je, jak se k rekonstrukci památky postaví Královéhradecký kraj. Ten v roce 2006 budovu, v níž provozoval nemocnici, neziskovce prodal.

„V radě i v zastupitelstvu kraje panuje konsensus, že by se na spolufinancování mělo podílet město i kraj. A to tak, že určitý podíl nákladů by nesl kraj, který by tyto peníze poskytl městu formou dotace. Zbytek by dofinancovalo město. Podmínkou kraje bude, že budova bude po skončení udržitelnosti projektu v majetku města, tedy ve veřejném vlastnictví,“ tlumočí postoje hejtmanství Michal Friček z krajského úřadu.

Zatím ale není jasné, kdy budou o klášteru hlasovat krajští zastupitelé a nakolik se do financování oprav kraj zapojí.

Ať už to dopadne jakkoliv, Život bez bariér se bude o své klienty starat dál.

„Nelámu nad projektem hůl, protože oprava kláštera je prioritou města Nová Paka. Pokud se něco pokazí, třeba nebude vybrána žádná firma nebo zastupitelstvo kraje neodsouhlasí spolufinancování městu, bude se čekat na nějakou další příležitost. Popravdě jediné, co vím jistě, že pokud bude klášter opraven, bude ihned plně využit pro sociální služby, které již nyní chybí a jsou potřeba,“ říká Jitka Fučíková.