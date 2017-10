Matka s dítětem hledají po výbuchu plynu v bytě v Hradci náhradní bydlení

Exploze se ozvala v pondělí krátce po půl druhé odpoledne. Výbuch zničil byt v prvním patře, kde v tu chvíli byla žena s tříletým dítětem.

„Syna jsem odvezla k rodičům, sama musím zůstávat v Hradci, protože po mně chtějí spoustu věcí okolo bytu. Rodiče syna nemůžou hlídat dlouho, musíme hledat náhradní ubytování,“ uvedla majitelka zničeného bytu Veronika Drbohlavová.

Mluvčí policie potvrdila, že v bytě v pondělí technici prováděli rekonstrukci stoupaček a inženýrských sítí. Kriminalisté nyní pracují s verzí, že právě během těchto prací došlo k úniku a výbuchu plynu.

„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Přesnou příčinu a další okolnosti případu vyšetřují kriminalisté. Předmětem vyšetřování je také vyčíslení způsobené škody,“ uvedla mluvčí hradecké policie Lenka Burýšková.

Majitelka do svého bytu prozatím nesmí. „Nyní je tam policie, nikdo jiný tam vstoupit nemůže. Z nemocnice nás propustili, byt je zdevastovaný, ale my jsme naštěstí zdraví. Já spím u kamarádek,“ uvedla Veronika Drbohlavová.

Předsedkyně Společenství vlastníků jednotek Smetanovo nábřeží Lenka Fialová, která je s případem blíže seznámena, redaktorům iDNES.cz řekla, že nehodu možná způsobilo selhání jednotlivce.

„V domech děláme kompletní rekonstrukci stoupaček, kterých máme devět. Pět z nich už jsme s úspěchem zrekonstruovali a u této nastal problém při tlakování po instalaci nových rozvodů. Firma, která nám to dodává, má vše v pořádku, vypadá to tedy na selhání jednotlivce, který udělal nějakou chybu. Měli jsme opravdu velikou kliku, že není nikdo zraněný, natož mrtvý,“ řekla Fialová, podle níž má sdružení dům pojištěný, takže pojistka by měla pokrýt minimálně pořízení nových příček a okna, které výbuch zlikvidoval.

Policie v pondělí prostor uzavřela 300 metrů od místa exploze. „Byla to hrozná rána. Úplně jsme se vylekali. Tlaková vlna letěla oběma směry z bytu i výtahem nahoru,“ popsali reportérovi iDNES.cz dělníci, kteří na domě prováděli zateplení.

„Velké štěstí bylo, že stavbaři, kteří zrovna u tohoto bytu z druhé strany dělali lišty kvůli zateplení, odešli na svačinu chvíli před tím, než se to stalo. Kdyby na tom zrovna pracovali, mohli být mrtví,“ dodala Fialová.



Hasiči se obávali, zda výbuch nepoškodil konstrukci budovy. Vyžádali si proto příjezd statika, který panelák prověřil a vyhodnotil, že dům je v pořádku.