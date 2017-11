Žena z vybuchlého bytu odmítla náhradní bydlení. Ve svém chce být do Vánoc

Mladá žena žije v bytě na hradeckém Smetanově nábřeží sama s tříletým synem. Oba byli v pondělí v době výbuchu plynu uvnitř, ale naštěstí se jim nic nestalo (více o výbuchu plynu v hradeckém paneláku zde).

Syn je nyní u rodičů, matka občas přespává v Hradci Králové u kamarádek, protože kolem bytu je hodně zařizování. A tak to zůstane i nadále. Žena nabídku náhradního bydlení od města odmítla.

„Nabídli jsme jí městský byt, možnost využít městskou ubytovnu nebo prozatím několikadenní ubytování v centru pro integraci osob se zdravotním postižením. To z důvodu, že tam je to zařízené. A mohla by tam být, než se třeba městský byt připraví,“ vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví hradeckého magistrátu Marek Šimůnek.

Veronika Drbohlavová se však stěhovat nechce a co nejdříve by se ráda vrátila do vlastního. Do bytu zatím nemůže, protože policie tam kvůli vyšetřování zakázala vstup.

„Kriminalisté dnes byli s paní v kontaktu a v nejbližších dnech by měla mít písemný souhlas se vstupem,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Majitelka bytu zatím začala připravovat rekonstrukci, která by měla začít co nejdříve. Byt je zcela zdemolovaný, výbuch vytrhl okna a zničil příčky i bytové jádro. Pomoc s vyklízením suti a zničených věcí ženě slíbili sousedé.

„Všichni jsou tady úžasní. Chlapi jsou připravení, je to otázka jednoho dne, aby se to všechno vyklidilo. Pak se může začít dělat. Okna už jsou objednaná a čeká se jen, až je budou moci zaměřit,“ řekla Veronika Drbohlavová.

Stavbaři jí slíbili, že pokud půjde vše dobře, měli by se do opraveného bytu nastěhovat do Vánoc.

„Nic jiného asi nebudu potřebovat. Jen to, abychom si sedli se synem doma a už měli klid. Pro mé rodiče i pro mě je to hodně náročné,“ sdělila své největší vánoční přání.

Exploze plynu pravděpodobně nastala v souvislosti s výměnou stoupaček v domě. Podle předsedkyně Společenství vlastníků jednotek Smetanovo nábřeží Lenky Fialové je dům pojištěný, takže pojistka by měla pokrýt minimálně pořízení nových příček a oken.