Chystá se podvod! křičí hradecký vítěz voleb a nabízí křeslo primátora

A nejen to, přestože v komunálních volbách skončila „až“ třetí, může se stát faktickým vítězem. Hnutí ANO, které se ziskem téměř 24 procent hradecké volby ovládlo před Hradeckým demokratickým klubem (HDK), nabízí ODS post primátora a dalšímu potenciálnímu koaličnímu partnerovi (Změna pro Hradec) velmi lukrativní posty náměstka i v radě města.

Snad aby se situace ještě více zašmodrchala, primátor Zdeněk Fink (HDK) se nechal slyšet, že na své funkci nikterak nelpí a je připraven se jí vzdát i ve prospěch ODS, když vznikne koalice bez hnutí ANO. Ve hře jsou tedy dvě varianty koalice.



1. ANO, ODS, Změna pro Hradec s 19 mandáty.

2. HDK, ODS, Piráti, Změna pro Hradec, Koalice pro Hradec s 23 mandáty.

To vše za předpokladu, že zbývající tři komunistické mandáty zůstanou na ocet, tedy v opozici. A primátor? Byť se to může zdát absurdní, favoritem je volební kandidát ODS číslo sedm, který díky voličům přeskákal i lídra: Oldřich Vlasák.

Spekuluje se však i o jiných jménech, například Anna Maclová (Koalice pro Hradec) nebo Pavlína Springerová (HDK). A Zdeněk Fink? Již tři nezávislé zdroje redakce se domnívají, že se postu vzdá a v roce 2020 bude kandidovat do Senátu.

A protože vítězné ANO jasně cítí, že se může opakovat situace z předloňských krajských voleb, kdy se již předem dohodla koalice „všichni proti ANO“, opět zní slova jako zrada na voliče.



„Vyjednávání je opravdu velmi složité, ale velmi by mě mrzelo, kdyby se opakovala situace z krajských voleb a stejně tak mě mrzí přístup našich potenciálních koaličních partnerů, které jsme již oslovili. Sice deklarovali, že ve vedení města chtějí změnu, a přesto se nyní domlouvají se současným vedením města. Je to zklamání pro nás a určitě i pro voliče. Už jen to, že k tomu dochází, je podobné s rokem 2016,“ říká Jiří Mašek, poslanec, nový hradecký zastupitel a člen vyjednávacího týmu ANO.

Z vyjadřování vítězů voleb je zřetelná velká nervozita.

„Chtějí kritici dosavadního vedení města připustit opakování podvodu na voličích z krajských voleb 2016, tentokrát organizovaný ze strany HDK? Piráti, Změna pro Hradec a Zelení – všichni se ostře vymezovali, že chtějí změnu v Hradci. Za to byli odměněni hlasy voličů, které je vystřelily do městského zastupitelstva. Nyní je oslovuje HDK a údajně jim předkládá neodolatelné nabídky. Snesou voliči opravdu všechno?“ ptá se jednička kandidátky Monika Štayrová.

Vyjadřuje se i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, podle které by byl dokonce na pováženou volební systém.

Fink: Na funkci opravdu nelpím

Pravda je, že Změna pro Hradec dostala koaliční nabídku od hnutí ANO ještě v den voleb, to samé platí i o ODS. Přestože antipatie mezi primátorem a reprezentací Změny jsou zřejmé, Fink je ochoten bavit se o podmínce, kterou zcela jasně formulovala právě Změna: koalice s HDK je možná, avšak jen bez Zdeňka Finka coby primátora.

„Na funkci opravdu nelpím a jsem ochoten se o té podmínce bavit, pokud to povede ke smysluplnému výsledku. Primátorem by určitě mohl být kdokoli z první pětice naší kandidátky, stejně tak je ale možné, že by to mohl dělat někdo z ostatních stran, třeba ODS,“ potvrzuje Fink.

Stejnou nabídku už ODS - respektive Oldřich Vlasák - obdržela od hnutí ANO.

„Skutečně jsme se o této variantě domlouvali a je to jedna z možností. Záleží to na dalším vývoji. Nechtěli bychom být vyřazeni do opozice,“ pokračuje Mašek.

„Otázka primátora by se také měla řešit, zatím jsme ale žádnou oficiální nedostali,“ upozorňuje člen vyjednávacího týmu ODS Václav Řehoř. Podle něj občanští demokraté nebazírují na postech: „Díváme se na to, jak by případné koalice byly soudržné a jak by mohly fungovat.“

„Nikomu do náruče neskáčeme“

Ani oblastní sněm však nenapověděl, která z variant je pro ODS přijatelnější. „Já jsem pouze na sněmu řekl, co očekávám, co by bylo pro ODS dobré v kraji a co bychom měli splnit. Myslím, že můj názor lze odvodit,“ doplňuje krajský šéf občanských demokratů a starosta Trutnova Ivan Adamec, který například před rokem zcela vyloučil, že by ODS na celostátní úrovni vládla společně s ANO.

ODS není jednotná a vítěze voleb navíc může opustit i oslovená Změna pro Hradec.

„Řekl bych, že vítězové se trochu dostávají do reality a nakonec může být vítězem někdo jiný. Široká koalice s HDK je pro nás jednatelná, ale muselo by dojít k výrazné změně, abychom dostáli svému názvu. Rovněž by bylo potřeba, aby HDK ustoupilo z pozice primátora,“ potvrzuje Martin Hanousek, dvojka kandidátky Změny, která už je v Hradci Králové dvě volební období v opozici. Současně však nevyloučil ani koaliční spojenectví s ANO.

„Od ANO jsme dostali opravdu luxusní podmínky, jednoznačnou pozici náměstka i významná místa v radě. Přesto by pro nás byla spolupráce s ANO ideologicky hodně problematická, na druhou stranu je to jediná konkrétní nabídka, kterou máme, byť už jsme navázali i kontakt s primátorem. Upozorňuji však, že nikomu do náruče neskáčeme. Sice chceme jít do aktivního vedení města, ale nikoli za každou cenu,“ dodal Hanousek.

Podle lídra Pirátů Pavla Vrbického se může koaliční vyjednávání vléct i několik týdnů.

„Vše je teprve na začátku. Máme podmínky, za kterých jsme ochotní jít do koalice a neuděláme voličům to, že bychom zůstali na půl cesty. Zkrátka chceme změnu,“ říká Vrbický.

Jen pro ilustraci: v roce 2010 byl Zdeněk Fink zvolen primátorem 28. prosince, tedy více než dva měsíce po volbách.