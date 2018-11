Firma couvá od stavby lanovek kvůli vyšetřování a nejistým dotacím v Peci

Podnikatel Richard Kirnig, většinový vlastník společnosti Mega Plus provozující SkiResort Černá hora - Pec, ohlásil konec investice přímo na ustavujícím zasedání zastupitelstva ve vypjaté debatě.

Projekt se týká nových sjezdovek a lanovek propojujících Velkou Úpu a Pec přes Javoří důl.

„Představitelé města prohlásili, že nemohou naplňovat volební program v plném rozsahu tak, aby vyřešili parkování v Peci pod Sněžkou. To měly řešit parkovací domy u benzinové pumpy a na náměstí ve Velké Úpě. Tato základní infrastruktura, která už byla v územním plánu, byla jako pupeční šňůra navázána na lanovkové propojení,“ uvedl ředitel SkiResortu Černá hora - Pec Petr Hynek.

„Jednodenní hosté měli parkovat v těchto domech a lyžařské propojení mělo odlehčit dopravní tepně mezi Pecí a Velkou Úpou. Jestliže město neuskuteční v dohledné době toto zázemí pro parkování, není ani možné investovat stovky milionů korun,“ doplnil Hynek.

Podle něj jsou chybějící kapacity parkovišť velkou bolestí Pece, ale za současné situace, kdy městu scházejí dotace, by to pro firmu bylo příliš velké dobrodružství zadlužit se kvůli třem lanovkám a dvěma sjezdovkám odhadem za 250 milionů korun.

V atmosféře stížností a trestních oznámení podle Hynka chybí chuť pouštět se do něčeho nového. Modernizaci sjezdovky Javor v Peci však firma dál připravuje.

Policisté se objevili 23. října na Městském úřadu v Peci pod Sněžkou, při domovní prohlídce u peckého starosty nebo na Správě Krkonošského národního parku (KRNAP), kam přijeli pro některé dokumenty. Prověřují podezření ze závažné hospodářské kriminality, ale nikoho dosud neobvinili, potvrdil policejní mluvčí Jan Čížkovský.

Byť není jasné, na který projekt či rozhodnutí policejní zátah mířil, pro město to podle starosty Alana Tomáška má už teď důsledky.

Ve středu ohlásil, že zastupitelé nebudou schopni naplnit volební program, protože město má potíže získat dotace. Lpí teď prý na něm pochybnosti kvůli vyšetřování a úředníci se toho obávají.

Finanční plány překopeme, říká starosta

„Dotace na garážové domy ve Velké Úpě byla pozastavena. Město má nějakým způsobem postaven finanční plán, ale ten budeme muset překopat. Všichni musí omezit investice, i Mega Plus, která na městské investice chtěla navázat těmi svými,“ řekl starosta Alan Tomášek (SNK Sněžka), jehož zastupitelé zvolili popáté do čela radnice.

Starosta uvedl, že trestní oznámení z roku 2015 vzešlo od lidí z opozičního uskupení. Blíže se ale vyjadřovat nechtěl, protože je nemocný.

Trestní oznámení se podle něj týká údajného spáchání trestných činů dotačních podvodů, ovlivňování úředníků či klientelismu.

„Jsou to závažná obvinění. Je lehké je vznést, ale o to obtížnější se jich zbavit nebo se očistit. Nicméně následky jsou a budou, jak pro mě osobně, tak pro naše město. Financování plánovaných projektů bude muset být teď pozastaveno. Bez dotací, které nedostaneme, jsou tyto projekty nereálné,“ řekl starosta pro ČTK. Není si vědom, že by v něčem pochybil.

Připravovaný parkovací dům ve Velké Úpě měl stát zhruba sto milionů korun. Podle opozice však pozastavená dotace na parkovací domy nijak nesouvisí s policejním vyšetřováním.

„Počítalo se s oběma variantami a už před 23. říjnem nebylo jisté, jestli město na dotaci dosáhne. Nelze tak jednoznačně tvrdit, že je důvodem probíhající vyšetřování,“ řekl zastupitel František Vaněk (SNK Žijeme Sněžkou).

V Peci se nyní hodně staví. Hotová je Herní krajina Pecka za 45 milionů u horní stanice lanové dráhy Portášky v místní části Velká Úpa. V létě začala stavba dopravního terminálu s parkovacím domem pro 457 aut za 167 milionů korun bez daně u čerpací stanice před Pecí pod Sněžkou.

Vize propojení lyžařských středisek: