Policie se zajímá o radnici v Peci pod Sněžkou kvůli trestnímu oznámení

Policejní návštěvu u sebe doma potvrdil starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek. Podle něj policie koná na základě trestního oznámení. Jeho obsah však sdělit odmítl.



„Podezření jsou různá, jde o rozsáhlý výčet. Trestní oznámení je velmi lehké podat, můžete tam napsat cokoliv a vyšetřování trvá velmi dlouho. Město poskytne policii veškerou součinnost a do doby ukončení vyšetřování nebudeme podávat žádné informace,“ sdělil Tomášek.

Detaily z vyšetřování zatím odmítá sdělit i policie.

„Nemůžeme říci, co a kde prověřujeme. Nyní je na všechno brzo. Tento týden žádné výsledky neočekávám,“ reagoval mluvčí krajské policie Jan Čížkovský.

Podle informací MF DNES se policie zajímá o chod radnice v Peci pod Sněžkou a především o investice města. To má nyní tři obří projekty za desítky milionů korun.

Hotová je Herní krajina Pecka za 45 milionů u horní stanice lanové dráhy Portášky v místní části Velká Úpa. Zhruba sto milionů korun má stát připravovaný parkovací dům ve Velké Úpě a v létě začala stavba dopravního terminálu s parkovacím domem pro 457 aut za 167 milionů korun bez daně u čerpací stanice před Pecí pod Sněžkou.

Právě Herní krajina Pecka by údajně měla být předmětem šetření. Nasvědčuje tomu i fakt, že se policie zajímala o dokumenty Správy KRNAP ve Vrchlabí. Podle jejího mluvčího Radka Drahného správa s policií úzce spolupracuje.

„Správa parku není hlavní příčinou vyšetřování, jsme sekundárním prvkem ve vyšetřování a poskytujeme policii podklady. Policie si vyžádala nějaké dokumenty, které jsme jí poskytli. S policií spolupracujeme a poskytujeme maximální součinnost v záležitostech, které potřebuje,“ řekl Drahný.

Jenže další subjekty, jichž se projekt volnočasového areálu týká, MF DNES odpověděly, že je policie s žádostí o součinnost vůbec nekontaktovala.

„Dnes jsem sice v kanceláři nebyl, ale o tom, že by nás policie kontaktovala, nevím,“ sdělil Miloš Náprstek, jednatel společnosti Garden Line, která stavbu realizovala.

„Informace o vyšetřování jsou pro mne novum. Ani o tom nevím. My jsme ten projekt administrovali, udělali jsme zadávací řízení,“ prohlásil jednatel Ingeniring Krkonoše Ludvík Blažek.

Vyšetřování se netýká ani SkiResortu Černá hora-Pec, který areál spravuje a dělá mu v jeho rámci propagaci. „S Pecí máme smlouvu o provozování areálu. Ten je města a my se o něj jen staráme, protože město by na to nemělo kapacitu,“ vysvětlila vztah skiareálu a radnice v Peci Zina Plchová.

Příkaz k domovním prohlídkám vydal soud v úterý. Ještě ten den policie navštívila starostu Pece pod Sněžkou Alana Tomáška, sídlo Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí a pravděpodobně i další místa. Policie nechce sdělit, u kolika fyzických a právnických osob zasahovala. Potvrdila jen, že se jednalo o více míst na Trutnovsku. Od středy vyhodnocuje získané dokumenty.

„Kriminalisté z Krajského ředitelství Hradec Králové v těchto dnech dokumentují a prověřují podezření z možného spáchání závažné hospodářské trestné činnosti na Trutnovsku,“ sdělil stručně Čížkovský.