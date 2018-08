Zámek v Horním Maršově nejspíš někdo zapálil, vzorky zkoumá laboratoř

„Vyšetřovatelé zajistili několik stop, které budou předány laboratoři Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdanči. Zde budou stopy podrobeny chemické expertize,“ popsala mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Po vyloučení technické závady pracují hasiči s verzí, že zámek někdo zapálil úmyslně, případně že šlo o nedbalostní jednání. Případ řeší také trutnovská kriminálka.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání poškození cizí věci, za to hrozí pachateli až šest let vězení,“ potvrdil mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc.

Hořet začalo v neděli kolem páté hodiny ráno. Oheň zasáhl všechny střechy zámku, poničil první patro a věž. Škoda se odhaduje na více než pět milionů korun (více v článku Barokní zámek už nehoří. Hasiči budou v noci na spáleniště dohlížet).

Zámek byl postaven v roce 1792 v barokním stylu a několikrát přestavěn a rozšířen do novorenesanční podoby. Od 50. let 20. století patřil státu a sloužil jako škola, dětský domov či kino. Kulturní památku získala v roce 1991 obec, ale o tři roky později ji prodala ruskému majiteli. Od té doby je zámek v ruských rukou.

Naposledy změnil vlastníka před šesti lety, kdy ho koupila společnost Sagna. I ta patří občanu Ruské federace - Sergeji Majzusovi. Ten se objekt už předloni snažil prodat za 22 milionů korun. Nyní je podle webu best-reality.cz k mání za 14,5 milionu korun.

„Od dubna roku 1994 není objekt nijak využíván a jeho stavebně technický stav je zhoršený,“ uvádí web. Podle dřívějších odhadů by přestavba zámku například na luxusní hotel mohla stát až 200 milionů korun.

VIDEO: V Horním Maršově hořel chátrající barokní zámek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Místní lidé už v neděli spekulovali, zda požár vznikl úmyslně s cílem získat z „neprodejné“ památky alespoň nějaký zisk, nebo zda šlo o náhodu.

„Myslím, že tam pobývali bezdomovci a pokud tam manipulovali s ohněm, tak není vyloučeno, že začalo hořet z toho důvodu,“ uvažovala Lenka Nováková z Mladých Buků.

Jakuba Kricnara ze Svobody nad Úpou zase zarazil průběh požáru: „Nejsem žádný odborník, ale pokud by to zapálil bezdomovec, hořelo by to, myslím, jen na jednom místě. A ne celá střecha. Je to divné. Vzhledem k tomu, že je majitel nějaký Ukrajinec a dlouho se to nedalo prodat, tak bych se ani nedivil, kdyby to někdo zapálil úmyslně,“ řekl iDNES.cz.