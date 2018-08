Výtržníky z černého auta poznal poškozený, po lidech stříleli gumičkami

Akce se odehrála ve čtvrtek po jedenácté hodině. Radek Jakubský zahlédl povědomé auto s polskou registrační značkou poblíž hraničního přechodu v Bělovsi. Dál pokračovalo přes Náchod po Pražské ulici a pak odbočilo do ulic kolem gymnázia.



„Když jsem BMW ve čtvrtek potkal, pověsil jsem se na ně a zavolal policii, kudy jedou. Po dohodě s operačním jsem začal natáčet. Při průjezdu Náchodem jsem natočil, jak stříleli asi do čtyř lidí, celkem jsem jich viděl vystřelit na sedm lidí. Policie poslala jedno auto z Náchoda, druhé z Nového Města. Ve Vrchovinách už byl zablokovaný kruhák, před námi stálo asi pět aut, dojela nás náchodská hlídka a Poláky hned drapli,“ popsal Radek Jakubský.

Policisté teď vyšetřují trojici cizinců kvůli podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Muži ve věku 24, 25 a 27 let jezdí za prací do průmyslové zóny v Kvasinách a tímto způsobem se bavili. Všichni tři měli pozitivní test na drogy, u dvou šlo o cannabis, u třetího o amfetaminy.

Je už také jasno, čím stříleli. „Jednalo se o plastové gumičky v délce kolem deseti centimetrů. Natáhli si je přes prst a stříleli s nimi z okénka. Je to podobné, jako když děti ve škole po sobě střílejí, ale tohle nebyli teenageři,“ poznamenala mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Poprvé se Jakubský potkal s mladými muži v autě s polskou registrační značkou v úterý v noci v půl jedenácté. Mířil pěšky od sídliště na Plhově a procházel kolem budovy někdejšího hotelu Itálie.

Když chtěl přejít přes ulici Volovnice, dostal první zásah z vozu jedoucího z Volovnice na kruhový objezd. Podruhé ho trefili krátce nato, když už šel po chodníku k lávce pro pěší nad železniční tratí. Černé auto vjelo pod viadukt a odtud zamířilo k hranici.

„Zkusil jsem auto vyfotit, ale fotka byla v té rychlosti rozmazaná. Pamatoval jsem si jen tři písmena z registrační značky, u některých čísel jsem si nebyl jistý. Nahlásil jsem to hned policistům a ti, musím říct, hned letěli za nimi, ale už je nedostihli,“ popsal Jakubský.

Když svou zkušenost zveřejnil na facebookovém profilu Náchodské dění, aby varoval jiné. Ozvalo se tam víc podobně poškozených lidí, takže byl na posádku auta opravdu naštvaný. Nikdo s tím ale před ním na policii nešel.

„Po nás stříleli asi ti stejní Poláci ve starém BMW před třemi týdny v Novém Městě nad Metují, ale vystřelili jen několik silnějších gum,“ poznamenal Ivo Svoboda.

„Stejná zkušenost. V Bělovsi u Knaufu po nás stříleli červené gumičky,“ napsal ve facebookové skupině Fíla Procházka.

Jakubský si napřed myslel, že po něm stříleli airsoftovou zbraní, ale ve tmě to nepoznal. Vydal se druhý den zpět k Itálii a našel tam skutečně gumičky. Lidé už na Facebooku spekulovali, že se jedná o dělníky z Kvasin. Cestám na směny odpovídaly i časy, kdy si poškození lidé stěžovali na zásahy z černého auta.

Střílením se bavili asi tři týdny

Muži se u výslechu přiznali, že se podobným způsobem bavili už asi tři týdny. Náchodem nepřijížděli po hlavní silnici, ale zřejmě schválně se vydávali do ulic kolem gymnázia a obtěžovali lidi na chodnících. Auto mělo stažená okénka a muži stříleli z několika málo metrů.

„Asi to nebylo tak nebezpečné, jak se na první pohled mohlo zdát, ale poznáte v tu chvíli, čím po vás střílí? Já jsem si odnesl jen „jelito“, horší by bylo, kdyby se trefili třeba do oka. Pokud otravovali lidi takhle dvakrát denně, tak bylo stejně postiženo třeba 150 lidí. Nemyslím, že bychom to měli trpět,“ řekl Jakubský.



Policie ve čtvrtek vyzvala další postižené, aby se jí přihlásili. Výzva podle mluvčí dál trvá. Policisté chtějí zadokumentovat co nejvíce případů, které pak s dalšími důkazy předají přestupkové komisi.