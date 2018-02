Turisté se špatným vybavením uvázli na Kozích hřbetech v Krkonoších

Dvojice se nacházela na exponovaném místě Kozích hřbetů mezi Pecí pod Sněžkou a Špindlerovým Mlýnem.

Turisté uvázli na prudkém zledovatělém svahu. Podle záchranářů nebyli na těžký terén dostatečně vybavení.

„Naši členové za pomocí lezecké techniky dvojici bezpečně vyprostili a transportovali zpět do Pece pod Sněžkou,“ popsal zastupující náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.

Situace, kdy potřebují pomoc špatně vybavení turisté, nejsou podle záchranářů neobvyklé. Lidé totiž přípravu často podceňují.

V Peci pod Sněžkou zkolaboval starší muž

Horská služba proto lyžaře a turisty vyzývá, aby do se do terénu v zimě vydávali vždy s potřebnou výstrojí a vybavením. To se týká i dětí. Navíc nyní dětských návštěvníků na horách přibývá, protože začínají jarní prázdniny.

„Stává se, že musíme zachraňovat z těžkého terénu výletníky, kteří mají vybavení spíš pro návštěvu města, než pro zimní horskou túru,“ varoval Jirsa, podle něhož mají mít lidé především dobrou obuv a neměli by zapomínat také na to, že se v horách může rychle změnit počasí. V batohu by si měli nést i lékárničku a před odchodem do terénu nechat na hotelu či penzionu informaci o plánované trase a předpokládaném návratu. Může to totiž zrychlit pátrání, pokud se včas nevrátí zpět.

„Trasa na Kozích hřbetech je pouze letní a v zimě je určená pro skialpinisty. Lidé bez skialpinistického vybavení by tam tedy neměli chodit,“ doplnil k zásahu Pavel Jirsa.



Horská služba v neděli odpoledne pomáhala také staršímu muži z Německa, který zkolaboval na jedné z horských bud v Peci pod Sněžkou. Cizince se zástavou srdce resuscitovali za pomoci automatického defibrilátoru. Po příletu záchranářského vrtulníku si pacienta převzala záchranka. Její lékař však po hodinové resuscitaci musel konstatovat smrt.