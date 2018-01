Vlci u Trutnova zadávili ovce. Mohou se objevit i jinde, varují farmáři

Novou oblastí, kde se v Královéhradeckém kraji objevil vlk, je zvlněná krajina západně od Trutnova v okolí obce Vlčice, která má vlka dokonce ve znaku.

V Krkonoších se sice vlk objevil již v roce 2010 a v roce 2012 šlo dokonce o celou smečku (psali jsme v článku Do Krkonoš zavítala skupinka vlků. Odborníci čekají, zda se tu usadí), tehdy však šlo o skupinu ze zahraničí. Nyní by mělo jít o jedince, který pochází ze skupiny z nedalekého Broumovska. Před dvěma lety tam vlci dokonce vyvedli mladé.

„První případ se stal 23. října a zatím poslední 2. listopadu. Vždy šlo o jednu ovci, pokaždé si vybral nejmenší. Veterinář měl hned jasno, udělal to vlk. Stádo bylo v ohradě, musel přeskočit. Nebyla to smečka,“ řekl Jan Tylš, který hospodaří v obci Vlčice.

Zemědělci žalují stát, chtějí vlka střílet

V Krkonoších vlci zadávili zvířata i v minulých letech. V roce 2016 napadli telata na Erlebachových Boudách a loni zachytila fotopast vlka na polské straně Krkonoš.

Farmářům však vlci působí ztráty hlavně na Broumovsku, kde se prokazatelně usídlila celá smečka. Tamní zemědělci dokonce kvůli tomu žalují stát.

Chtějí, aby změnil zákon, který jim umožní se účinněji proti vlkům bránit. Odstřel vlka v Evropě povoluje například Norsko nebo Švédsko.

„Důvodem je to, že se cítíme státem podvedeni. Jsme ponecháni napospas vlkům, kteří zabíjejí a týrají naše zvířata, a stát nám zakazuje se účinně bránit,“ uvedl v prohlášení zástupce chovatelů Tomáš Havrlant.

Vlk je zákonem chráněný a kraje chovatelům vyplácejí náhradu škod, které divoké zvíře způsobí. Satisfakce je však podle farmářů nedostatečná. Pokrývá pouze aktuální cenu masa a nezohledňuje například chovnou hodnotu zvířat (podrobnosti v článku Stát proplácí škody způsobené vlky, na Broumovsku zabili už 50 zvířat).

Vlci na východě Čech Vlci v Krkonoších a v oblasti Trutnovska vymizeli před 200 lety. Více než čtyřčlenná vlčí smečka je od roku 2015 potvrzena v severní části Broumovska, kde se vlci i rozmnožují a zadávili desítky ovcí, koz a ulovili několik kusů divoké zvěře. Broumovští vlci pocházejí z Lužice z polsko-německého pomezí. Smečka se tam usadila po více než 250 letech. Lužičtí vlci oproti karpatským, kteří se drží spíše v horách, dávají přednost mírně zvlněné krajině, takové jako je na Broumovsku a také v podhůří Krkonoš.

Zákaz odstřelu vlka obecného kritizují i někteří farmáři, kteří jím dosud ohrožení nejsou. Obavy z rozšíření vlka má například vedoucí archeoparku Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou Bohumír Dragoun, který v areálu chová kozy. Obává se, že pokud by se jeho počty neregulovaly, mohl by se rozšířit i do Orlických hor.

„Z Broumovska to sem jsou dva noční běhy. Klidně by sem mohl přijít. Pak abychom tady stavěli vysoké ploty. To u nás ale není reálné. Kdo vlka hájí, to jsou většinou lidé z velkých měst a z paneláku, kteří mají o životě na horách zkreslenou představu,“ upozornil pro iDNES.cz Bohumír Dragoun.

Další farmáři z pohoří však jeho obavy nesdílejí. Petr Sokol z Liberka - Rampuše, nepovažuje rozšíření vlka do Orlických hor za aktuální hrozbu. Chovatel ovcí suffolk z Kunvaldu Jiří Hovorka by vlky v horách dokonce přivítal.

„Tady se strašně rozšířila divoká prasata a my sem potřebujeme dostat nějaké predátory, které by ten výskyt nějak eliminovali. Myslivecký svaz odstřely nestačí. Oni střílejí jak diví a divočáků je čím dál víc,“ řekl iDNES.cz Hovorka.

Přiznává sice, že vlci by mohli napadnout i jeho ovce, ale finanční náhrady podle něj pro chovatele ovcí na maso nejsou až tak nepříznivé: „Kdo nemá plemenný chov, není na tom škodný. Bránit se proti vlkům dost dobře nejde. Je to divoká šelma a ta si cestu k potravě najde.“

Vlk na Trutnovsku je nejspíš z Broumovska

Že ve Vlčicích útočil vlk, nepochybují farmáři ani pracovníci trutnovského městského úřadu, kteří řeší náhradu škody chovatelům. Jiří Hejna z tamního odboru životního prostředí má přitom s podobnými případy zkušenosti.

Známé případy však podle něj jsou píše z Petříkovic a Chvalče, tedy z oblasti Trutnovska, která sousedí s Broumovskem. Tam se útoky vlků ve větší míře začaly objevovat před dvěma lety.

Fotopast zachytila na podzim na Broumovsku mláďata vlka:

VIDEO: Fotopast na Broumovsku zachytila letošní mláďata vlků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Máme povinnost to zadokumentovat, pak to pošleme na krajský úřad, kde poškozený žádá o náhradu. V těchto místech mě to překvapilo,“ řekl Hejna.

Vlka nedaleko Vlčic viděl Luděk Křivský. Zvíře prý mezi poli přebíhalo silnici:

„Bylo to předloni na podzim. Viděl jsem vlka, jak běží po polích od Pilníkova přes cestu směrem na Peklo. Pes pobíhá, ale tohle zvíře běželo rovnoměrně stejnou rychlostí a jasným směrem,“ popsal Křivský.

Také podle Petra Kafky ze Správy CHKO Broumovsko je nejpravděpodobnější, že vlci na Trutnovsku jsou z broumovské smečky.

„Nic zatím nenasvědčuje tomu, že bychom tady měli dvě smečky, vzdálenost není tak velká. Vlci obývají teritorium o rozloze několika set kilometrů čtverečních. Proto je velmi pravděpodobné, že je to stále teritorium broumovské smečky. Nelze samozřejmě ani vyloučit, že krajem se pohybují i další jedinci, kteří nemusí zatím tvořit smečku, ale územím jen procházejí,“ řekl Kafka.