Partneři se specializovali na vykrádání garáží, adresy si psali do bloku

Policisté dvojici spojili s vloupáními v sedmi krajích. Vyšetřovatelé uvedli, že tak rozsáhlý případ nepamatují. Počet skutků se navíc zcela určitě ještě podstatně rozšíří.



Kriminalisté dvojici zatkli v sobotu po jedné z řady krádeží. „Z operativně taktických důvodů byli chyceni, když jeli z lupu,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Pětačtyřicetiletý recidivista je ve vazbě. Muž byl už třináctkrát trestaný za majetkovou trestnou činnost, jeho o 13 let mladší partnerka má jeden záznam v rejstříku a policie ji stíhá na svobodě. Oběma hrozí až osm let vězení.

„Kradli v sedmi krajích. Kromě Hradeckého to byl Pardubický, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Liberecký kraj a také kraj Vysočina. Celkem zatím můžeme mluvit o škodě 2,2 milionu korun,“ popsal ředitel policie v Královéhradeckém kraji David Fulka.

„V roce 2016 jsme začali registrovat nárůst vykradených garáží. Problém je, že lidé nechodí do garáží často, takže jsme se o jednotlivých případech dozvídali s několikaměsíčním zpoždění, což nám samozřejmě komplikovalo práci. Postupně jsme zjišťovali, že podobné krádeže se dějí v několika krajích,“ objasnil začátky vyšetřování trutnovský kriminalista Petr Hrach.

Kriminalisté měli štěstí, dvakrát

K vypátrání pomohla náhoda - na garáži sousedící s vykradenou byla bezpečnostní kamera, která natočila auto pachatelů. Policii pak už stačilo podle registrační značky najít majitele. Policisté měli štěstí i v tom, že majitel garáže zjistil vloupání už druhý den po činu a záznam z kamery se tak nepřemazal.

Při zatčení našli policisté ve stříbrném pickupu, který pachatelé při krádežích používali, nečekaný bonus.

„Máme dva zápisníky, ve kterých je seznam měst a ulic. Předpokládáme, že se tam dopouštěli trestné činnosti. Seznam jsme srovnali se seznamem vykradených garáží a z 90 procent se shodují. Budeme muset ten zápisník dál vyhodnotit a věřím, že počet skutků není konečný, že se bude dál rozšiřovat,“ sdělil Petr Hrach s tím, že kriminalisty čeká ještě hodně práce.

„Dvojice s námi částečně spolupracuje. Muž nám i popsal způsob, jak se do garáží dostali. Přijeli na místo, žena muže vysadila. On si podle zámku vybral garáž, kterou dokáže otevřít. Pak ji otevřel buď planžetou, nebo odemkl jedním ze svazku klíčů, které do zámku zkoušel. Obvykle se do garáže dostal do 30 vteřin, po vykradení ještě za sebou zamknul,“ vylíčil průběh vloupání Petr Hrach.

Policie zajistila stovky předmětů

Nejvíc podle všeho dvojice řádila v Královéhradeckém kraji - konkrétně na Královédvorsku. Kriminalisté našli při domovních prohlídkách 400 až 500 ukradených předmětů.

„Podle mého odhadu by to mohla být i polovina z ukradených věcí. Lup měli ve svém bytě a také měli pronajatou garáž. Ty zadržené věci naplnily dva náklaďáky,“ popsal obsáhlost lupu Petr Hrach.

Policisté našli pneumatiky, disky, jízdní kola, nářadí, sekačky, ale také potápěčskou výstroj, motorový člun nebo veteránské motocykly. Část lupu zloději prodali známým, kamarádům nebo přes internetové bazary.

Policisté teď chtějí fotografie zadrženého lupu zveřejnit na internetu. „Zajímají nás informace od poškozených. Pokud je lidé poznají, pomůže nám to věci ztotožnit,“ vyzval veřejnost David Fulka.