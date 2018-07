Královéhradecký kraj kvůli suchu zakázal ohně ve volné přírodě

Oproti loňskému roku narostl počet požárů lesních, travních a polních porostů o polovinu. Loni jich bylo za stejné období devatenáct, v sedmi případech šlo o požáry zemědělské techniky.

„Prozatím největší škody na majetku způsobil požár kombajnu u Nepolis na Hradecku z 5. července. Oheň zničil kompletně celý kombajn, škoda byla odhadnuta na deset milionů korun,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová (více v článku Na poli na Hradecku shořel kvůli závadě kombajn, škoda je 10 milionů).

Jen v úterý vyjížděli hasiči k pěti požárům, které souvisely se suchem. Na Náchodsku hořelo ve Vlkově pole s obilím a v Dolanech strniště, na Jičínsku hasili požár travního porostu a odpadu v Lískovicích, požár lisu na slámu a části pole v Konecchlumí a také doutnající vykotlaný strom u Lázní Bělohradu.

Právě na popud hasičů hejtman mimořádné opatření vyhlásil. V praxi to znamená, že lidé nesmí až do odvolání kouřit v lese a rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň v lese, ve volné přírodě, ani v obcích ve vzdálenosti do 50 metrů od lesa.

V lese ani ve volné přírodě nesmí také odhazovat hořící nebo doutnající předměty, tábořit mimo vyhrazená místa či spalovat nebo hromadit odpady a další hořlavé látky.

„Tímto opatřením chceme omezit riziko vzniku větších materiálních škod,“ vysvětlil hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).



Zákazem se musí řídit fyzické a právnické osoby včetně podnikatelů. Podrobný soupis jejich povinností obsahuje příloha nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 z 9. října 2002 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.