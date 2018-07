Převoz šelem, které utekly v bioparku, zdržuje nový zákaz vývozu tygrů

Velké pozdvižení zavládlo v obci vzdálené šest kilometrů od Chlumce nad Cidlinou před dvěma týdny, když dva tygři a lev utekli z klecí a pohybovali se v areálu bioparku. Trojice šelem byla podle majitele zooparku Antonína Hnízdila zachráněna z německého cirkusu. Uváděl, že se čeká na vyřízení dokumentů, aby mohly být šelmy převezeny do zahrady pro přestárlá zvířata v Turecku.

Jenže před několika dny vydalo ministerstvo životního prostředí zákaz vývozu tygrů a výrobků z nich do zemí mimo Evropskou unii. Může tedy vycestovat jen lev, vývoz tygrů je podle ministerstva závislý na podmínkách.

„Platí absolutní zákaz pro komerční vývoz. Za určitých podmínek lze vyvážet tygry do třetích zemí do zoologických zahrad. Tam se musí prošetřit, zda jde opravdu o zoologickou zahradu a bude o tygra postaráno,“ říká mluvčí resortu Ondřej Charvát.

S přístupem úředníků však nesouhlasí chovatel Hnízdil. Podle něj vše trvá příliš dlouho.

„Doufal jsem, když se u nás stal průšvih s tygry, že se úředníci trochu chytnou za nos a začnou konat. Oni nám pak řeknou, že na to mají devadesát dní. Z naší strany je, co se papírů týká, všechno splněné. Oni se vymlouvají na tureckou stranu,“ vysvětluje majitel bioparku, který po této zkušenosti zachraňovat zvířata z cirkusů už neplánuje.

„My jsme se snažili kočkám pomoci, ale už se do dalších záchranných akcí pouštět nebudeme. Teď s tím všichni najednou operují, jak se budou všechna zvířata zachraňovat a všem všechno zabavovat. Ale všechno dopustili oni počínaje inspektorem veterinární správy a inspekcí ze životního prostředí. Jejich povinností je chodit každý rok na kontrolu. Evidentně třeba u Berouska na to kašlali. Přišli tam jednou a viděli třicet tygrů, pak přišli po druhé a bylo jich patnáct. Kolik zvířat zbytečně zemřelo,“ poukazuje Hnízdil na současnou situaci (více čtěte v článku V zooparku u Prahy zasahovala policie kvůli nelegálnímu zabíjení tygrů), přesto však podporuje omezování šelem v soukromém chovu.

„Tohle měli udělat už dávno, co s nimi teď budou dělat? Co udělají třeba s třemi sty tygry? To je zastřelí?“ zlobí se chovatel.

Zvířata někdo vypustil

Rád by státu pronajímal biopark, který by mohl být záchrannou stanicí pro zvířata. „Už jsem jim to nabízel několikrát. Avšak stát na to nemá legislativu, pouze na útulek. Ale to bych nechtěl, skončil bych jako staré babky, co mají útulky pro kočky. V záchranné stanici má stát účast a garantuje, že kočky nikdy nebudou o hladu,“ pokračuje.

Po útěku šelem se na biopark otevřený v roce 2014 snesla vlna kritiky. Už dva dny po události Státní veterinární správa z Hradce Králové (SVS) dala majiteli pokutu 30 tisíc korun za chybu při dovozu zvířat z Německa. Chovatel podle inspektorů porušil zákon, když zvířata nezajistil proti útěku.

Biopark Štít Biopark je soukromé chovné zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhynutím, žijí tady lvi, tygři, levharti nebo pumy, ale i kočkodani, lemuři a makaci, ptáci, želvy, koně, drůbež nebo kozy. Před čtrnácti dny dva tygři a lev utekli a způsobili pozdvižení. Do obce dorazilo osm policejních jednotek, záchranná služba, novináři a byl povolán také vrtulník. Šelmy park neopustily a pouze si lehly vedle maringotky do stínu, nakonec je uspali přivolaní veterináři a vrátili je do klece.

Ředitel SVS v Hradci Králové Aleš Hantsch zároveň poukázal na nevhodné podmínky pro chov. „Vydáme proto závazný pokyn, aby chovatel připravil ustájení zvířat tak, aby odpovídalo jejich potřebám,“ uvedl Hantsch.

Šelmy byly v klecích na podvozku maringotky. Podle Hantsche je to zcela nedostatečné. Takové kotce jsou vhodné jen na převoz, nikoliv k dlouhodobému pobytu.

Avšak i dnes jsou tygři i lev ve stejné maringotce a jejich útěk stále vyšetřuje kriminálka.

„Vše nasvědčuje tomu, že nám zvířata někdo vypustil, ale v podstatě se všichni úředníci tváří, jako zvířátkomilové. A my najednou vypadáme hrozně špatně, protože týráme zvířata v maringotce. Takhle to ale vůbec být nemělo. My nejsme žádní cirkusáci, komedianti nebo zoologická zahrada,“ stěžuje si Hnízdil.

On a jeho pracovníci podřídili život zvířatům. „Bydlíme tu s nimi, v podstatě jsme jen kvůli nim koupili starý prasečák, do kterého jsme se přestěhovali. Zahrada je bývalé smetiště. Takže když nás někdo obviňuje, jak na tom strašně vyděláváme, tak mě to hrozně mrzí kvůli lidem, co tady pracují a tráví volný čas i mimo pracovní dobu,“ pokračuje, avšak neztrácí odhodlání.

„Ty tři do Turecka dostanu, i kdybych je měl odvézt na zádech. Hlavně ať si ještě užijí života,“ tvrdí Hnízdil.

Veterináři v Bioparku Štít uspali lva a dva tygry (16. 7. 2018)