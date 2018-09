Městská škola alternativní výuku odmítla, rodiče si vydupali vlastní

Kdysi tu bývala ošumělá ubytovna i obchod s barvami, nadšení rodiče spolu s majiteli ale přes prázdniny proměnili starší budovu při rušné Běloveské ulici v Náchodě v malou základní školu. Jedna z maminek, která tu po poledni čeká na své dvě děti, tvrdí, že je to celé vlastně zázrak. I ona chodila o víkendech brigádničit, aby děti našly zázemí ve škole, kde se neznámkuje, ale spíše se dbá na smysl vzdělávání.



Loni v červnu to přitom vypadalo na pat. Město Náchod a Základní škola T. G. Masaryka už nechtěly po dvou letech otevřít další ročník alternativně laděné „nové třídy“. Rodiče přehlásili děti jinam (více v článku Rodiče neuspěli, veřejná základka v září alternativní třídu neotevře).

Celý rok jim zabraly přípravy na novou školu. Do prázdnin zvládli získat injekci od dárců na internetu ve výši přes 550 tisíc korun na vybavení a v druhé půli června radní Trutnova kývli, že se škola stane odloučeným pracovištěm trutnovské Základní školy kapitána Jaroše. Až na konci srpna ministerstvo školství zapsalo Základní školu Pod Montací do rejstříku škol.

„Ve finále se naší škole snažili pomoci v Náchodě i v Trutnově. Náchod nás vzal na krajský úřad, kde pomohli vymyslet variantu odloučeného pracoviště a doporučili nám najít si ředitele školy se stejným vzdělávacím programem. Měli jsme neskutečné štěstí, že taková škola je ve stejném kraji a pan ředitel Paták byl ochoten si nás vzít pod sebe a přidělat si s tím starost. Existuje tu víc takto zaměřených škol, ale nejsou ochotny vzít si další administrativní práci a vedení odloučeného pracoviště,“ popisuje Daniela Šolcová, předsedkyně náchodského spolku rodičů Začít spolu, který vznikl loni na podzim.

Lidé kolem nové školy zkoušeli najít prostory v jiných náchodských školách, ale to se nepodařilo. Prostory jim nakonec poskytli prarodiče jednoho z žáků. V květnu se teprve měnila okna a ještě v půlce srpna se opravovaly stropy. V přízemí vznikla družina s jídelnou a výdejnou obědů, kam se vozí jídlo ze školní jídelny ve Velkém Poříčí. V patře jsou nové třídy, stěny zdobí motivy přírodnin.

Školu navštěvuje 61 dětí od prvního do čtvrtého ročníku ve třech třídách, přišly sem děti nejen z Náchoda, ale i širšího okolí. Má teď tři kantory a také pestrou nabídku kroužků včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny, což souvisí s tím, že jedněmi z rodičů jsou i majitelé místní jazykové školy.

Příznivci nové školy se snažili, aby patřila mezi státní zařízení, protože školné by část rodičů zřejmě platit nemohla.

„Naším cílem je rozšiřovat nabídku ve státním školství. Nevidíme důvod proč být soukromá škola. Už dříve jsme používali prvky, které se odlišují od klasické výuky. Používáme slovní hodnocení, které je důležité, protože vytváří jiný vztah k učení a jinou motivaci. Navozuje úplně jinou atmosféru, protože nevzniká soupeření mezi dětmi. Jde nám o to, vytvořit atmosféru pomoci, kdy nejsem ve vzdělávání sám, ale jdeme společně, abychom se co nejvíc naučili,“ říká vedoucí učitelka Pavlína Moravcová.

Cílíme na kritické myšlení

Začíná se povídáním v ranním kruhu. Děti pracují v centrech aktivit, kde se cíleně učí spolupracovat a komunikovat. Učí se vyjadřovat ke své práci bez obav ze špatné známky.

„Z programu Začít spolu si bereme, co nás zaujalo, ale také prvky z Montessori pedagogiky, hlavně pomůcky. Prolíná se to, cílíme na kritické myšlení, Hejného matematiku,“ vysvětluje učitelka.

Ve škole už počítají, že by mohl přibýt za rok pátý ročník a škola by se postupně rozrostla i o druhý stupeň. Třídy budou mít kolem dvaceti dětí. Zatím její otevření vyšlo asi na jeden milion korun od sponzorů a dárců. Stát zaplatí platy pedagogů i nepedagogických pracovníků. Peníze na provoz budou přicházet od ledna z peněz na zapsané žáky z rozpočtového určení daní, a to přes rozpočet Trutnova.

Náchodští radní v březnu souhlasili s odloučeným pracovištěm trutnovské školy, trutnovští radní dali škole záštitu na dva roky.

Trutnovský ředitel školy Jiří Paták neskrývá údiv, že v Náchodě nebyli ochotni ani schopni začlenit rodící se školu pod některou z fungujících. Po peripetiích různých jednání si už ale nemyslí, že by to bylo v budoucnu rozumné.

„Přikláněl bych se rozhodně k variantě, která by směřovala v budoucnu ke vzniku samostatného školského zařízení. Jak ekonomicky, tak především koncepčně je s programem Začít spolu nutno se ztotožnit. Jde o jiný úhel pohledu na způsob vzdělávání. Nejedná se o žádnou alternativní výuku, ale o nastavování pravidel a cest s chápáním světa v souvislostech již od těch nejmenších žáčků,“ tvrdí ředitel Základní školy kapitána Jaroše Jiří Paták, který stojí o další rozšiřování vzdělávacího programu Začít spolu.

Rodiče v Náchodě zmiňují, že pozitivní atmosféra a společné úsilí kolem zrodu nové školy je to, co berou jako velkou hodnotu. Pořád mají ještě před sebou dost svépomocné práce kolem provozu nebo IT techniky. A připouštějí, že by byla iluze, že by se všem dětem ve škole hned zalíbilo.

„Mám tři děti a každé to nese jinak. Pro prvňáka byl přechod těžký. Je to pořád škola, práce. Není to všespásné, že bychom sem odložili děti a ony z toho byly nadšené. Mé dítě ve čtvrté třídě ale nadšení projevuje, způsob výuky mu moc vyhovuje,“ říká advokátka Dita Vávrová ze spolku rodičů, která pomáhala škole po právní stránce.