Český majitel zachrání vyhořelý zámek v Maršově, na zimu dostane střechu

Ještě před nástupem zimy má nový majitel začít s opravami, které památku zajistí před dalším poškozením. Původně barokní budova, postavená v roce 1792, je od srpnového požáru bez střechy a zima by mohla napáchat ještě větší škody.



Oheň 19. srpna zničil kompletní střechu, věž a část stropů. Nejméně poškozené zůstalo nejstarší jižní křídlo se zdobenými štukovými stropy v prvním patře. Experti brzy po zahájení vyšetřování vyloučili technickou závadu.

Nalezené látky podporující hoření dokládají, že zámek někdo zapálil. Nemovitost nebyla pojištěná, takže cílem požáru nebyl pojistný podvod.

Společnost Nové Zálesí se sídlem v Praze měla s ruským majitelem památky podepsánu předkupní smlouvu na 12 milionů korun už před srpnovým požárem. Podle Radka Hyského ze společnosti Majordomos, která prodej nemovitosti zajišťuje, jsou v současnosti obě strany na transakci dohodnuty.

„Do konce letošního roku nebo začátkem příštího roku bude nemovitost převedena v katastru nemovitostí na nového majitele,“ potvrdil realitní makléř. Kvůli nutnému zastřešení je finální cena podle něj o něco nižší, než na které se obě strany dohodly před požárem. Konkrétní částku makléř neuvedl.

Prodej zámku je příslibem, že roky opuštěná budova najde nové využití. „Vím, jaké plány s ní nový majitel má, ale zatím to prozrazovat nebudu. Na to je ještě dost času,“ prohlásil Radek Hyský.

Národní památkový ústav (NPÚ) v Josefově spolupracuje s vlastníky zámku.

„Současný i budoucí majitel objektu projevili snahu udělat maximum pro zajištění zámku, aby bez zastřešení zrychleně nechátral. S dosavadním vývojem jsme spokojeni, protože jsem se obávali, že se to z různých důvodů do zimy nemusí stihnout,“ řekl ředitel josefovského pracoviště NPÚ Jiří Balský.

Na konci minulého týdne se v Horním Maršově sešli zástupci památkové péče, trutnovského úřadu a projektant, který už připravil návrh na zajištění budovy.

„Je to připravené solidně a doporučíme takto zámek zajistit. Musím ocenit aktivní přístup budoucího vlastníka. Záchrana v první etapě spočívá v provizorním zastřešení, aby se maximum vody odvedlo mimo a nezatékalo do částí, které požárem nebyly poškozeny. Není to projekt na celkovou obnovu, věřím, že ten bude následovat. Jeho příprava však bude časově náročnější,“ poznamenal Balský.

Zachování historických konstrukcí

Navzdory silnému poškození zámek dál zůstává památkově chráněný, což musí nový vlastník při rekonstrukci zohlednit. To však nevylučuje zámek přeměnit například na hotel. Od konce druhé světové války do 80. let minulého století v něm sídlila internátní škola v přírodě.

„Památková ochrana nebrání zámek využít k jakékoli formě bydlení, ať už to bude hotel, penzion, vzdělávací středisko, nebo privát. Nedokážu si však představit, že by se jižní křídlo, které je pojaté jako reprezentativní šlechtické sídlo, mohlo přestavět na byty. Obnova zámku musí respektovat jeho svébytný charakter, maximum dochovaných konstrukcí i zachování historických interiérových doplňků,“ vysvětlil ředitel josefovské pobočky NPÚ.

Policie srpnový požár stále vyšetřuje. Viníkovi v případě dopadení hrozí až šestileté vězení. „Pracujeme jak s variantou, že požár někdo úmyslně založil, tak s verzí, že vznikl nedbalostním jednáním. Dosud ale nebyl nikdo obviněn,“ sdělil mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc.

Zámek v Horním Maršově vznikl v pozdně barokním slohu s prvky nastupujícího klasicismu v roce 1792 na místě panského domu. Alfons Aichelburg jej v roce 1869 rozšířil a přestavěl v novorenesančním stylu. Centrální schodiště na jižním průčelí, které se stalo jedním z poznávacích znamení památky, nechali mezi lety 1906 a 1910 přistavět tehdejší majitelé Czernin-Morzinové.

Od roku 1940 obývala část zámku organizace Hitlerjugend, v roce 1945 byl objekt zkonfiskován. O dva roky později budovu získal místní národní výbor, až do 80. let v ní byla internátní škola v přírodě. V roce 1964 se zámek stal památkou. V polovině 90. let ho obec prodala do soukromých rukou.

„V posledních letech zámek už byl nejen bez využití, ale i bez základní údržby. Stavebně technický stav však zůstal relativně dobrý, do objektu nezatékalo, okenní i dveřní výplně plnily svou funkci,“ uvedla Eva Macková z NPÚ Josefov.