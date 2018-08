Požár zámku v Maršově může zhatit jeho prodej, už byl na spadnutí

Oheň v neděli 19. srpna zničil střechy na celém objektu, věž a poškodil stropy v prvním patře. Další škody napáchala voda při hašení rozsáhlého požáru. Podle památkářů je nyní potřeba objekt co nejrychleji zajistit před další zkázou. Jde hlavně o zastřešení, aby do památky nezatékalo.

„Zima může napáchat podstatně větší škody než samotný požár. V horském regionu lze očekávat relativně brzký nástup vlhkého podzimního a zimního počasí,“ upozornila Eva Macková z pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově.



Památkářům se zatím nepodařilo vyjednat s majitelem termín návštěvy zámku, aby zdokumentovali rozsah škod po požáru a stávající stav objektu, který byl v roce 1964 prohlášen kulturní památkou. Rozhodně však vylučují, že by požár zavdal důvod k sejmutí památkové ochrany.

„Před lety vyhořela Petrova bouda do základů a tam také památková ochrana zůstala. I zde jistě zůstaly zachovány památkové hodnoty, takže k tomu není důvod,“ řekla Macková.



Podle památkářů nyní může obnovu zkomplikovat rozjetý prodej zámku. Ruský podnikatel Sergej Majzus, jehož firmě Sagna zámek patří, Radiožurnálu potvrdil, že má se zájemcem podepsanou předkupní smlouvu na 12 milionů korun. Peníze měly být složeny tento týden. Jenže firma Nové Zálesí, která měla o objekt zájem, nyní couvá.

„Oprava střechy bude v řádech milionů, můj odhad je třeba osm milionů korun. Zájemce navrhl řešení, že to koupí za sníženou cenu a sám na své náklady opraví zámek do původního stavu. On chce zámek, nechce ruinu,“ řekl iDNES.cz Radek Hyský ze společnosti Majordomus, která prodej zámku zajišťuje.

Majitel však snížení ceny odmítl. Podle makléře je proto nyní více než pravděpodobné, že z obchodu sejde.

„Není problém to koupit za plnou cenu, ale to by musel být zámek v pořádku. Čím déle to bude ležet, tím nižší bude hodnota,“ dodal Hyský, podle něhož za požárem mohl být konkurenční boj: „Osm měsíců připravujeme prodej a nic se nedělo. Sotva se v Maršově rozkřikne, že je před podpisem smlouvy, tak to vyhoří? To opravdu není náhoda. Je na policii, aby to vyšetřila.“

Kvůli pojistce to nebylo, odmítl majitel

Úmyslné zapálení zámku je jedou z teorií, s níž nyní pracují vyšetřovatelé. Technickou závadu již vyloučili, po požáru se totiž našli látky podporující hoření. Ty nyní zkoumá laboratoř. Měla by odpovědět na otázku, zda šlo o úmysl nebo nedbalostní jednání.

„Ve vyšetřování zatím žádný posun není, čekáme na výsledky laboratoře. Na internetu proběhla informace, že měl dnes přijít k výslechu majitel, ale k tomu nedošlo. Je to naplánované možná až na příští týden,“ komentoval spekulace mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc.



Že nemohlo jít o technickou závadu vyloučil i Sergej Majzus: „Zámek byl odpojen od elektřiny. Nebyl pojištěný, takže to nemohla být motivace,“ vyloučil pro Radiožurnál obvinění, že by jako majitel mohl vydělat na vyplacení pojistky.

Kvůli nejasnostem okolo prodeje památky mají nyní památkáři obavu o to, kdo před zimou zámek zajistí proti dalším škodám. Pokud by se k tomu současný majitel neměl, jsou připraveni požádat o pomoc městský úřad v Trutnově.



„Ten může zajišťovací práce nařídit. Kdyby s nimi vlastník nezačal, v krajním případě je možné, že by tu povinnost převzal městský úřad v Trutnově a potom by vynaložené peníze vymáhal po vlastníkovi,“ popsala zákonný postup Eva Macková.

Podle památkářů hodnota objektu spočívá v dochované dispozici a poměrně dochovaných interiérech. I po vyvlastnění byl zámek stále obýván a nedocházelo v něm k devastujícím proměnám.