Bagr při čištění nádrže Rozkoš zapadl do bahna, vytahovali ho hasiči

Podle mluvčí Povodí Labe Hany Bendové šlo o kráčející rypadlo. Menší a lehčí stroj než běžný barg má výhodu v tom, že se dokáže pohybovat i v jinak špatně přístupném terénu. Povodí ho využívá například pro úpravu koryt vodních toků nebo odstraňování následků povodní.

„Bagr tam odstraňoval kměn uvízlý na dně. Je to práce, která se vždy dělá v zimě, protože je tam nižší hladina vody a tyto předměty vylezou nad hladinu,“ řekla Bendová s tím, že pokud by nedošlo k odstranění kmene, mohl by se později uvolnit a způsobit škody.

„Bohužel povrch byl více nestabilní, než si pracovníci mysleli,“ uvedla k uvíznutí stroje.

Zapadlé rypadlo museli vyprostit hasiči. Ti na místo vyslali jednotku z Jaroměře a dva vyprošťovací vozy z Náchoda a Hradce Králové. Těžká technika pak rypadlo vytáhla na břeh.

„Stroj se podařilo dostat na břeh před třetí hodinou odpoledne, tedy zhruba po hodině a tři čtvrtě od příjezdu posledního vyprošťovacího vozu z Hradce Králové,“ popsala mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.