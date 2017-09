Lano pro novou lanovku v Krkonoších zaplétalo deset lidí, šéfem byl Rakušan

Šest pramenů a v každém z nich 25 ocelových drátů. Tak vypadalo zaplétání lana na nové lanovce Family Express v krkonošském Černém Dole. Každý z pramenů vážil přes padesát kilogramů. Dělníci totiž museli lano zaplétat na úseku delším než padesát metrů a každý metr vážil zhruba kilo.

I když laikovi přijde zaplétání lana jako jednoduchá věc, ve skutečnosti je to věda, které rozumí jen několik odborníků v Evropě. Na práce v Černém Dole proto dohlížel Rakušan Erwin Gurschler, který měl k ruce zhruba desítku pomocníků. Ti s prací na 40 milimetrů tlustém laně skončili v pondělí.

„Práce na přípravě lanovky tím ale nekončí. Nyní ji čekají zkušební jízdy bez sedaček, později i se sedačkami. Posledním krokem před oficiálním uvedením do provozu jsou zátěžové zkoušky, které jsou naplánované na druhou polovinu října,“ vysvětluje ředitel SkiResortu Petr Hynek.



Čtyřsedačková lanovka stojí v trase původní lanovky U lomu. Je však o zhruba 300 metrů delší. Díky tomu mohli vlekaři prodloužit i přilehlé sjezdovky. Osmadesmdesát sedaček lyžaře vyveze z Černého Dolu na vrchol Špičáku zhruba za 3,5 minuty. Sedačky jsou odpojitelné, což znamená vyšší komfort zejména pro rodiny s dětmi a začátečníky (více o lanovce čtěte zde).

„Umožňuje bezproblémové nasedání i vyšší přepravní rychlost. Celý areál v Černém Dole je se širokými a mírnými až středně obtížnými sjezdovkami koncipován pro rodinné lyžování,“ doplňuje Hynek.



SkiResrt letos do rozvoje svých areálů investoval 100 milionů korun. Kromě nové lanovky v Černém Dole otevře také novou 600 metrů dlouhou sjezdovku s vlekem v Peci pod Sněžkou směrem do Javořího dolu. Celkem tak nabídne na jeden skipas už 43 kilometrů sjezdovek. Novinkou bude také zrychlený přejezd rolbou mezi areály v Peci pod Sněžkou a na Černé hoře. Cestovní čas bude kratší o třetinu, měl by trvat 22 minut. Dalších 15 minut rolba pojede do Černého Dolu.