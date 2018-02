VIDEO: Sníh stále nikde, v Hradci tak dětem zasněžili park pomocí děla

„Sněžné dělo běželo od středečního odpoledne, od nějakých osmnácti hodin. Vyrobili jsme až čtyřiceticentimetrovou vrstvu sněhu,“ říká Jan Audrlický, který svah zasněžoval až do čtvrtečního rána.

Výrobu umělého sněhu umožnily mrazivé teploty. Dělo čerpalo vodu z nedalekého jezírka v centrální části parku. Svah už ve čtvrtek dopoledne přilákal první rodiny.

„Je to fajn, máme prázdniny. Na hory jsme se letos nedostali, tak si děti mohou zasáňkovat alespoň takto,“ řekla Šarlota Samková pod prosluněným svahem, na kterém sáňkovala její dcera.

Magistrát stálo zasněžení zhruba 36 tisíc korun. V Hradci Králové ale není podobná atrakce poprvé. Již před dvěma lety nechala radnice zasněžit jiný svah na okraji parku poblíž okružní křižovatky u Gayerových kasáren.

„Tehdy se v prvních lednových dnech na uměle zasněženém svahu vyřádily stovky dětí i dospělých. Teď jsou navíc jarní prázdniny a panuje nálada zimní olympiády, zájem by tedy mohl být ještě větší,“ říká primátor Zdeněk Fink (HDK).

Podle meteorologů by mráz mohl vydržet až dva týdny. Po víkendu by noční teploty při vyjasnění měly klesnout dokonce na minus 14 stupňů Celsia a nad nulu by se neměly dostat ani přes den. Odborná firma je navíc v případě potřeby připravena svah dosněžit.